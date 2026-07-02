Mais de 200.000 espectadores assistiram aos três jogos da seleção dos EUA na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no SoFi Stadium (Los Angeles) e no Lumen Field (Seattle), e os torcedores fanáticos da seleção americana continuarão lotando os estádios sempre que e onde quer que a seleção dos Estados Unidos entre em campo.

A equipe de Mauricio Pochettino demonstrou imensa força mental nas oitavas de final, conquistando uma vitória difícil por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, apesar de jogar com um a menos após o dramático cartão vermelho recebido por Folarin Balogun.

Selacionada por uma espetacular cobrança de falta de Malik Tillman, essa vitória marcante quebrou uma maldição histórica contra seleções europeias nas fases eliminatórias. Impulsionados pela confiança de uma nação e pela energia elétrica do Noroeste do Pacífico, os co-anfitriões estão prontos para aproveitar sua intensa pressão alta para reescrever a história e garantir uma vaga nas quartas de final.

Resultados e próximos jogos dos EUA na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (hora local do início) Local Resultado final / Ingressos Sexta-feira, 12 de junho EUA x Paraguai (18h, horário do Pacífico) Estádio SoFi, Inglewood 4 a 1 Sexta-feira, 19 de junho EUA x Austrália (12h, horário do Pacífico) Lumen Field, Seattle 2 a 0 Quinta-feira, 25 de junho EUA x Turquia (19h, horário do Pacífico) SoFi Stadium, Inglewood 2 a 3 Quarta-feira, 1º de julho EUA x Bósnia e Herzegovina (17h, horário do Pacífico) Estádio Levi's, Santa Clara 2 a 0 Segunda-feira, 6 de julho EUA x Bélgica (20h, horário da costa leste) Lumen Field, Seattle Comprar ingressos

A trajetória dos EUA até a final da Copa do Mundo de 2026

Como os EUA terminaram em primeiro lugar no Grupo D, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Se os EUA derrotarem a Bósnia e Herzegovina na quarta-feira, enfrentarão aBélgica ou o Senegal em Seattle nas oitavas de final. Caso os jogadores de Pochettino enfrentem a Bélgica, eles estarão ansiosos para vingar a derrota por 5 a 2 sofrida contra os “Diabos Vermelhos” em Atlanta, em março.

Em seguida, poderiam enfrentar Espanha ou Portugal nas quartas de final, a França nas semifinais e Brasil, Argentina ou Inglaterra na final.

Data (hora local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 1º de julho (17h, horário do Pacífico) Oitavas de final Levi’s Stadium, Santa Clara EUA x Bósnia e Herzegovina 2 a 0 6 de julho (17h, horário do Pacífico) Oitavas de final Lumen Field, Seattle Partida 94: contra a Bélgica Ingressos 10 de julho (12h, horário do Pacífico) Quartas de final SoFi Stadium, Inglewood Jogo 98: contra o vencedor do Jogo 93 Ingressos 14 de julho (14h CDT) Semifinais Estádio AT&T, Arlington Partida 101: contra o vencedor da Partida 97 Ingressos 19 de julho (15h ET) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Partida 104: contra o vencedor da partida 102 Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 nos EUA?

A FIFA implementou uma estrutura de preços variável para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem ser ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final (locais com alta demanda) US$ 225 – US$ 540 US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250) 28 de junho a 3 de julho Rodada dos 32 (locais padrão) US$ 225 – US$ 540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 de julho – 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

O que esperar dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026?

Os Estados Unidos passaram da fase de grupos quando sediaram a Copa do Mundo de 1994, antes de serem eliminados com bravura nas oitavas de final pelo Brasil, que acabou conquistando o título. O gol de Bebeto no segundo tempo foi o único que separou as equipes.

Desde então, a seleção americana evoluiu muito, classificando-se para todas as Copas do Mundo, exceto a de 2018. Chegou às oitavas de final em mais três ocasiões (2010, 2014 e 2022) e surpreendeu a muitos ao chegar às quartas de final em 2002.

A seleção masculina dos EUA espera continuar evoluindo sob o comando de Mauricio Pochettino. A equipe deixou clara sua intenção ao contratar o ex-técnico do Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain e Chelsea em setembro de 2024.

Quem integra a seleção dos EUA para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão os EUA na Copa do Mundo da FIFA de 2026: