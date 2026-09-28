A NFL volta ao Santiago Bernabéu em 8 de novembro de 2026, quando o Cincinnati Bengals enfrenta o Atlanta Falcons na Semana 9 da temporada regular, com Atlanta atuando como mandante designado.

O confronto é o segundo jogo de temporada regular da NFL já realizado na Espanha e o primeiro de uma parceria de vários anos entre a liga, a Cidade de Madri, a Comunidade de Madri e o Real Madrid C.F., que manterá o futebol americano no Bernabéu pelos próximos anos.

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Quando será o jogo da NFL em Madri em 2026?

Data e horário Confronto Local Ingressos dom., 8 de nov., 15h30 CET Cincinnati Bengals x Atlanta Falcons Estádio Santiago Bernabéu, Madri Reserve ingressos

Onde comprar ingressos para a NFL em Madri em 2026?

Os ingressos oficiais são vendidos por meio da plataforma espanhola da Ticketmaster da NFL, e você precisará de uma conta NFL Ticketmaster para comprar. Ela pode ser criada gratuitamente em nfl.com antes de você começar a procurar assentos.

A venda foi lançada em etapas, com uma pré-venda para portadores de cartão Amex no fim de maio, a abertura dos pacotes de hospitalidade em 5 de junho e a venda geral a partir de 9 de julho.

Quanto custam os ingressos para a NFL em Madri em 2026?

On Location (parceira oficial de hospitalidade da NFL) e SportsBreaks oferecem pacotes premium oficiais que incluem assentos no anel inferior, lounges de hospitalidade antes do jogo, hospedagem em hotel e organização de voos.

A NFL publicou os preços oficiais completos para o jogo Bengals-Falcons, o que significa que o preço exibido já inclui todas as taxas, sem surpresas no fechamento da compra, uma nova abordagem para todos os jogos internacionais em 2026.

A categoria oficial mais barata parte de € 93,40, enquanto os assentos mais caros chegam a € 438,75, com ingressos infantis também disponíveis em categorias selecionadas.

A hospitalidade está em outro patamar, com pacotes premium via Ticketmaster e On Location que vão muito além de um ingresso padrão, incluindo extras como acesso a lounge, alimentação e, em alguns casos, viagem e hospedagem em hotel.

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Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Santiago Bernabéu

O Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, tornou-se um dos locais mais comentados do esporte mundial após sua recente reforma, e é exatamente essa transformação que o torna tão adequado para a NFL. O novo gramado retrátil do estádio permite que o campo de grama seja trocado pela marcação e pela superfície do futebol americano sem afetar a estrutura abaixo, enquanto o teto reformado e a ampliação das arquibancadas dão ao estádio uma atmosfera realmente diferente de um domingo típico da NFL.

Se você vai viajar para o jogo, planeje sua rota com cuidado. A estação de metrô Santiago Bernabéu, na Linha 10, está atualmente fechada para obras de reconstrução, com os serviços suspensos entre Nuevos Ministerios e Cuzco previstos para seguir pelo restante do ano. As alternativas mais fáceis são o trem Cercanías até Nuevos Ministerios, um ônibus da EMT ou o serviço gratuito de traslado operando no dia do jogo, então vale a pena incluir um pouco mais de tempo no seu deslocamento até o estádio.

Com o Bernabéu já tendo recebido um público esgotado da NFL e agora com uma vaga permanente no calendário garantida, este jogo se desenha como uma das paradas de maior destaque de toda a agenda internacional de 2026.

Quando serão disputados os jogos internacionais da NFL?

2026 é um ano histórico para o alcance global da NFL, com um recorde de nove jogos internacionais programados em sete países.

Isso inclui o primeiro jogo de temporada regular da história na Austrália e na França.

Lista completa dos anfitriões internacionais da NFL em 2026