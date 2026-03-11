Como comprar ingressos de última hora para a Liga dos Campeões da UEFA 2026: preços dos ingressos, próximos jogos, final na Puskas Arena e muito mais

A maior noite do futebol europeu está quase aí: a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2026. O clima? Imaculado. O que está em jogo? Muito. Os ingressos? Sim, estão ficando escassos.

Quer tenha deixado para a última hora ou tenha acabado de receber luz verde para ir, este guia é o seu melhor aliado para conseguir bilhetes de última hora para um dos jogos mais procurados do futebol mundial.

Ingressos para a Liga dos Campeões 2026: o caminho para a final

Data e hora (GMT) Partida Local Ingressos Quarta-feira, 11 de março (17h45) Bayer Leverkusen x Arsenal BayArena (Leverkusen) Ingressos Quarta-feira, 11 de março (20h) Real Madrid x Manchester City Santiago Bernabéu (Madri) Ingressos Quarta-feira, 11 de março (20h) PSG x Chelsea Parc des Princes (Paris) Ingressos Quarta-feira, 11 de março (20h) Bodø/Glimt x Sporting CP Aspmyra Stadion (Bodø) Ingressos Terça-feira, 17 de março (17h45) Sporting CP x Bodø/Glimt Estádio José Alvalade (Lisboa) Ingressos Terça-feira, 17 de março (20h) Arsenal x Bayer Leverkusen Estádio Emirates (Londres) Ingressos Terça-feira, 17 de março (20h) Chelsea x PSG Stamford Bridge (Londres) Ingressos Terça-feira, 17 de março (20h) Manchester City x Real Madrid Etihad Stadium (Manchester) Ingressos Quarta-feira, 18 de março (17h45) Barcelona x Newcastle United (Resultado agregado: 1–1) Estádio Olímpico Lluís Companys Ingressos Quarta-feira, 18 de março (20h) Liverpool x Galatasaray (Resultado agregado: 0–1) Anfield (Liverpool) Ingressos Quarta-feira, 18 de março (20h) Tottenham Hotspur x Atlético de Madrid (Agregado: 2–5) Estádio Tottenham Hotspur Ingressos Quarta-feira, 18 de março (20h) Bayern de Munique x Atalanta (Agregado: 6–1) Allianz Arena (Munique) Ingressos

Onde posso comprar ingressos de última hora para a final da Liga dos Campeões de 2026?

Se você deseja assistir ao jogo na Puskás Aréna, suas melhores opções para ingressos de última hora para a final da Liga dos Campeões são:

UEFA.com – Se houver ingressos de última hora ou revenda disponíveis no portal oficial, a UEFA os listará aqui. É raro, mas vale a pena verificar diariamente.

StubHub – Um mercado secundário que lista ingressos revendidos entre fãs. Os preços variam (e podem subir muito), mas se você for rápido, pode ter sorte.

Portais de ingressos específicos dos clubes – Assim que os finalistas forem confirmados, verifique os canais oficiais dos clubes ou grupos de torcedores para ver se há devoluções legítimas.

Dica profissional: se você já estiver em Budapeste, verifique as zonas oficiais do Fan Festival na Praça dos Heróis para obter atualizações de última hora. Mas tenha cuidado – os golpes aumentam na capital húngara durante a última semana.

Quanto custam os ingressos para a final da Liga dos Campeões?

Não são baratos. Mas para um evento imperdível, vale a pena. Os ingressos com valor nominal da UEFA para a final de 2026 devem variar de aproximadamente € 70 (Fans First) a mais de € 700 para a Categoria 1.

Em sites de revenda como o StubHub, os preços podem chegar a € 600-£ 2.500+, especialmente nas últimas 72 horas antes do início da partida.

Pacotes VIP e de hospitalidade? Você vai pagar a partir de € 3.500, mas eles oferecem a melhor experiência no dia do jogo. Espere que os preços subam drasticamente se gigantes como Real Madrid, Manchester City ou Arsenal garantirem sua vaga na final.

Qual site é confiável para comprar ingressos para a Liga dos Campeões?

Se você optar pela revenda, escolha plataformas confiáveis com garantias para o comprador. Aqui estão algumas opções confiáveis para os fãs:

StubHub – Alcance global, fácil de usar e oferece uma garantia FanProtect abrangente.

Evite contas suspeitas nas redes sociais ou “vendedores de ingressos” no Telegram. Se o preço de um lugar na primeira fila parecer bom demais para ser verdade, é uma fraude.

Onde ficar para a final da Liga dos Campeões de 2026?

Budapeste é uma cidade deslumbrante, mas a disponibilidade de hotéis para o final de maio desaparecerá rapidamente.

Para ter a melhor experiência, procure acomodações no Distrito VII (Erzsébetváros) ou no Distrito VI para aproveitar a vida noturna, mas fique a uma curta viagem de metrô da Puskás Aréna.

Se os hotéis no centro estiverem lotados, considere se hospedar no lado Buda do rio, perto da linha M2 do metrô — é uma rota direta e pitoresca para a área do estádio.

O mapa interativo abaixo mostra os melhores hotéis e aluguéis disponíveis perto da Puskás Aréna e em todo o centro de Budapeste.