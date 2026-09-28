Com o início da série de jogos da NFL em Londres em outubro de 2026, ainda é possível conseguir um ingresso, mesmo para quem perdeu a venda geral inicial, realizada no verão.
A NFL confirmou Jacksonville Jaguars e Washington Commanders como equipes anfitriãs. Em uma decisão histórica, os Jaguars disputarão dois jogos como mandantes no exterior em semanas consecutivas, enquanto o EverBank Stadium passa por uma reforma de US$ 1,4 bilhão.
Qual é a programação dos jogos da NFL em Londres em 2026?
|Data e horário (BST)
|Equipes
|Local
|Ingressos
|Domingo, 4 de outubro (14h30)
|Indianapolis Colts x Washington Commanders
|Tottenham Hotspur Stadium
|Compre ingressos
|Domingo, 11 de outubro (14h30)
|Philadelphia Eagles x Jacksonville Jaguars
|Tottenham Hotspur Stadium
|Compre ingressos
|Domingo, 18 de outubro (14h30)
|Houston Texans x Jacksonville Jaguars
|Wembley Stadium
|Compre ingressos
Onde comprar ingressos para os jogos da NFL em Londres em 2026?
A venda geral já terminou, mas ainda é possível garantir ingressos verificados por meio destes canais oficiais:
- Portal oficial da NFL no Reino Unido: Principal fonte de ingressos da venda geral. Cadastre-se agora para receber alertas.
- Site oficial do Jacksonville Jaguars: Para o jogo em Wembley, os Jaguars costumam administrar sua própria cota de ingressos e as adesões ao Union Jax.
- Ticketmaster UK: Parceira oficial de venda de ingressos para a série internacional.
- On Location/hospitalidade VIP: A fornecedora oficial de serviços de hospitalidade da NFL já lançou um programa de depósito para acesso prioritário destinado a quem deseja garantir ingressos antecipadamente.
Quanto custarão os ingressos para os jogos da NFL em Londres?
Os preços dos ingressos para a série de jogos em Londres em 2026 dependem da categoria do assento, do estádio e da procura pelo jogo.
Todos os preços apresentados nas plataformas oficiais de venda de ingressos do Reino Unido incluem obrigatoriamente todas as taxas. Assim, os valores abaixo correspondem ao total final a pagar na conclusão da compra:
- Setor superior / visão restrita: £ 60 – £ 105
- Setor intermediário / atrás das zonas de pontuação: £ 115 – £ 190
- Setor inferior / lateral do campo: £ 195 – £ 360
- Hospitalidade e VIP: £ 450 – £ 2.000+
Quando serão disputados os jogos internacionais da NFL?
2026 será um ano marcante para a presença global da NFL, com um recorde de nove jogos internacionais programados em sete países.
Entre eles estão os primeiros jogos de temporada regular na Austrália e na França.
Com ingressos para os jogos da NFL em Londres, os torcedores no Reino Unido poderão vivenciar ao vivo a atmosfera eletrizante e o espetáculo esportivo de alto nível das partidas de futebol americano da temporada regular. Para complementar a experiência no dia do jogo com apostas especiais ao vivo pelo celular e mercados de apostas em quem marcará touchdowns, é fundamental ter um aplicativo específico instalado. Confira nossas escolhas especializadas dos melhores aplicativos de apostas disponíveis para dispositivos modernos.
Lista completa das sedes dos jogos internacionais da NFL em 2026
|Data e horário de início
|Confronto (visitante x mandante)
|Estádio e local
|Ingressos
|Quinta-feira, 10 de setembro (10h35 AEST)
|San Francisco 49ers x Los Angeles Rams
|Melbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Austrália
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|Domingo, 27 de setembro (17h25 BRT)
|Baltimore Ravens x Dallas Cowboys
|Estádio do Maracanã Rio de Janeiro, Brasil
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|Domingo, 4 de outubro (14h30 BST)
|Indianapolis Colts x Washington Commanders
|Tottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido
|Compre ingressos
|Domingo, 11 de outubro (14h30 BST)
|Philadelphia Eagles x Jacksonville Jaguars
|Tottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido
|Compre ingressos
|Domingo, 18 de outubro (14h30 BST)
|Houston Texans x Jacksonville Jaguars
|Wembley Stadium Londres, Reino Unido
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|Domingo, 25 de outubro (14h30 CEST)
|Pittsburgh Steelers x New Orleans Saints
|Stade de France Paris, França
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|Domingo, 8 de novembro (15h30 CET)
|Cincinnati Bengals x Atlanta Falcons
|Estádio Santiago Bernabéu Madri, Espanha
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|Domingo, 15 de novembro (15h30 CET)
|New England Patriots x Detroit Lions
|Allianz Arena (estádio do Bayern de Munique) Munique, Alemanha
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|Domingo, 22 de novembro (19h20 CST)
|Minnesota Vikings x San Francisco 49ers
|Estadio Banorte Cidade do México, México
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