Marquinhos of Paris Saint-Germain lifts the UEFA Champions League trophyGetty Images
Book last-minute Champions League tickets
Angelica Daujotas

Traduzido por

Como comprar ingressos de última hora para a Liga dos Campeões da UEFA 2026: preços dos ingressos, próximos jogos, final na Puskas Arena e muito mais

Garanta já o seu lugar na final da UEFA Champions League

A maior noite do futebol europeu está quase aí: a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2026. O clima? Imaculado. O que está em jogo? Muito. Os ingressos? Sim, estão ficando escassos.

Quer tenha deixado para a última hora ou tenha acabado de receber luz verde para ir, este guia é o seu melhor aliado para conseguir bilhetes de última hora para um dos jogos mais procurados do futebol mundial.

Reserve ingressos para a Liga dos Campeões a partir de € 50

Ingressos para a Liga dos Campeões 2026: o caminho para a final

Data e hora (GMT)PartidaLocalIngressos
Quarta-feira, 11 de março (17h45)Bayer Leverkusen x ArsenalBayArena (Leverkusen)Ingressos
Quarta-feira, 11 de março (20h)Real Madrid x Manchester CitySantiago Bernabéu (Madri)Ingressos
Quarta-feira, 11 de março (20h)PSG x ChelseaParc des Princes (Paris)Ingressos
Quarta-feira, 11 de março (20h)Bodø/Glimt x Sporting CPAspmyra Stadion (Bodø)Ingressos
Terça-feira, 17 de março (17h45)Sporting CP x Bodø/GlimtEstádio José Alvalade (Lisboa)Ingressos
Terça-feira, 17 de março (20h)Arsenal x Bayer LeverkusenEstádio Emirates (Londres)Ingressos
Terça-feira, 17 de março (20h)Chelsea x PSGStamford Bridge (Londres)Ingressos
Terça-feira, 17 de março (20h)Manchester City x Real MadridEtihad Stadium (Manchester)Ingressos
Quarta-feira, 18 de março (17h45)Barcelona x Newcastle United (Resultado agregado: 1–1)Estádio Olímpico Lluís CompanysIngressos
Quarta-feira, 18 de março (20h)Liverpool x Galatasaray (Resultado agregado: 0–1)Anfield (Liverpool)Ingressos
Quarta-feira, 18 de março (20h)Tottenham Hotspur x Atlético de Madrid (Agregado: 2–5)Estádio Tottenham HotspurIngressos
Quarta-feira, 18 de março (20h)Bayern de Munique x Atalanta (Agregado: 6–1)Allianz Arena (Munique)Ingressos

Onde posso comprar ingressos de última hora para a final da Liga dos Campeões de 2026?

Se você deseja assistir ao jogo na Puskás Aréna, suas melhores opções para ingressos de última hora para a final da Liga dos Campeões são:

  • UEFA.com – Se houver ingressos de última hora ou revenda disponíveis no portal oficial, a UEFA os listará aqui. É raro, mas vale a pena verificar diariamente.
  • StubHub – Um mercado secundário que lista ingressos revendidos entre fãs. Os preços variam (e podem subir muito), mas se você for rápido, pode ter sorte.
  • Portais de ingressos específicos dos clubes – Assim que os finalistas forem confirmados, verifique os canais oficiais dos clubes ou grupos de torcedores para ver se há devoluções legítimas.

Dica profissional: se você já estiver em Budapeste, verifique as zonas oficiais do Fan Festival na Praça dos Heróis para obter atualizações de última hora. Mas tenha cuidado – os golpes aumentam na capital húngara durante a última semana.

Reserve ingressos para a Liga dos Campeões a partir de € 50Reserve ingressos

Quanto custam os ingressos para a final da Liga dos Campeões?

Não são baratos. Mas para um evento imperdível, vale a pena. Os ingressos com valor nominal da UEFA para a final de 2026 devem variar de aproximadamente € 70 (Fans First) a mais de € 700 para a Categoria 1.

Em sites de revenda como o StubHub, os preços podem chegar a € 600-£ 2.500+, especialmente nas últimas 72 horas antes do início da partida.

Pacotes VIP e de hospitalidade? Você vai pagar a partir de € 3.500, mas eles oferecem a melhor experiência no dia do jogo. Espere que os preços subam drasticamente se gigantes como Real Madrid, Manchester City ou Arsenal garantirem sua vaga na final.

Qual site é confiável para comprar ingressos para a Liga dos Campeões?

Se você optar pela revenda, escolha plataformas confiáveis com garantias para o comprador. Aqui estão algumas opções confiáveis para os fãs:

  • StubHub – Alcance global, fácil de usar e oferece uma garantia FanProtect abrangente.

Evite contas suspeitas nas redes sociais ou “vendedores de ingressos” no Telegram. Se o preço de um lugar na primeira fila parecer bom demais para ser verdade, é uma fraude.

Onde ficar para a final da Liga dos Campeões de 2026?

Budapeste é uma cidade deslumbrante, mas a disponibilidade de hotéis para o final de maio desaparecerá rapidamente. 

Para ter a melhor experiência, procure acomodações no Distrito VII (Erzsébetváros) ou no Distrito VI para aproveitar a vida noturna, mas fique a uma curta viagem de metrô da Puskás Aréna.

Se os hotéis no centro estiverem lotados, considere se hospedar no lado Buda do rio, perto da linha M2 do metrô — é uma rota direta e pitoresca para a área do estádio.

O mapa interativo abaixo mostra os melhores hotéis e aluguéis disponíveis perto da Puskás Aréna e em todo o centro de Budapeste.

