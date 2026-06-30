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Mexico World Cup Tickets

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Como comprar ingressos de última hora para a Copa do Mundo de 2026 no México: informações sobre os estádios mexicanos, México x Equador, preços e muito mais

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A febre da Copa do Mundo está tomando conta do México, e você pode estar lá para acompanhar o desempenho dos co-anfitriões

É verdade: o México se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Para o México, o que está em jogo é ainda maior: a terra do lendário Estádio Azteca está pronta para fazer história como o primeiro país a sediar pela terceira vez o maior torneio do mundo. Além da torcida fervorosa do El Tri, o solo mexicano receberá mais sete confrontos de alta intensidade na fase de grupos.

Deixe a GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Ingressos para a Copa do Mundo no México –Reserve ingressos

Qual é a programação da fase de grupos do México na Copa do Mundo de 2026?

DataPartidaLocalResultado final/Ingressos
11 de junho de 2026México x África do SulEstádio Azteca, Cidade do México2 a 0
18 de junho de 2026México x Coreia do Sul Estádio Akron, Guadalajara1 a 0
24 de junho de 2026República Tcheca x MéxicoEstádio Azteca, Cidade do México0 a 3
1º de julho de 2026México x EquadorEstádio Azteca, Cidade do MéxicoIngressos

Quando será a Copa do Mundo no México em 2026?

DataJogoLocal (México)Ingressos
11 de junho de 2026México x África do SulEstádio Azteca, Cidade do MéxicoIngressos
15 de junho de 2026Coreia do Sul x República TchecaEstádio BBVA, MonterreyIngressos
17 de junho de 2026Uzbequistão x ColômbiaEstádio Azteca, Cidade do MéxicoIngressos
18 de junho de 2026México x Coreia do SulEstádio Akron, GuadalajaraIngressos
21 de junho de 2026Coreia do Sul x África do SulEstádio BBVA, MonterreyIngressos
23 de junho de 2026Colômbia x República Democrática do CongoEstádio Akron, GuadalajaraIngressos
23 de junho de 2026Uruguai x EspanhaEstádio Akron, GuadalajaraIngressos
24 de junho de 2026México x República TchecaEstádio Azteca, Cidade do MéxicoIngressos
27 de junho de 2026Jogo da fase de grupos (Grupo A)Estádio BBVA, MonterreyIngressos
30 de junho de 2026Partida das oitavas de finalEstádio Azteca, Cidade do MéxicoIngressos
30 de junho de 2026Partida das oitavas de finalEstádio Akron, GuadalajaraIngressos
3 de julho de 2026Partida das oitavas de finalEstádio BBVA, MonterreyIngressos
6 de julho de 2026Partida das oitavas de finalEstádio Azteca, Cidade do MéxicoIngressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no México?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

  • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para que os torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Os residentes do México devem usar o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), que também reabriu para lidar com transações locais de revenda sob garantias oficiais.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário ao comprar ingressos.

Ingressos para a Copa do Mundo no México –Reserve ingressos

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no México: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no México são divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.
  • Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:

PalcoFaixa de preço dos ingressos
Fase de Grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 – US$ 2.735
Oitavas de finalUS$ 105 - US$ 750
Oitavas de finalUS$ 170 – US$ 980 
Quartas de final $275 - $1.775
Semifinais $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

Classificação do Grupo A da Copa do Mundo da FIFA 2026

SeleçãoJogos disputadosVitóriasEmpatesDerrotasGols a favorGos. contraDiferença de golsPontos
México (Q)220030+36
Coreia do Sul21012203
República Tcheca201123-11
África do Sul201113-21

Quem está na seleção mexicana para a Copa do Mundo? Lista final de 26 jogadores

Sob o comando do técnico Javier “El Vasco” Aguirre, a seleção mexicana de futebol definiu oficialmente sua lista final de 26 jogadores para o próximo torneio em casa. Sortada no altamente competitivo Grupo A, ao lado da África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca, a El Tri conta com uma combinação formidável de veteranos experientes da Europa, destaques de elite da Liga MX e jovens talentos promissores, prontos para brilhar sob os holofotes mundiais.

A escalação repleta de estrelas é liderada pelo zagueiro Edson Álvarez, pelo goleiro veterano Guillermo Ochoa (que marca sua histórica sexta convocação para a Copa do Mundo) e pelo letal artilheiro do Feyenoord, Santiago Giménez.

Seja para traçar o caminho doEl Tri até as oitavas de final ou verificar a disponibilidade de ingressos locais para os grandes jogos do Grupo A na Cidade do México e em Guadalajara, esta é a lista oficial dos 26 jogadores que representam o México:

Lista oficial do México para a Copa do Mundo

PosiçãoJogadorClube atual
GoleirosGuillermo OchoaAVS Futebol SAD
 Carlos AcevedoSantos Laguna
 Raúl RangelChivas
ZagueirosJohan VásquezGênova
 César MontesLokomotiv Moscou
 Edson ÁlvarezWest Ham United
 Jesús GallardoToluca
 Israel ReyesClub América
 Jorge SánchezCruz Azul
 Mateo ChávezChivas
Meio-campistasLuis ChávezDínamo de Moscou
 Érik LiraCruz Azul
 Álvaro FidalgoClub América
 Orbelín PinedaAEK Atenas
 Gilberto MoraClube de Tijuana
 Brian GutiérrezChicago Fire
 Luis RomoCruz Azul
 Obed VargasSeattle Sounders
AtacantesSantiago GiménezFeyenoord
 Raúl JiménezFulham
 Roberto AlvaradoChivas
 César HuertaPumas UNAM
 Julián QuiñonesAl-Qadsiah
 Alexis VegaToluca
 Armando GonzálezChivas
 Guillermo MartínezPumas UNAM

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstádio Banorte (Cidade do México) 48.821 
 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Estádio Gillette (Boston) 63.815 
 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 
 Estádio NRG, Houston 68.311 
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Estádio SoFi (Los Angeles) 69.650 
 Estádio Hard Rock, Miami 64.091 
 Estádio MetLife, Nova York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Filadélfia 65.827 
 Levi's Stadium, São Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123