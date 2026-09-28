Com o início da série de jogos da NFL em Londres em outubro de 2026, ainda é possível conseguir um ingresso, mesmo para quem perdeu a venda geral inicial, realizada no verão.

A NFL confirmou Jacksonville Jaguars e Washington Commanders como equipes anfitriãs. Em uma decisão histórica, os Jaguars disputarão dois jogos como mandantes no exterior em semanas consecutivas, enquanto o EverBank Stadium passa por uma reforma de US$ 1,4 bilhão.

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Qual é a programação dos jogos da NFL em Londres em 2026?

Data e horário (BST) Equipes Local Ingressos Domingo, 4 de outubro (14h30) Indianapolis Colts x Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium Compre ingressos Domingo, 11 de outubro (14h30) Philadelphia Eagles x Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium Compre ingressos Domingo, 18 de outubro (14h30) Houston Texans x Jacksonville Jaguars Wembley Stadium Compre ingressos

Onde comprar ingressos para os jogos da NFL em Londres em 2026?

A venda geral já terminou, mas ainda é possível garantir ingressos verificados por meio destes canais oficiais:

Portal oficial da NFL no Reino Unido: Principal fonte de ingressos da venda geral. Cadastre-se agora para receber alertas.

Principal fonte de ingressos da venda geral. Cadastre-se agora para receber alertas. Site oficial do Jacksonville Jaguars: Para o jogo em Wembley, os Jaguars costumam administrar sua própria cota de ingressos e as adesões ao Union Jax.

Para o jogo em Wembley, os Jaguars costumam administrar sua própria cota de ingressos e as adesões ao Union Jax. Ticketmaster UK: Parceira oficial de venda de ingressos para a série internacional.

Parceira oficial de venda de ingressos para a série internacional. On Location/hospitalidade VIP: A fornecedora oficial de serviços de hospitalidade da NFL já lançou um programa de depósito para acesso prioritário destinado a quem deseja garantir ingressos antecipadamente.

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Quanto custarão os ingressos para os jogos da NFL em Londres?

Os preços dos ingressos para a série de jogos em Londres em 2026 dependem da categoria do assento, do estádio e da procura pelo jogo.

Todos os preços apresentados nas plataformas oficiais de venda de ingressos do Reino Unido incluem obrigatoriamente todas as taxas. Assim, os valores abaixo correspondem ao total final a pagar na conclusão da compra:

Setor superior / visão restrita: £ 60 – £ 105

£ 60 – £ 105 Setor intermediário / atrás das zonas de pontuação: £ 115 – £ 190

£ 115 – £ 190 Setor inferior / lateral do campo: £ 195 – £ 360

£ 195 – £ 360 Hospitalidade e VIP: £ 450 – £ 2.000+

Quando serão disputados os jogos internacionais da NFL?

2026 será um ano marcante para a presença global da NFL, com um recorde de nove jogos internacionais programados em sete países.

Entre eles estão os primeiros jogos de temporada regular na Austrália e na França.

Com ingressos para os jogos da NFL em Londres, os torcedores no Reino Unido poderão vivenciar ao vivo a atmosfera eletrizante e o espetáculo esportivo de alto nível das partidas de futebol americano da temporada regular. Para complementar a experiência no dia do jogo com apostas especiais ao vivo pelo celular e mercados de apostas em quem marcará touchdowns, é fundamental ter um aplicativo específico instalado. Confira nossas escolhas especializadas dos melhores aplicativos de apostas disponíveis para dispositivos modernos.

Lista completa das sedes dos jogos internacionais da NFL em 2026