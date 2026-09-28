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NFL London games 2024Getty Images
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Como comprar ingressos de última hora para a NFL em Londres em 2026: Philadelphia Eagles x Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts x Washington Commanders, calendário de jogos e mais

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Quer saber como conseguir ingressos para a NFL London 2026? Sabemos exatamente onde encontrá-los antes dos jogos de outubro

Com o início da série de jogos da NFL em Londres em outubro de 2026, ainda é possível conseguir um ingresso, mesmo para quem perdeu a venda geral inicial, realizada no verão. 

A NFL confirmou Jacksonville Jaguars e Washington Commanders como equipes anfitriãs. Em uma decisão histórica, os Jaguars disputarão dois jogos como mandantes no exterior em semanas consecutivas, enquanto o EverBank Stadium passa por uma reforma de US$ 1,4 bilhão.

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Qual é a programação dos jogos da NFL em Londres em 2026?

Data e horário (BST)EquipesLocalIngressos
Domingo, 4 de outubro (14h30)Indianapolis Colts x Washington CommandersTottenham Hotspur StadiumCompre ingressos
Domingo, 11 de outubro (14h30)Philadelphia Eagles x Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur StadiumCompre ingressos
Domingo, 18 de outubro (14h30)Houston Texans x Jacksonville JaguarsWembley StadiumCompre ingressos

Onde comprar ingressos para os jogos da NFL em Londres em 2026?

A venda geral já terminou, mas ainda é possível garantir ingressos verificados por meio destes canais oficiais:

  • Portal oficial da NFL no Reino Unido: Principal fonte de ingressos da venda geral. Cadastre-se agora para receber alertas.
  • Site oficial do Jacksonville Jaguars: Para o jogo em Wembley, os Jaguars costumam administrar sua própria cota de ingressos e as adesões ao Union Jax.
  • Ticketmaster UK: Parceira oficial de venda de ingressos para a série internacional.
  • On Location/hospitalidade VIP: A fornecedora oficial de serviços de hospitalidade da NFL já lançou um programa de depósito para acesso prioritário destinado a quem deseja garantir ingressos antecipadamente.

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Quanto custarão os ingressos para os jogos da NFL em Londres?

Os preços dos ingressos para a série de jogos em Londres em 2026 dependem da categoria do assento, do estádio e da procura pelo jogo. 

Todos os preços apresentados nas plataformas oficiais de venda de ingressos do Reino Unido incluem obrigatoriamente todas as taxas. Assim, os valores abaixo correspondem ao total final a pagar na conclusão da compra:   

  • Setor superior / visão restrita: £ 60 – £ 105
  • Setor intermediário / atrás das zonas de pontuação: £ 115 – £ 190
  • Setor inferior / lateral do campo: £ 195 – £ 360
  • Hospitalidade e VIP: £ 450 – £ 2.000+

Quando serão disputados os jogos internacionais da NFL?

2026 será um ano marcante para a presença global da NFL, com um recorde de nove jogos internacionais programados em sete países. 

Entre eles estão os primeiros jogos de temporada regular na Austrália e na França.

Com ingressos para os jogos da NFL em Londres, os torcedores no Reino Unido poderão vivenciar ao vivo a atmosfera eletrizante e o espetáculo esportivo de alto nível das partidas de futebol americano da temporada regular. Para complementar a experiência no dia do jogo com apostas especiais ao vivo pelo celular e mercados de apostas em quem marcará touchdowns, é fundamental ter um aplicativo específico instalado. Confira nossas escolhas especializadas dos melhores aplicativos de apostas disponíveis para dispositivos modernos.

Lista completa das sedes dos jogos internacionais da NFL em 2026

Data e horário de inícioConfronto (visitante x mandante)Estádio e localIngressos
Quinta-feira, 10 de setembro (10h35 AEST)San Francisco 49ers x Los Angeles RamsMelbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Austrália Compre ingressos
Domingo, 27 de setembro (17h25 BRT)Baltimore Ravens x Dallas CowboysEstádio do Maracanã Rio de Janeiro, Brasil Compre ingressos
Domingo, 4 de outubro (14h30 BST)Indianapolis Colts x Washington CommandersTottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido Compre ingressos
Domingo, 11 de outubro (14h30 BST)Philadelphia Eagles x Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido Compre ingressos
Domingo, 18 de outubro (14h30 BST)Houston Texans x Jacksonville JaguarsWembley Stadium Londres, Reino Unido Compre ingressos
Domingo, 25 de outubro (14h30 CEST)Pittsburgh Steelers x New Orleans SaintsStade de France Paris, França Compre ingressos
Domingo, 8 de novembro (15h30 CET)Cincinnati Bengals x Atlanta FalconsEstádio Santiago Bernabéu Madri, Espanha Compre ingressos
Domingo, 15 de novembro (15h30 CET)New England Patriots x Detroit LionsAllianz Arena (estádio do Bayern de Munique) Munique, Alemanha Compre ingressos
Domingo, 22 de novembro (19h20 CST)Minnesota Vikings x San Francisco 49ersEstadio Banorte Cidade do México, México Compre ingressos

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