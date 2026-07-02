A Croácia, que há mais de uma década é considerada uma das seleções mais talentosas tecnicamente e mais resilientes da Europa, está participando pela quarta vez consecutiva da Copa do Mundo e pela sétima vez no total desde 1998.
A seleção croata, conhecida como “Vatreni”, mais uma vez desafiou os céticos, consolidando sua reputação de verdadeira mestra dos torneios ao se preparar para o épico confronto desta noite pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra Portugal.
A Croácia garantiu sua vaga na fase eliminatória após um segundo lugar magistral no Grupo L, coroado por uma vitória tática e determinada por 2 a 1 sobre Gana.
Próximos jogos e resultados da Croácia na Copa do Mundo de 2026
|Data (horário do início)
|Jogo
|Local
|Resultado final / Ingressos
|Quarta-feira, 17 de junho
|Inglaterra x Croácia
|AT&T Stadium (Arlington, EUA)
|4 a 2
|Terça-feira, 23 de junho (19h, horário da costa leste)
|Panamá x Croácia
|BMO Field (Toronto, Canadá)
|0 a 1
|Sábado, 27 de junho (17h, horário da costa leste dos EUA)
|Croácia x Gana
|Lincoln Financial Field (Filadélfia, EUA)
|2 a 1
|Quinta-feira, 2 de julho (19h)
|Oitavas de final: Portugal x Croácia
|BMO Field (Toronto, Canadá)
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Percurso da Croácia na fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 e ingressos
|Data e horário local
|Fase e confronto
|Local
|Ingressos
|2 de julho, 19h (EDT)
|Oitavas de final: Portugal x Croácia
|Estádio de Toronto (BMO Field), Toronto, Canadá
|Comprar ingressos
|6 de julho, 14h CDT
|Oitavas de final: Portugal / Croácia x Espanha / Áustria
|Estádio de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, EUA
|Comprar ingressos
|10 de julho, 17h PDT
|Quartas de final: EUA / Bélgica x Croácia (possível)
|Estádio de Los Angeles (SoFi Stadium), Inglewood, EUA
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|14 de julho, 19h CDT
|Semifinais: França, Alemanha ou Holanda x Croácia (possível)
|Estádio de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, EUA
|Comprar ingressos
|19 de julho, 16h (horário da costa leste dos EUA)
|Final: Vencedor da partida 101 x Croácia (possível)
|Estádio de Nova York-Nova Jersey (MetLife Stadium), East Rutherford, EUA
|Comprar ingressos
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Croácia
Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:
- A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.
Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Croácia: quanto custam?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.
Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
|Categoria
|Fase de Grupos
|Oitavas de final – Quartas de final
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|US$ 250 – US$ 400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
*Observação: os preços estão sujeitos a variações dinâmicas com base na demanda e no local específico.
O que esperar da Croácia na Copa do Mundo de 2026
Sob a orientação constante de Zlatko Dalic, a Croácia continua sendo uma equipe especializada em torneios. A seleção passou por uma transição impressionante, integrando jovens estrelas ao elenco, ao mesmo tempo em que mantém a inteligência tática que a define há uma década.
Aos 40 anos, o lendário Luka Modric continua a desafiar o tempo, oferecendo a liderança de um veterano e a visão de nível mundial exigidas neste patamar. Ele conta com o apoio no meio-campo do incansável Mateo Kovacic e do criativo Nikola Vlasic.
Na defesa, Joško Gvardiol amadureceu e se tornou um dos melhores zagueiros centrais do mundo, enquanto Dominik Livakovic continua sendo uma presença formidável no gol, especialmente em situações de pênalti sob alta pressão.
O maior ponto forte da Croácia é seu espírito coletivo e a capacidade de superar os adversários nas disputas no meio-campo. É de se esperar que eles controlem a posse de bola e aguardem o momento perfeito para atacar, utilizando sua superioridade técnica mesmo contra os adversários mais atléticos.
Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:
|País
|Estádio (Cidade)
|Capacidade
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|44.315
|México
|Estádio Azteca (Cidade do México)
|72.766
|Estádio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estádio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Estados Unidos
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382
|Estádio Gillette (Foxborough)
|63.815
|Estádio AT&T (Dallas)
|70.122
|Estádio NRG (Houston)
|68.311
|Estádio Arrowhead (Kansas City)
|67.513
|Estádio SoFi (Inglewood)
|69.650
|Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
|64.091
|Estádio MetLife (East Rutherford)
|78.576
|Lincoln Financial Field (Filadélfia)
|65.827
|Levi’s Stadium (Santa Clara)
|69.391
|Lumen Field (Seattle)
|65.123