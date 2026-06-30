É verdade: o México se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Para o México, o que está em jogo é ainda maior: a terra do lendário Estádio Azteca está pronta para fazer história como o primeiro país a sediar pela terceira vez o maior torneio do mundo. Além da torcida fervorosa do El Tri, o solo mexicano receberá mais sete confrontos de alta intensidade na fase de grupos.

Deixe a GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a programação da fase de grupos do México na Copa do Mundo de 2026?

Data Partida Local Resultado final/Ingressos 11 de junho de 2026 México x África do Sul Estádio Azteca, Cidade do México 2 a 0 18 de junho de 2026 México x Coreia do Sul Estádio Akron, Guadalajara 1 a 0 24 de junho de 2026 República Tcheca x México Estádio Azteca, Cidade do México 0 a 3 1º de julho de 2026 México x Equador Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos

Quando será a Copa do Mundo no México em 2026?

Data Jogo Local (México) Ingressos 11 de junho de 2026 México x África do Sul Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos 15 de junho de 2026 Coreia do Sul x República Tcheca Estádio BBVA, Monterrey Ingressos 17 de junho de 2026 Uzbequistão x Colômbia Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos 18 de junho de 2026 México x Coreia do Sul Estádio Akron, Guadalajara Ingressos 21 de junho de 2026 Coreia do Sul x África do Sul Estádio BBVA, Monterrey Ingressos 23 de junho de 2026 Colômbia x República Democrática do Congo Estádio Akron, Guadalajara Ingressos 23 de junho de 2026 Uruguai x Espanha Estádio Akron, Guadalajara Ingressos 24 de junho de 2026 México x República Tcheca Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos 27 de junho de 2026 Jogo da fase de grupos (Grupo A) Estádio BBVA, Monterrey Ingressos 30 de junho de 2026 Partida das oitavas de final Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos 30 de junho de 2026 Partida das oitavas de final Estádio Akron, Guadalajara Ingressos 3 de julho de 2026 Partida das oitavas de final Estádio BBVA, Monterrey Ingressos 6 de julho de 2026 Partida das oitavas de final Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no México?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para que os torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para que os torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Os residentes do México devem usar o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) , que também reabriu para lidar com transações locais de revenda sob garantias oficiais.

, que também reabriu para lidar com transações locais de revenda sob garantias oficiais. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário ao comprar ingressos.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no México: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no México são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.

Os mais caros, localizados na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo: