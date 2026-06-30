O Equador chega ao confronto decisivo desta noite pelas oitavas de final, no lendário Estádio Azteca, em meio a uma onda de euforia nacional sem precedentes.
Os jogadores de Sebastián Beccacece conseguiram uma grande reviravolta no Grupo E: após uma derrota na estreia para a Costa do Marfim e um frustrante empate sem gols com Curaçao, a “La Tri” já havia sido amplamente dada como perdida.
No entanto, uma vitória histórica por 2 a 1, após estar perdendo, sobre a poderosa Alemanha — iniciada por Nilson Angulo e selada pelo gol dramático de Gonzalo Plata aos 77 minutos — surpreendeu o mundo do futebol e levou o presidente do Equador a declarar feriado nacional.
Qual é a programação do Equador na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?
|Data
|Partida (horário local do início)
|Local
|Ingressos
|Domingo, 14 de junho
|Costa do Marfim x Equador (19h)
|Lincoln Financial Field (Filadélfia)
|1 a 0
|Sábado, 20 de junho
|Equador x Curaçao (19h)
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|0 a 0
|Quinta-feira, 25 de junho
|Equador x Alemanha (16h)
|Estádio MetLife (East Rutherford)
|2 a 1
|Terça-feira, 30 de junho
|México x Equador (21h)
|Estádio da Cidade do México (México)
|Ingressos
|5 de julho, início às 18h CST
|Oitavas de final: México/Equador x Inglaterra/República Democrática do Congo
|Estádio da Cidade do México (México)
|Ingressos
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Equador?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:
- A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.
Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Equador: quanto custam?
Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Equador são divididos nas seguintes categorias:
- Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
- Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
- Categoria 3: Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
- Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.
Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:
|Palco
|Faixa de preço dos ingressos
|Fase de grupos (exceto países-sede)
|US$ 60 – US$ 620
|Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México)
|US$ 75 - US$ 2.735
|Oitavas de final
|US$ 105 – US$ 750
|Oitavas de final
|US$ 170 – US$ 980
|Quartas de final
|$275 - $1.775
|Semifinais
|$420 - $3.295
|Final
|$2.030 - $7.875
Quando será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?
A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.
Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.
As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:
- Canadá: Toronto e Vancouver
- México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle
Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais dos jogos:
|País
|Estádio (Cidade)
|Capacidade para a Copa do Mundo
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|54.000
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|México
|Estádio Azteca (Cidade do México)
|83.000
|Estádio Akron (Guadalajara)
|48.000
|Estádio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Estados Unidos
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|75.000
|Estádio Gillette (Boston)
|65.000
|Estádio AT&T (Dallas)
|94.000
|Estádio NRG, Houston
|72.000
|Estádio Arrowhead (Kansas City)
|73.000
|Estádio SoFi (Los Angeles)
|70.000
|Hard Rock Stadium, Miami
|65.000
|Estádio MetLife, Nova York
|82.500
|Lincoln Financial Field, Filadélfia
|69.000
|Levi’s Stadium, São Francisco
|71.000
|Lumen Field, Seattle
|69.000