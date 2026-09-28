Com o pontapé inicial da série NFL London 2026 neste mês de outubro, garantir um lugar não é impossível, mesmo se você perdeu a venda geral inicial no verão.
A NFL confirmou Jacksonville Jaguars e Washington Commanders como equipes mandantes. Em um movimento histórico, os Jaguars farão dois jogos em casa no exterior em semanas consecutivas, enquanto o EverBank Stadium passa por uma reforma de US$ 1,4 bilhão.
Qual é a programação e os jogos da NFL London 2026?
|Data e horário (BST)
|Equipes
|Local
|Ingressos
|Domingo, 4 de outubro (14h30)
|Indianapolis Colts vs Washington Commanders
|Tottenham Hotspur Stadium
|Reserve ingressos
|Domingo, 11 de outubro (14h30)
|Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars
|Tottenham Hotspur Stadium
|Reserve ingressos
|Domingo, 18 de outubro (14h30)
|Houston Texans vs Jacksonville Jaguars
|Wembley Stadium
|Reserve ingressos
Onde comprar ingressos para a NFL London 2026?
As vendas de ingressos gerais já terminaram, mas você ainda pode garantir lugares verificados por estes canais oficiais:
- Portal oficial da NFL UK: A principal fonte para ingressos de admissão geral. Cadastre-se agora para receber alertas.
- Site oficial do Jacksonville Jaguars: Para o jogo em Wembley, os Jags costumam gerenciar suas próprias cotas de ingressos e as associações Union Jax.
- Ticketmaster UK: O parceiro oficial de venda de ingressos da International Series.
- On Location/VIP Hospitality: A fornecedora oficial de hospitalidade da NFL já lançou um programa de depósito para acesso prioritário para quem busca garantir lugares com antecedência.
Quanto custarão os ingressos da NFL London?
Os preços dos ingressos para a London Series de 2026 dependem da categoria do assento, do local e da demanda de cada jogo.
Todos os preços listados nas plataformas oficiais de venda de ingressos do Reino Unido refletem a precificação final obrigatória, então o valor que você vê abaixo é o total final que pagará no checkout:
- Anel superior / visão restrita: £60 – £105
- Anel intermediário / zonas de fundo: £115 – £190
- Anel inferior / lateral do campo: £195 – £360
- Hospitalidade e VIP: £450 – £2.000+
Quando serão disputados os jogos internacionais da NFL?
2026 é um ano marcante para o alcance global da NFL, com um recorde de nove jogos internacionais programados em sete países.
Isso inclui o primeiro jogo de temporada regular da história na Austrália e na França.
Lista completa de sedes internacionais da NFL em 2026
|Data e horário de início
|Confronto (visitante vs. mandante)
|Estádio e local
|Status dos ingressos
|Qui, 10 de set (10h35 AEST)
|San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams
|Melbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Austrália
|Reserve ingressos
|Dom, 27 de set (17h25 BRT)
|Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys
|Estádio do Maracanã Rio de Janeiro, Brasil
|Reserve ingressos
|Dom, 4 de out (14h30 BST)
|Indianapolis Colts vs. Washington Commanders
|Tottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido
|Reserve ingressos
|Dom, 11 de out (14h30 BST)
|Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars
|Tottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido
|Reserve ingressos
|Dom, 18 de out (14h30 BST)
|Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars
|Wembley Stadium Londres, Reino Unido
|Reserve ingressos
|Dom, 25 de out (14h30 CEST)
|Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints
|Stade de France Paris, França
|Reserve ingressos
|Dom, 8 de nov (15h30 CET)
|Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons
|Estádio Santiago Bernabéu Madri, Espanha
|Reserve ingressos
|Dom, 15 de nov (15h30 CET)
|New England Patriots vs. Detroit Lions
|Allianz Arena (estádio do FC Bayern Munich) Munique, Alemanha
|Reserve ingressos
|Dom, 22 de nov (19h20 CST)
|Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers
|Estadio Banorte Cidade do México, México
|Reserve ingressos