É verdade: o México se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Para o México, o que está em jogo é ainda maior: a terra do lendário Estádio Azteca está pronta para fazer história como o primeiro país a sediar pela terceira vez o maior torneio do mundo. Além da torcida fervorosa do El Tri, o solo mexicano receberá mais sete confrontos de alta intensidade na fase de grupos.
Deixe a GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.
Qual é a programação da fase de grupos do México na Copa do Mundo de 2026?
|Data
|Partida
|Local
|Resultado final/Ingressos
|11 de junho de 2026
|México x África do Sul
|Estádio Azteca, Cidade do México
|2 a 0
|18 de junho de 2026
|México x Coreia do Sul
|Estádio Akron, Guadalajara
|1 a 0
|24 de junho de 2026
|República Tcheca x México
|Estádio Azteca, Cidade do México
|0 a 3
|1º de julho de 2026
|México x Equador
|Estádio Azteca, Cidade do México
|Ingressos
Quando será a Copa do Mundo no México em 2026?
|Data
|Jogo
|Local (México)
|Ingressos
|11 de junho de 2026
|México x África do Sul
|Estádio Azteca, Cidade do México
|Ingressos
|15 de junho de 2026
|Coreia do Sul x República Tcheca
|Estádio BBVA, Monterrey
|Ingressos
|17 de junho de 2026
|Uzbequistão x Colômbia
|Estádio Azteca, Cidade do México
|Ingressos
|18 de junho de 2026
|México x Coreia do Sul
|Estádio Akron, Guadalajara
|Ingressos
|21 de junho de 2026
|Coreia do Sul x África do Sul
|Estádio BBVA, Monterrey
|Ingressos
|23 de junho de 2026
|Colômbia x República Democrática do Congo
|Estádio Akron, Guadalajara
|Ingressos
|23 de junho de 2026
|Uruguai x Espanha
|Estádio Akron, Guadalajara
|Ingressos
|24 de junho de 2026
|México x República Tcheca
|Estádio Azteca, Cidade do México
|Ingressos
|27 de junho de 2026
|Jogo da fase de grupos (Grupo A)
|Estádio BBVA, Monterrey
|Ingressos
|30 de junho de 2026
|Partida das oitavas de final
|Estádio Azteca, Cidade do México
|Ingressos
|30 de junho de 2026
|Partida das oitavas de final
|Estádio Akron, Guadalajara
|Ingressos
|3 de julho de 2026
|Partida das oitavas de final
|Estádio BBVA, Monterrey
|Ingressos
|6 de julho de 2026
|Partida das oitavas de final
|Estádio Azteca, Cidade do México
|Ingressos
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no México?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Veja aqui o que você precisa saber em resumo:
- A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para que os torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Os residentes do México devem usar o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), que também reabriu para lidar com transações locais de revenda sob garantias oficiais.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário ao comprar ingressos.
Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no México: quanto custam?
Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no México são divididos nas seguintes categorias:
- Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.
- Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
- Categoria 3: Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
- Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.
Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:
|Palco
|Faixa de preço dos ingressos
|Fase de Grupos (jogos dos EUA, Canadá e México)
|US$ 75 – US$ 2.735
|Oitavas de final
|US$ 105 - US$ 750
|Oitavas de final
|US$ 170 – US$ 980
|Quartas de final
|$275 - $1.775
|Semifinais
|$420 - $3.295
|Final
|$2.030 - $7.875
Classificação do Grupo A da Copa do Mundo da FIFA 2026
|Seleção
|Jogos disputados
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols a favor
|Gos. contra
|Diferença de gols
|Pontos
|México (Q)
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
|Coreia do Sul
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|República Tcheca
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|África do Sul
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
Quem está na seleção mexicana para a Copa do Mundo? Lista final de 26 jogadores
Sob o comando do técnico Javier “El Vasco” Aguirre, a seleção mexicana de futebol definiu oficialmente sua lista final de 26 jogadores para o próximo torneio em casa. Sortada no altamente competitivo Grupo A, ao lado da África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca, a El Tri conta com uma combinação formidável de veteranos experientes da Europa, destaques de elite da Liga MX e jovens talentos promissores, prontos para brilhar sob os holofotes mundiais.
A escalação repleta de estrelas é liderada pelo zagueiro Edson Álvarez, pelo goleiro veterano Guillermo Ochoa (que marca sua histórica sexta convocação para a Copa do Mundo) e pelo letal artilheiro do Feyenoord, Santiago Giménez.
Seja para traçar o caminho doEl Tri até as oitavas de final ou verificar a disponibilidade de ingressos locais para os grandes jogos do Grupo A na Cidade do México e em Guadalajara, esta é a lista oficial dos 26 jogadores que representam o México:
Lista oficial do México para a Copa do Mundo
|Posição
|Jogador
|Clube atual
|Goleiros
|Guillermo Ochoa
|AVS Futebol SAD
|Carlos Acevedo
|Santos Laguna
|Raúl Rangel
|Chivas
|Zagueiros
|Johan Vásquez
|Gênova
|César Montes
|Lokomotiv Moscou
|Edson Álvarez
|West Ham United
|Jesús Gallardo
|Toluca
|Israel Reyes
|Club América
|Jorge Sánchez
|Cruz Azul
|Mateo Chávez
|Chivas
|Meio-campistas
|Luis Chávez
|Dínamo de Moscou
|Érik Lira
|Cruz Azul
|Álvaro Fidalgo
|Club América
|Orbelín Pineda
|AEK Atenas
|Gilberto Mora
|Clube de Tijuana
|Brian Gutiérrez
|Chicago Fire
|Luis Romo
|Cruz Azul
|Obed Vargas
|Seattle Sounders
|Atacantes
|Santiago Giménez
|Feyenoord
|Raúl Jiménez
|Fulham
|Roberto Alvarado
|Chivas
|César Huerta
|Pumas UNAM
|Julián Quiñones
|Al-Qadsiah
|Alexis Vega
|Toluca
|Armando González
|Chivas
|Guillermo Martínez
|Pumas UNAM
Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:
|País
|Estádio (Cidade)
|Capacidade
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|México
|Estádio Banorte (Cidade do México)
|48.821
|Estádio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estádio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Estados Unidos
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382
|Estádio Gillette (Boston)
|63.815
|Estádio AT&T (Dallas)
|70.122
|Estádio NRG, Houston
|68.311
|Estádio Arrowhead (Kansas City)
|67.513
|Estádio SoFi (Los Angeles)
|69.650
|Estádio Hard Rock, Miami
|64.091
|Estádio MetLife, Nova York
|78.576
|Lincoln Financial Field, Filadélfia
|65.827
|Levi's Stadium, São Francisco
|69.391
|Lumen Field, Seattle
|65.123