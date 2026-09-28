A NFL volta ao Santiago Bernabéu em 8 de novembro de 2026, quando o Cincinnati Bengals enfrenta o Atlanta Falcons na Semana 9 da temporada regular, com Atlanta atuando como mandante designado.
O confronto é o segundo jogo de temporada regular da NFL já realizado na Espanha e o primeiro de uma parceria de vários anos entre a liga, a Cidade de Madri, a Comunidade de Madri e o Real Madrid C.F., que manterá o futebol americano no Bernabéu pelos próximos anos.
Quando será o jogo da NFL em Madri em 2026?
|Data e horário
|Confronto
|Local
|Ingressos
|dom., 8 de nov., 15h30 CET
|Cincinnati Bengals x Atlanta Falcons
|Estádio Santiago Bernabéu, Madri
|Reserve ingressos
Onde comprar ingressos para a NFL em Madri em 2026?
Os ingressos oficiais são vendidos por meio da plataforma espanhola da Ticketmaster da NFL, e você precisará de uma conta NFL Ticketmaster para comprar. Ela pode ser criada gratuitamente em nfl.com antes de você começar a procurar assentos.
A venda foi lançada em etapas, com uma pré-venda para portadores de cartão Amex no fim de maio, a abertura dos pacotes de hospitalidade em 5 de junho e a venda geral a partir de 9 de julho.On Location (parceira oficial de hospitalidade da NFL) e SportsBreaks oferecem pacotes premium oficiais que incluem assentos no anel inferior, lounges de hospitalidade antes do jogo, hospedagem em hotel e organização de voos.
Quanto custam os ingressos para a NFL em Madri em 2026?
A NFL publicou os preços oficiais completos para o jogo Bengals-Falcons, o que significa que o preço exibido já inclui todas as taxas, sem surpresas no fechamento da compra, uma nova abordagem para todos os jogos internacionais em 2026.
A categoria oficial mais barata parte de € 93,40, enquanto os assentos mais caros chegam a € 438,75, com ingressos infantis também disponíveis em categorias selecionadas.
A hospitalidade está em outro patamar, com pacotes premium via Ticketmaster e On Location que vão muito além de um ingresso padrão, incluindo extras como acesso a lounge, alimentação e, em alguns casos, viagem e hospedagem em hotel.
Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Santiago Bernabéu
O Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, tornou-se um dos locais mais comentados do esporte mundial após sua recente reforma, e é exatamente essa transformação que o torna tão adequado para a NFL. O novo gramado retrátil do estádio permite que o campo de grama seja trocado pela marcação e pela superfície do futebol americano sem afetar a estrutura abaixo, enquanto o teto reformado e a ampliação das arquibancadas dão ao estádio uma atmosfera realmente diferente de um domingo típico da NFL.
Se você vai viajar para o jogo, planeje sua rota com cuidado. A estação de metrô Santiago Bernabéu, na Linha 10, está atualmente fechada para obras de reconstrução, com os serviços suspensos entre Nuevos Ministerios e Cuzco previstos para seguir pelo restante do ano. As alternativas mais fáceis são o trem Cercanías até Nuevos Ministerios, um ônibus da EMT ou o serviço gratuito de traslado operando no dia do jogo, então vale a pena incluir um pouco mais de tempo no seu deslocamento até o estádio.
Com o Bernabéu já tendo recebido um público esgotado da NFL e agora com uma vaga permanente no calendário garantida, este jogo se desenha como uma das paradas de maior destaque de toda a agenda internacional de 2026.
Quando serão disputados os jogos internacionais da NFL?
2026 é um ano histórico para o alcance global da NFL, com um recorde de nove jogos internacionais programados em sete países.
Isso inclui o primeiro jogo de temporada regular da história na Austrália e na França.
Lista completa dos anfitriões internacionais da NFL em 2026
|Data e horário de início
|Confronto (visitante x mandante)
|Estádio e local
|Status dos ingressos
|qui., 10 de set. (10h35 AEST)
|San Francisco 49ers x Los Angeles Rams
|Melbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Austrália
|Reserve ingressos
|dom., 27 de set. (17h25 BRT)
|Baltimore Ravens x Dallas Cowboys
|Estádio do Maracanã Rio de Janeiro, Brasil
|Reserve ingressos
|dom., 4 de out. (14h30 BST)
|Indianapolis Colts x Washington Commanders
|Tottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido
|Reserve ingressos
|dom., 11 de out. (14h30 BST)
|Philadelphia Eagles x Jacksonville Jaguars
|Tottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido
|Reserve ingressos
|dom., 18 de out. (14h30 BST)
|Houston Texans x Jacksonville Jaguars
|Wembley Stadium Londres, Reino Unido
|Reserve ingressos
|dom., 25 de out. (14h30 CEST)
|Pittsburgh Steelers x New Orleans Saints
|Stade de France Paris, França
|Reserve ingressos
|dom., 8 de nov. (15h30 CET)
|Cincinnati Bengals x Atlanta Falcons
|Estádio Santiago Bernabéu Madri, Espanha
|Reserve ingressos
|dom., 15 de nov. (15h30 CET)
|New England Patriots x Detroit Lions
|Allianz Arena (estádio do FC Bayern Munich) Munique, Alemanha
|Reserve ingressos
|dom., 22 de nov. (19h20 CST)
|Minnesota Vikings x San Francisco 49ers
|Estadio Banorte Cidade do México, México
|Reserve ingressos