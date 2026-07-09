A busca da Alemanha por recuperar o domínio mundial chegou a um fim inesperado e precoce na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Apesar das grandes expectativas em relação à Die Mannschaft, a seleção comandada por Julian Nagelsmann não conseguiu avançar para as decisivas oitavas de final, deixando os torcedores alemães que viajaram para o torneio desanimados após a eliminação precoce do torneio ampliado para 48 seleções.

Dito isso, o torneio continua nos EUA, com o caminho para a final da Copa do Mundo ainda pela frente.

Qual é a programação da Alemanha na Copa do Mundo de 2026 e seu caminho nas eliminatórias?

Data Partida Local Resultado final / Ingressos 14 de junho de 2026 Alemanha x Curaçao Estádio de Houston, Houston 7 a 1 20 de junho de 2026 Alemanha x Costa do Marfim Estádio de Toronto, Toronto 2 a 1 25 de junho de 2026 Equador x Alemanha Estádio de Nova York-Nova Jersey, Nova Jersey 2 a 1 29 de junho de 2026 Oitavas de final: Alemanha x Paraguai Estádio de Boston, Boston 1 a 1 (vitória do Paraguai nos pênaltis)

Quando comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Alemanha

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo começado em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo começado em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Alemanha: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Alemanha são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.

Os mais caros, localizados na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:

Palco Faixa de preço de face Faixa de preço médio de revenda Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 – US$ 620 US$ 150 - US$ 600 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 – US$ 2.735 US$ 800 – US$ 3.500 Oitavas de final US$ 105 - US$ 750 US$ 1.200 – US$ 3.300 Oitavas de final $170 - $980 $1.900 - $4.500 Quartas de final $275 - $1.775 $2.800 - $6.000 Semifinais $420 - $3.295 $4.400 - $11.000 Final $2.030 - $7.875 US$ 8.500 – US$ 32.000+

Quando será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais dos jogos: