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Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Germany World Cup 2026 Tickets

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Como comprar ingressos de última hora para a Copa do Mundo de 2026 na Alemanha: datas, jogos confirmados da fase de 32, preços médios e muito mais

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Veja como você pode assistir ao vivo aos quatro vezes campeões da Copa do Mundo neste verão

A Alemanha possui uma rica história de participação na maior competição do futebol internacional, tendo se classificado para todas as Copas do Mundo desde 1954 e conquistado o título em quatro ocasiões (1954, 1974, 1990, 2014). 

Esse legado continua na Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada na América do Norte. Em busca de sua quinta estrela sob o comando de Julian Nagelsmann, a “Die Mannschaft” se recuperou das decepções em torneios anteriores para liderar o Grupo E, avançando com facilidade para as oitavas de final, apesar de um pequeno tropeço por 2 a 1 contra o Equador na última partida da fase de grupos.

Veja aqui o que você precisa saber sobre a trajetória da Alemanha na Copa do Mundo e como reservar ingressos agora.

Ingressos para a Copa do Mundo da Alemanha –Reserve ingressos

Qual é a programação da Alemanha na Copa do Mundo de 2026 e sua trajetória nas fases eliminatórias?

DataPartidaLocalResultado final / Ingressos
14 de junho de 2026Alemanha x CuraçaoEstádio de Houston, Houston7 a 1
20 de junho de 2026Alemanha x Costa do MarfimEstádio de Toronto, Toronto2 a 1
25 de junho de 2026Equador x AlemanhaEstádio de Nova York-Nova Jersey, Nova Jersey2 a 1
29 de junho de 2026Oitavas de final: Alemanha x ParaguaiEstádio de Boston, BostonIngressos
4 de julho de 2026Oitavas de final: Alemanha / Paraguai x França / SuéciaEstádio da Filadélfia, FiladélfiaIngressos
9 de julho de 2026Quartas de final: Vencedor da partida 89 x Canadá / Holanda / MarrocosEstádio de Boston, BostonIngressos
14 de julho de 2026Semifinal: Vencedor da Partida 97 x Vencedor da Partida 98Estádio de Dallas, DallasIngressos

Quando comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Alemanha

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Ingressos paraa Copa do Mundo na AlemanhaReservar ingressos

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Alemanha: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Alemanha são divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.
  • Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:

PalcoFaixa de preço de faceFaixa de preço médio de revenda
Fase de grupos (exceto países anfitriões)US$ 60 – US$ 620US$ 150 - US$ 600
Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 – US$ 2.735US$ 800 – US$ 3.500
Oitavas de final$105 - $750US$ 1.200 – US$ 3.300
Oitavas de final$170 - $980 $1.900 - $4.500
Quartas de final $275 - $1.775$2.800 - $6.000
Semifinais $420 - $3.295$4.400 - $11.000
Final$2.030 - $7.875US$ 8.500 – US$ 32.000+

O que esperar da Alemanha na Copa do Mundo de 2026?

A maior vitória da Alemanha em uma fase final da Copa do Mundo até hoje aconteceu no Japão, em 2002, quando goleou a Arábia Saudita por 8 a 0 durante a fase de grupos. Seis jogadores diferentes marcaram gols na partida, sendo que um deles, Miroslav Klose, fez um impressionante hat-trick.

Mais recentemente, 2014 provou ser um momento marcante para os alemães. A caminho de conquistar o título pela quarta vez, eles causaram comoção em todo o mundo ao marcar sete gols contra o Brasil na semifinal. Cinco desses sete gols foram marcados nos primeiros 26 minutos da partida. Quem comprar ingressos para ver a Alemanha entrar em campo na América do Norte estará torcendo por confrontos ainda mais dramáticos e cheios de ação.

O atual técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, sabe que tem muito trabalho pela frente, e a pressão continuará aumentando à medida que a contagem regressiva para a fase final da Copa do Mundo de 2026 ganha ritmo. A impressionante sequência da Alemanha de chegar às quartas de final da Copa do Mundo, que se mantinha ininterrupta desde 1954, chegou a um fim surpreendente em 2018, quando a seleção foi eliminada ainda na fase de grupos. 

No entanto, o azar se repetiu, já que a seleção também foi eliminada antes das oitavas de final no Catar, em 2022. Embora a campanha de qualificação para 2026 não tenha corrido bem, os torcedores alemães esperam que a equipe consiga elevar o nível assim que entrar no modo de fase final da Copa do Mundo.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais dos jogos:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade para a Copa do Mundo
CanadáBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MéxicoEstádio Azteca (Cidade do México) 83.000
 Estádio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estádio BBVA (Monterrey) 53.500
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000
 Estádio Gillette (Boston) 65.000
 Estádio AT&T (Dallas) 94.000
 Estádio NRG, Houston 72.000
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 73.000
 Estádio SoFi (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 Estádio MetLife, Nova York 82.500
 Lincoln Financial Field, Filadélfia 69.000 
 Levi’s Stadium, São Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000