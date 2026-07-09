A busca da Alemanha por recuperar o domínio mundial chegou a um fim inesperado e precoce na Copa do Mundo da FIFA de 2026.
Apesar das grandes expectativas em relação à Die Mannschaft, a seleção comandada por Julian Nagelsmann não conseguiu avançar para as decisivas oitavas de final, deixando os torcedores alemães que viajaram para o torneio desanimados após a eliminação precoce do torneio ampliado para 48 seleções.
Dito isso, o torneio continua nos EUA, com o caminho para a final da Copa do Mundo ainda pela frente.
Qual é a programação da Alemanha na Copa do Mundo de 2026 e seu caminho nas eliminatórias?
Quando comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Alemanha
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Veja aqui o que você precisa saber em resumo:
- A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo começado em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.
Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Alemanha: quanto custam?
Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Alemanha são divididos nas seguintes categorias:
- Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.
- Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
- Categoria 3: Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
- Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.
Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:
|Palco
|Faixa de preço de face
|Faixa de preço médio de revenda
|Fase de grupos (exceto países anfitriões)
|US$ 60 – US$ 620
|US$ 150 - US$ 600
|Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México)
|US$ 75 – US$ 2.735
|US$ 800 – US$ 3.500
|Oitavas de final
|US$ 105 - US$ 750
|US$ 1.200 – US$ 3.300
|Oitavas de final
|$170 - $980
|$1.900 - $4.500
|Quartas de final
|$275 - $1.775
|$2.800 - $6.000
|Semifinais
|$420 - $3.295
|$4.400 - $11.000
|Final
|$2.030 - $7.875
|US$ 8.500 – US$ 32.000+
Quando será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?
A Copa do Mundo da FIFA de 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.
Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.
As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:
- Canadá: Toronto e Vancouver
- México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle
Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais dos jogos:
|País
|Estádio (Cidade)
|Capacidade para a Copa do Mundo
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|54.000
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|México
|Estádio Azteca (Cidade do México)
|83.000
|Estádio Akron (Guadalajara)
|48.000
|Estádio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Estados Unidos
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|75.000
|Estádio Gillette (Boston)
|65.000
|Estádio AT&T (Dallas)
|94.000
|Estádio NRG, Houston
|72.000
|Estádio Arrowhead (Kansas City)
|73.000
|Estádio SoFi (Los Angeles)
|70.000
|Estádio Hard Rock, Miami
|65.000
|MetLife Stadium, Nova York
|82.500
|Lincoln Financial Field, Filadélfia
|69.000
|Levi’s Stadium, São Francisco
|71.000
|Lumen Field, Seattle
|69.000