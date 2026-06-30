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Ecuador v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Ecuador World Cup 2026 Tickets

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Como comprar ingressos de última hora para a Copa do Mundo de 2026 no Equador: datas, jogos da fase de 32, preços e muito mais

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Como conseguir ingressos para assistir à seleção sul-americana em ação no verão

O Equador chega ao confronto decisivo desta noite pelas oitavas de final, no lendário Estádio Azteca, em meio a uma onda de euforia nacional sem precedentes. 

Os jogadores de Sebastián Beccacece conseguiram uma grande reviravolta no Grupo E: após uma derrota na estreia para a Costa do Marfim e um frustrante empate sem gols com Curaçao, a “La Tri” já havia sido amplamente dada como perdida. 

No entanto, uma vitória histórica por 2 a 1, após estar perdendo, sobre a poderosa Alemanha — iniciada por Nilson Angulo e selada pelo gol dramático de Gonzalo Plata aos 77 minutos — surpreendeu o mundo do futebol e levou o presidente do Equador a declarar feriado nacional. 

Ingressos paraa Copa do Mundo do Equador –Reserve ingressos

Qual é a programação do Equador na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

DataPartida (horário local do início)LocalIngressos
Domingo, 14 de junhoCosta do Marfim x Equador (19h)Lincoln Financial Field (Filadélfia)1 a 0
Sábado, 20 de junhoEquador x Curaçao (19h)Arrowhead Stadium (Kansas City)0 a 0
Quinta-feira, 25 de junhoEquador x Alemanha (16h)Estádio MetLife (East Rutherford)2 a 1
Terça-feira, 30 de junhoMéxico x Equador (21h)Estádio da Cidade do México (México)Ingressos
5 de julho, início às 18h CSTOitavas de final: México/Equador x Inglaterra/República Democrática do CongoEstádio da Cidade do México (México)Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Equador?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Ingressos paraa Copa do Mundo no Equador:Reserve seus ingressos

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Equador: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Equador são divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
  • Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:

PalcoFaixa de preço dos ingressos
Fase de grupos (exceto países-sede)US$ 60 – US$ 620
Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735
Oitavas de finalUS$ 105 – US$ 750
Oitavas de finalUS$ 170 – US$ 980 
Quartas de final $275 - $1.775
Semifinais $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

Quando será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais dos jogos:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade para a Copa do Mundo
CanadáBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MéxicoEstádio Azteca (Cidade do México) 83.000
 Estádio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estádio BBVA (Monterrey) 53.500
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000
 Estádio Gillette (Boston) 65.000
 Estádio AT&T (Dallas) 94.000
 Estádio NRG, Houston 72.000
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 73.000
 Estádio SoFi (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 Estádio MetLife, Nova York 82.500
 Lincoln Financial Field, Filadélfia 69.000 
 Levi’s Stadium, São Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000