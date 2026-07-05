Mais de 200 mil espectadores, no total, assistiram às três partidas da seleção dos EUA na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no SoFi Stadium (Los Angeles) e no Lumen Field (Seattle), e os torcedores fanáticos da seleção americana continuarão lotando os estádios sempre que e onde quer que a seleção dos Estados Unidos entre em campo.

A equipe de Mauricio Pochettino demonstrou imensa força mental nas oitavas de final, conquistando uma vitória difícil por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, apesar de jogar com um a menos após o dramático cartão vermelho recebido por Folarin Balogun.

Selacionada por uma espetacular cobrança de falta de Malik Tillman, essa vitória marcante quebrou uma maldição histórica contra seleções europeias nas fases eliminatórias. Impulsionados pela confiança de uma nação e pela energia elétrica do Noroeste do Pacífico, os co-anfitriões estão preparados para contar com sua intensa pressão alta para reescrever a história e garantir uma vaga nas quartas de final.

Resultados e próximos jogos dos EUA na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (hora local do início) Local Resultado final / Ingressos Sexta-feira, 12 de junho EUA x Paraguai (18h, horário do Pacífico) Estádio SoFi, Inglewood EUA venceram por 4 a 1 Sexta-feira, 19 de junho EUA x Austrália (12h, horário do Pacífico) Lumen Field, Seattle Os EUA venceram por 2 a 0 Quinta-feira, 25 de junho EUA x Turquia (19h, horário do Pacífico) SoFi Stadium, Inglewood A Turquia venceu por 3 a 2 Quarta-feira, 1º de julho EUA x Bósnia e Herzegovina (17h, horário do Pacífico) Estádio Levi’s, Santa Clara Os EUA venceram por 2 a 0 Segunda-feira, 6 de julho EUA x Bélgica (20h, horário da costa leste) Lumen Field, Seattle Compre ingressos

A trajetória dos EUA até a final da Copa do Mundo de 2026

Como os EUA terminaram em primeiro lugar no Grupo D, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Como os EUA venceram a Bósnia e Herzegovina, agora enfrentarão a Bélgica em Seattle nas oitavas de final. Os jogadores de Pochettino estarão ansiosos para se vingar da derrota por 5 a 2 sofrida contra os Diabos Vermelhos em Atlanta, em março.

Em seguida, o adversário nas quartas de final será Espanha ou Portugal; nas semifinais, França ou Marrocos; e, talvez, Argentina, Inglaterra ou Noruega na final.

Data (horário local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 6 de julho (17h, horário do Pacífico) Oitavas de final Lumen Field, Seattle EUA x Bélgica Ingressos 10 de julho (12h, horário do Pacífico) Quartas de final SoFi Stadium, Inglewood Jogo 98: contra Portugal ou Espanha Ingressos 14 de julho (14h CDT) Semifinais Estádio AT&T, Arlington Jogo 101: contra França/Paraguai/Canadá/Marrocos Ingressos 19 de julho (15h ET) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Partida 104: contra o vencedor da Partida 102 Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 nos EUA?

A FIFA implementou uma estrutura de preços variável para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 4 a 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 US$ 650 – US$ 4.200 (US$ 1.518) 9 de julho – 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

O que esperar dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026?

Os Estados Unidos passaram da fase de grupos quando sediaram a Copa do Mundo de 1994, antes de serem eliminados com bravura nas oitavas de final pelo Brasil, que acabou conquistando o título. O gol de Bebeto no segundo tempo foi o único que separou as duas seleções.

Desde então, a seleção dos Estados Unidos evoluiu muito, classificando-se para todas as Copas do Mundo, exceto a de 2018. Chegou às oitavas de final em mais três ocasiões (2010, 2014 e 2022) e surpreendeu a muitos ao chegar às quartas de final em 2002.

A seleção masculina dos EUA espera continuar evoluindo sob o comando de Mauricio Pochettino. A equipe deixou clara sua intenção ao contratar o ex-técnico do Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain e Chelsea em setembro de 2024.

Quem integra a seleção dos EUA para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão os EUA na Copa do Mundo da FIFA de 2026: