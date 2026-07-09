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Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
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Como comprar ingressos de última hora para a Copa do Mundo de 2026 na Alemanha: guia dos chaves, preços médios de revenda e muito mais

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Veja como você pode assistir ao vivo aos tetracampeões da Copa do Mundo neste verão

A busca da Alemanha por recuperar o domínio mundial chegou a um fim inesperado e precoce na Copa do Mundo da FIFA de 2026

Apesar das grandes expectativas em relação à Die Mannschaft, a seleção comandada por Julian Nagelsmann não conseguiu avançar para as decisivas oitavas de final, deixando os torcedores alemães que viajaram para o torneio desanimados após a eliminação precoce do torneio ampliado para 48 seleções.

Dito isso, o torneio continua nos EUA, com o caminho para a final da Copa do Mundo ainda pela frente.

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Qual é a programação da Alemanha na Copa do Mundo de 2026 e seu caminho nas eliminatórias?

DataPartidaLocalResultado final / Ingressos
14 de junho de 2026Alemanha x CuraçaoEstádio de Houston, Houston7 a 1
20 de junho de 2026Alemanha x Costa do MarfimEstádio de Toronto, Toronto2 a 1
25 de junho de 2026Equador x AlemanhaEstádio de Nova York-Nova Jersey, Nova Jersey2 a 1
29 de junho de 2026Oitavas de final: Alemanha x ParaguaiEstádio de Boston, Boston1 a 1 (vitória do Paraguai nos pênaltis)

Quando comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Alemanha

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

  • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo começado em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

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Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Alemanha: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Alemanha são divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.
  • Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:

PalcoFaixa de preço de faceFaixa de preço médio de revenda
Fase de grupos (exceto países anfitriões)US$ 60 – US$ 620US$ 150 - US$ 600
Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 – US$ 2.735US$ 800 – US$ 3.500
Oitavas de finalUS$ 105 - US$ 750US$ 1.200 – US$ 3.300
Oitavas de final$170 - $980 $1.900 - $4.500
Quartas de final $275 - $1.775$2.800 - $6.000
Semifinais $420 - $3.295$4.400 - $11.000
Final$2.030 - $7.875US$ 8.500 – US$ 32.000+

Quando será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais dos jogos:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade para a Copa do Mundo
CanadáBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MéxicoEstádio Azteca (Cidade do México) 83.000
 Estádio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estádio BBVA (Monterrey) 53.500
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000
 Estádio Gillette (Boston) 65.000
 Estádio AT&T (Dallas) 94.000
 Estádio NRG, Houston 72.000
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 73.000
 Estádio SoFi (Los Angeles) 70.000
 Estádio Hard Rock, Miami 65.000
 MetLife Stadium, Nova York 82.500
 Lincoln Financial Field, Filadélfia 69.000 
 Levi’s Stadium, São Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

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