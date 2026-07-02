A Croácia, que há mais de uma década é considerada uma das seleções mais talentosas tecnicamente e mais resilientes da Europa, está participando pela quarta vez consecutiva da Copa do Mundo e pela sétima vez no total desde 1998.

A seleção croata, conhecida como “Vatreni”, mais uma vez desafiou os céticos, consolidando sua reputação de verdadeira mestra dos torneios ao se preparar para o épico confronto desta noite pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra Portugal.

A Croácia garantiu sua vaga na fase eliminatória após um segundo lugar magistral no Grupo L, coroado por uma vitória tática e determinada por 2 a 1 sobre Gana.

Próximos jogos e resultados da Croácia na Copa do Mundo de 2026

Data (horário do início) Jogo Local Resultado final / Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Inglaterra x Croácia AT&T Stadium (Arlington, EUA) 4 a 2 Terça-feira, 23 de junho (19h, horário da costa leste) Panamá x Croácia BMO Field (Toronto, Canadá) 0 a 1 Sábado, 27 de junho (17h, horário da costa leste dos EUA) Croácia x Gana Lincoln Financial Field (Filadélfia, EUA) 2 a 1 Quinta-feira, 2 de julho (19h) Oitavas de final: Portugal x Croácia BMO Field (Toronto, Canadá) Comprar ingressos

Percurso da Croácia na fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 e ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Croácia

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Croácia: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

*Observação: os preços estão sujeitos a variações dinâmicas com base na demanda e no local específico.

O que esperar da Croácia na Copa do Mundo de 2026

Sob a orientação constante de Zlatko Dalic, a Croácia continua sendo uma equipe especializada em torneios. A seleção passou por uma transição impressionante, integrando jovens estrelas ao elenco, ao mesmo tempo em que mantém a inteligência tática que a define há uma década.

Aos 40 anos, o lendário Luka Modric continua a desafiar o tempo, oferecendo a liderança de um veterano e a visão de nível mundial exigidas neste patamar. Ele conta com o apoio no meio-campo do incansável Mateo Kovacic e do criativo Nikola Vlasic.

Na defesa, Joško Gvardiol amadureceu e se tornou um dos melhores zagueiros centrais do mundo, enquanto Dominik Livakovic continua sendo uma presença formidável no gol, especialmente em situações de pênalti sob alta pressão.

O maior ponto forte da Croácia é seu espírito coletivo e a capacidade de superar os adversários nas disputas no meio-campo. É de se esperar que eles controlem a posse de bola e aguardem o momento perfeito para atacar, utilizando sua superioridade técnica mesmo contra os adversários mais atléticos.

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: