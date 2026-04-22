Como comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026: revenda oficial da FIFA, revenda no México, informações e muito mais

A febre da Copa do Mundo de 2026 está crescendo, com o torneio norte-americano começando no dia 11 de junho.

Os ingressos podem estar voando das prateleiras, especialmente agora que todas as seleções e partidas já foram confirmadas, mas não se preocupe se você ainda não conseguiu o seu.

Deixe a GOAL lhe dar as últimas informações sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo detalhes sobre a compra de ingressos oficiais no mercado de revenda e muito mais.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos. Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Como conseguir ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026?

Desde setembro de 2025, os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos da Copa do Mundo de 2026 pelo site da FIFA. A última fase oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo, a Fase de Vendas de Última Hora, começou em 1º de abril e se estende até o final do torneio.

Não conseguiu um ingresso nas primeiras fases? Veja abaixo todas as opções de revenda:

Mercado de Revenda/Troca da FIFA

O canal oficial é o Mercado de Revenda/Troca da FIFA, que pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets, e é o canal oficial para a reserva de ingressos de revenda.

A plataforma, lançada originalmente em outubro de 2025, reabriu em 2 de abril e permanecerá aberta até uma hora antes do início de cada partida.

O Mercado de Revenda da FIFA está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais.

Mercados secundários

Vendedores terceirizados, como o StubHub, também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.

Embora existam mercados secundários, vale sempre a pena ter cautela ao comprar ingressos por essa via, pois os preços podem estar muito inflacionados.

Também é importante garantir que qualquer vendedor terceirizado utilize o recurso oficial de transferência de ingressos da FIFA ao transferir o ingresso diretamente para sua conta da FIFA.

Um ponto importante para compradores de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento prontos com antecedência.

Mercado de Intercâmbio da FIFA

O Mercado de Intercâmbio da FIFA (FIFA Exchange Marketplace) é a plataforma oficial para que os residentes do México possam revender, comprar ou trocar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 com segurança.

O México possui proteções legais específicas para a revenda, o que resulta em um sistema ligeiramente diferente.

Ao contrário do Mercado de Revenda da FIFA principal, os ingressos no mercado do México são estritamente vendidos pelo valor de face, portanto, os vendedores não podem colocá-los à venda com fins lucrativos.

Quanto custam os ingressos de revenda da Copa do Mundo de 2026?

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.

Os mais caros, localizados na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços têm flutuado ao longo das várias fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas iniciais são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: