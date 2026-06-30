O Equador chega ao confronto decisivo desta noite pelas oitavas de final, no lendário Estádio Azteca, em meio a uma onda de euforia nacional sem precedentes.

Os jogadores de Sebastián Beccacece conseguiram uma grande reviravolta no Grupo E: após uma derrota na estreia para a Costa do Marfim e um frustrante empate sem gols com Curaçao, a “La Tri” já havia sido amplamente dada como perdida.

No entanto, uma vitória histórica por 2 a 1, após estar perdendo, sobre a poderosa Alemanha — iniciada por Nilson Angulo e selada pelo gol dramático de Gonzalo Plata aos 77 minutos — surpreendeu o mundo do futebol e levou o presidente do Equador a declarar feriado nacional.

Qual é a programação do Equador na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

Data Partida (horário local do início) Local Ingressos Domingo, 14 de junho Costa do Marfim x Equador (19h) Lincoln Financial Field (Filadélfia) 1 a 0 Sábado, 20 de junho Equador x Curaçao (19h) Arrowhead Stadium (Kansas City) 0 a 0 Quinta-feira, 25 de junho Equador x Alemanha (16h) Estádio MetLife (East Rutherford) 2 a 1 Terça-feira, 30 de junho México x Equador (21h) Estádio da Cidade do México (México) Ingressos 5 de julho, início às 18h CST Oitavas de final: México/Equador x Inglaterra/República Democrática do Congo Estádio da Cidade do México (México) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Equador?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Equador: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Equador são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países-sede) US$ 60 – US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final US$ 105 – US$ 750 Oitavas de final US$ 170 – US$ 980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Quando será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais dos jogos: