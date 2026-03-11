Como comprar ingressos de última hora para a Liga dos Campeões da UEFA 2026: preços dos ingressos, próximos jogos, final na Puskas Arena e muito mais

A maior noite do futebol europeu está quase aí: a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2026. O clima? Imaculado. O que está em jogo? Muito. Os ingressos? Sim, estão ficando escassos.
Quer tenha deixado para a última hora ou tenha acabado de receber luz verde para ir, este guia é o seu melhor aliado para conseguir bilhetes de última hora para um dos jogos mais procurados do futebol mundial.
Ingressos para a Liga dos Campeões 2026: o caminho para a final
|Data e hora (GMT)
|Partida
|Local
|Ingressos
|Quarta-feira, 11 de março (17h45)
|Bayer Leverkusen x Arsenal
|BayArena (Leverkusen)
|Ingressos
|Quarta-feira, 11 de março (20h)
|Real Madrid x Manchester City
|Santiago Bernabéu (Madri)
|Ingressos
|Quarta-feira, 11 de março (20h)
|PSG x Chelsea
|Parc des Princes (Paris)
|Ingressos
|Quarta-feira, 11 de março (20h)
|Bodø/Glimt x Sporting CP
|Aspmyra Stadion (Bodø)
|Ingressos
|Terça-feira, 17 de março (17h45)
|Sporting CP x Bodø/Glimt
|Estádio José Alvalade (Lisboa)
|Ingressos
|Terça-feira, 17 de março (20h)
|Arsenal x Bayer Leverkusen
|Estádio Emirates (Londres)
|Ingressos
|Terça-feira, 17 de março (20h)
|Chelsea x PSG
|Stamford Bridge (Londres)
|Ingressos
|Terça-feira, 17 de março (20h)
|Manchester City x Real Madrid
|Etihad Stadium (Manchester)
|Ingressos
|Quarta-feira, 18 de março (17h45)
|Barcelona x Newcastle United (Resultado agregado: 1–1)
|Estádio Olímpico Lluís Companys
|Ingressos
|Quarta-feira, 18 de março (20h)
|Liverpool x Galatasaray (Resultado agregado: 0–1)
|Anfield (Liverpool)
|Ingressos
|Quarta-feira, 18 de março (20h)
|Tottenham Hotspur x Atlético de Madrid (Agregado: 2–5)
|Estádio Tottenham Hotspur
|Ingressos
|Quarta-feira, 18 de março (20h)
|Bayern de Munique x Atalanta (Agregado: 6–1)
|Allianz Arena (Munique)
|Ingressos
Onde posso comprar ingressos de última hora para a final da Liga dos Campeões de 2026?
Se você deseja assistir ao jogo na Puskás Aréna, suas melhores opções para ingressos de última hora para a final da Liga dos Campeões são:
- UEFA.com – Se houver ingressos de última hora ou revenda disponíveis no portal oficial, a UEFA os listará aqui. É raro, mas vale a pena verificar diariamente.
- StubHub – Um mercado secundário que lista ingressos revendidos entre fãs. Os preços variam (e podem subir muito), mas se você for rápido, pode ter sorte.
- Portais de ingressos específicos dos clubes – Assim que os finalistas forem confirmados, verifique os canais oficiais dos clubes ou grupos de torcedores para ver se há devoluções legítimas.
Dica profissional: se você já estiver em Budapeste, verifique as zonas oficiais do Fan Festival na Praça dos Heróis para obter atualizações de última hora. Mas tenha cuidado – os golpes aumentam na capital húngara durante a última semana.
Quanto custam os ingressos para a final da Liga dos Campeões?
Não são baratos. Mas para um evento imperdível, vale a pena. Os ingressos com valor nominal da UEFA para a final de 2026 devem variar de aproximadamente € 70 (Fans First) a mais de € 700 para a Categoria 1.
Em sites de revenda como o StubHub, os preços podem chegar a € 600-£ 2.500+, especialmente nas últimas 72 horas antes do início da partida.
Pacotes VIP e de hospitalidade? Você vai pagar a partir de € 3.500, mas eles oferecem a melhor experiência no dia do jogo. Espere que os preços subam drasticamente se gigantes como Real Madrid, Manchester City ou Arsenal garantirem sua vaga na final.
Qual site é confiável para comprar ingressos para a Liga dos Campeões?
Se você optar pela revenda, escolha plataformas confiáveis com garantias para o comprador. Aqui estão algumas opções confiáveis para os fãs:
- StubHub – Alcance global, fácil de usar e oferece uma garantia FanProtect abrangente.
Evite contas suspeitas nas redes sociais ou “vendedores de ingressos” no Telegram. Se o preço de um lugar na primeira fila parecer bom demais para ser verdade, é uma fraude.
Onde ficar para a final da Liga dos Campeões de 2026?
Budapeste é uma cidade deslumbrante, mas a disponibilidade de hotéis para o final de maio desaparecerá rapidamente.
Para ter a melhor experiência, procure acomodações no Distrito VII (Erzsébetváros) ou no Distrito VI para aproveitar a vida noturna, mas fique a uma curta viagem de metrô da Puskás Aréna.
Se os hotéis no centro estiverem lotados, considere se hospedar no lado Buda do rio, perto da linha M2 do metrô — é uma rota direta e pitoresca para a área do estádio.
O mapa interativo abaixo mostra os melhores hotéis e aluguéis disponíveis perto da Puskás Aréna e em todo o centro de Budapeste.