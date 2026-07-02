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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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Como comprar ingressos de última hora para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos: jogos das oitavas de final, informações sobre o estádio de Seattle, preços e muito mais

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Estados Unidos da América
C. Pulisic

Tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos e ver os co-apresentadores em ação

Mais de 200.000 espectadores assistiram aos três jogos da seleção dos EUA na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no SoFi Stadium (Los Angeles) e no Lumen Field (Seattle), e os torcedores fanáticos da seleção americana continuarão lotando os estádios sempre que e onde quer que a seleção dos Estados Unidos entre em campo.

A equipe de Mauricio Pochettino demonstrou imensa força mental nas oitavas de final, conquistando uma vitória difícil por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, apesar de jogar com um a menos após o dramático cartão vermelho recebido por Folarin Balogun. 

Selacionada por uma espetacular cobrança de falta de Malik Tillman, essa vitória marcante quebrou uma maldição histórica contra seleções europeias nas fases eliminatórias. Impulsionados pela confiança de uma nação e pela energia elétrica do Noroeste do Pacífico, os co-anfitriões estão prontos para aproveitar sua intensa pressão alta para reescrever a história e garantir uma vaga nas quartas de final.

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Resultados e próximos jogos dos EUA na Copa do Mundo de 2026

DataPartida (hora local do início)LocalResultado final / Ingressos
Sexta-feira, 12 de junhoEUA x Paraguai (18h, horário do Pacífico)Estádio SoFi, Inglewood4 a 1
Sexta-feira, 19 de junhoEUA x Austrália (12h, horário do Pacífico)Lumen Field, Seattle2 a 0
Quinta-feira, 25 de junhoEUA x Turquia (19h, horário do Pacífico)SoFi Stadium, Inglewood2 a 3
Quarta-feira, 1º de julhoEUA x Bósnia e Herzegovina (17h, horário do Pacífico)Estádio Levi's, Santa Clara2 a 0
Segunda-feira, 6 de julhoEUA x Bélgica (20h, horário da costa leste)Lumen Field, SeattleComprar ingressos

A trajetória dos EUA até a final da Copa do Mundo de 2026

Como os EUA terminaram em primeiro lugar no Grupo D, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Se os EUA derrotarem a Bósnia e Herzegovina na quarta-feira, enfrentarão aBélgica ou o Senegal em Seattle nas oitavas de final. Caso os jogadores de Pochettino enfrentem a Bélgica, eles estarão ansiosos para vingar a derrota por 5 a 2 sofrida contra os “Diabos Vermelhos” em Atlanta, em março.

Em seguida, poderiam enfrentar Espanha ou Portugal nas quartas de final, a França nas semifinais e Brasil, Argentina ou Inglaterra na final.

Data (hora local do início da partida)FaseLocalPossível confrontoIngressos
1º de julho (17h, horário do Pacífico)Oitavas de finalLevi’s Stadium, Santa ClaraEUA x Bósnia e Herzegovina2 a 0
6 de julho (17h, horário do Pacífico)Oitavas de finalLumen Field, SeattlePartida 94: contra a Bélgica

Ingressos

10 de julho (12h, horário do Pacífico)Quartas de finalSoFi Stadium, InglewoodJogo 98: contra o vencedor do Jogo 93

Ingressos

14 de julho (14h CDT)SemifinaisEstádio AT&T, ArlingtonPartida 101: contra o vencedor da Partida 97

Ingressos

19 de julho (15h ET)FinalEstádio MetLife (East Rutherford)Partida 104: contra o vencedor da partida 102

Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

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Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 nos EUA?

A FIFA implementou uma estrutura de preços variável para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem ser ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

DatasFase / CategoriaFaixa de preço oficialFaixa estimada no mercado secundário
28 de junho a 3 de julhoOitavas de final (locais com alta demanda)US$ 225 – US$ 540US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)
28 de junho a 3 de julhoRodada dos 32 (locais padrão)US$ 225 – US$ 540$400 – $2.800 ($1.134)
4 de julho – 7 de julhoOitavas de finalUS$ 240 – US$ 640$650 – $4.200 ($1.518)
9 de julho – 11 de julhoQuartas de finalUS$ 450 – US$ 1.775$850 – $5.500 ($2.348)
14 de julho – 15 de julhoSemifinais$930 – $3.295$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 de julhoDisputa pelo terceiro lugar$250 – $800$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julhoFinal da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)$1.490 – $7.875US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

O que esperar dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026?

Os Estados Unidos passaram da fase de grupos quando sediaram a Copa do Mundo de 1994, antes de serem eliminados com bravura nas oitavas de final pelo Brasil, que acabou conquistando o título. O gol de Bebeto no segundo tempo foi o único que separou as equipes. 

Desde então, a seleção americana evoluiu muito, classificando-se para todas as Copas do Mundo, exceto a de 2018. Chegou às oitavas de final em mais três ocasiões (2010, 2014 e 2022) e surpreendeu a muitos ao chegar às quartas de final em 2002.

A seleção masculina dos EUA espera continuar evoluindo sob o comando de Mauricio Pochettino. A equipe deixou clara sua intenção ao contratar o ex-técnico do Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain e Chelsea em setembro de 2024. 

Quem integra a seleção dos EUA para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão os EUA na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

PosiçãoJogadorClube atual
GoleirosMatt TurnerNew England Revolution


Matt FreeseNew York City FC


Chris BradyChicago Fire
ZagueirosChris RichardsCrystal Palace


Tim ReamCharlotte FC


Antonee RobinsonFulham


Sergiño DestPSV Eindhoven


Joe ScallyBorussia Mönchengladbach


Miles RobinsonFC Cincinnati


Mark McKenzieToulouse


Auston TrustyCeltic


Alex FreemanVillarreal


Max ArfstenColumbus Crew
Meio-campistasTyler AdamsAFC Bournemouth


Weston McKennieJuventus


Gio ReynaBorussia Mönchengladbach


Malik TillmanBayer Leverkusen


Cristian RoldanSeattle Sounders


Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps
AtacantesChristian PulisicAC Milan


Folarin BalogunMônaco


Timothy WeahOlympique de Marselha


Ricardo PepiPSV Eindhoven


Haji WrightCoventry City


Brenden AaronsonLeeds United


Alejandro ZendejasClub América

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