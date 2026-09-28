Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
NFL London games 2024Getty Images
Book NFL London Tickets
Traduzido por

Como comprar ingressos de última hora para a NFL London 2026: Philadelphia Eagles x Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts x Washington Commanders, jogos e mais

SHOPPING

Quer saber como conseguir ingressos para a NFL em Londres em 2026? Sabemos exatamente onde você pode comprá-los antes dos jogos de outubro

Com o pontapé inicial da série NFL London 2026 neste mês de outubro, garantir um lugar não é impossível, mesmo se você perdeu a venda geral inicial no verão. 

A NFL confirmou Jacksonville Jaguars e Washington Commanders como equipes mandantes. Em um movimento histórico, os Jaguars farão dois jogos em casa no exterior em semanas consecutivas, enquanto o EverBank Stadium passa por uma reforma de US$ 1,4 bilhão.

Reserve ingressos para a NFL em LondresReserve ingressos

Qual é a programação e os jogos da NFL London 2026?

Data e horário (BST)EquipesLocalIngressos
Domingo, 4 de outubro (14h30)Indianapolis Colts vs Washington CommandersTottenham Hotspur StadiumReserve ingressos
Domingo, 11 de outubro (14h30)Philadelphia Eagles vs Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur StadiumReserve ingressos
Domingo, 18 de outubro (14h30)Houston Texans vs Jacksonville JaguarsWembley StadiumReserve ingressos

Onde comprar ingressos para a NFL London 2026?

As vendas de ingressos gerais já terminaram, mas você ainda pode garantir lugares verificados por estes canais oficiais:

  • Portal oficial da NFL UK: A principal fonte para ingressos de admissão geral. Cadastre-se agora para receber alertas.
  • Site oficial do Jacksonville Jaguars: Para o jogo em Wembley, os Jags costumam gerenciar suas próprias cotas de ingressos e as associações Union Jax.
  • Ticketmaster UK: O parceiro oficial de venda de ingressos da International Series.
  • On Location/VIP Hospitality: A fornecedora oficial de hospitalidade da NFL já lançou um programa de depósito para acesso prioritário para quem busca garantir lugares com antecedência.

Reserve ingressos para a NFL em LondresReserve ingressos

Quanto custarão os ingressos da NFL London?

Os preços dos ingressos para a London Series de 2026 dependem da categoria do assento, do local e da demanda de cada jogo. 

Todos os preços listados nas plataformas oficiais de venda de ingressos do Reino Unido refletem a precificação final obrigatória, então o valor que você vê abaixo é o total final que pagará no checkout:   

  • Anel superior / visão restrita: £60 – £105
  • Anel intermediário / zonas de fundo: £115 – £190
  • Anel inferior / lateral do campo: £195 – £360
  • Hospitalidade e VIP: £450 – £2.000+

Quando serão disputados os jogos internacionais da NFL?

2026 é um ano marcante para o alcance global da NFL, com um recorde de nove jogos internacionais programados em sete países. 

Isso inclui o primeiro jogo de temporada regular da história na Austrália e na França.

Lista completa de sedes internacionais da NFL em 2026

Data e horário de inícioConfronto (visitante vs. mandante)Estádio e localStatus dos ingressos
Qui, 10 de set (10h35 AEST)San Francisco 49ers vs. Los Angeles RamsMelbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Austrália Reserve ingressos
Dom, 27 de set (17h25 BRT)Baltimore Ravens vs. Dallas CowboysEstádio do Maracanã Rio de Janeiro, Brasil Reserve ingressos
Dom, 4 de out (14h30 BST)Indianapolis Colts vs. Washington CommandersTottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido Reserve ingressos
Dom, 11 de out (14h30 BST)Philadelphia Eagles vs. Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido Reserve ingressos
Dom, 18 de out (14h30 BST)Houston Texans vs. Jacksonville JaguarsWembley Stadium Londres, Reino Unido Reserve ingressos
Dom, 25 de out (14h30 CEST)Pittsburgh Steelers vs. New Orleans SaintsStade de France Paris, França Reserve ingressos
Dom, 8 de nov (15h30 CET)Cincinnati Bengals vs. Atlanta FalconsEstádio Santiago Bernabéu Madri, Espanha Reserve ingressos
Dom, 15 de nov (15h30 CET)New England Patriots vs. Detroit LionsAllianz Arena (estádio do FC Bayern Munich) Munique, Alemanha Reserve ingressos
Dom, 22 de nov (19h20 CST)Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ersEstadio Banorte Cidade do México, México Reserve ingressos

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google