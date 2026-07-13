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Como comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026: Revenda Oficial da FIFA, revenda no México, informações e mais

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Tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos de revenda da Copa do Mundo de 2026

A febre da Copa do Mundo de 2026 está aumentando, com o torneio na América do Norte tendo começado em 11 de junho.

Os ingressos podem ter saído rapidamente, especialmente com todas as seleções e partidas agora confirmadas, mas não se preocupe se você ainda não garantiu o seu.

Deixe a GOAL trazer as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo informações sobre a compra de ingressos oficiais de revenda e mais.

Navegar por plataformas oficiais de revenda exige paciência e timing para garantir ingressos de última hora para partidas do torneio com alta demanda. Torcedores à distância também podem otimizar seus planos para o dia do jogo ao garantir antecipadamente bônus de apostas para novos clientes. Aproveite nosso código promocional verificado da 1xbet para desfrutar de créditos promocionais exclusivos em sua conta.

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Lista de jogos da Copa do Mundo de 2026: como conseguir ingressos de revenda

Data e horário do inícioDetalhes da partidaLocalIngressos
7 de julho, às 12h EDTOitavas de final: Argentina x EgitoAtlanta Stadium, EUAComprar ingressos
7 de julho, às 16h PDTOitavas de final: Suíça x ColômbiaVancouver Stadium, CanadáComprar ingressos
9 de julho, às 18h EDTQuartas de final 1: França x MarrocosGillette Stadium (Boston), EUAComprar ingressos
10 de julho, às 18h PDTQuartas de final 2: Espanha x BélgicaSoFi Stadium (Los Angeles), EUAComprar ingressos
11 de julho, às 16h EDTQuartas de final 3: Noruega x InglaterraHard Rock Stadium (Miami), EUAComprar ingressos
11 de julho, às 18h CDTQuartas de final 4: Argentina/Egito x Suíça/Colômbia Arrowhead Stadium (Kansas City), EUAComprar ingressos
14 de julho, às 19h CDTSemifinal 1: França/Marrocos x Espanha/BélgicaDallas Stadium, EUAComprar ingressos
15 de julho, às 20h EDTSemifinal 2: Noruega/Inglaterra x Argentina/Egito/Suíça/ColômbiaAtlanta Stadium, EUAComprar ingressos
18 de julho, às 15h EDTDisputa do 3º lugar: Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2Miami Stadium, EUAComprar ingressos
19 de julho, às 15h EDTFinal da Copa do Mundo: Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 New York New Jersey Stadium, EUAComprar ingressos

Quanto custam os ingressos de revenda da Copa do Mundo de 2026?

Os ingressos oficiais para as partidas da Copa do Mundo FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: A mais cara, localizada no anel inferior de assentos.
  • Categoria 2: Abrange os anéis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Principalmente no anel superior, além das Categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada no anel superior fora das outras categorias.

Os preços variaram ao longo das várias fases de liberação/venda de ingressos e vale saber que os mercados secundários normalmente não seguem esses preços oficiais. Aqui estão os tipos de preços que você encontrará nas plataformas secundárias:

FaseFaixa de preço do ingresso (valor de face)Preço médio no mercado secundárioIngressos
Fase de grupos (exceto países-sede)US$ 60 - US$ 620US$ 150 - US$ 950Ingressos
Fase de grupos (jogos de EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735US$ 800 - US$ 3.800Ingressos
16 avos de finalUS$ 105 - US$ 750US$ 350 - US$ 1.400Ingressos
Oitavas de finalUS$ 170 - US$ 980 US$ 550 - US$ 2.000Ingressos
Quartas de final US$ 275 - US$ 1.775US$ 1.000 - US$ 3.500Ingressos
Semifinais US$ 420 - US$ 3.295US$ 1.800 - US$ 6.200Ingressos
FinalUS$ 2.030 - US$ 10.875US$ 4.185 - US$ 9.805+Ingressos

Observação: os preços dos ingressos flutuam regularmente devido à precificação dinâmica e à demanda de revenda. As classificações refletem os maiores preços mencionados publicamente no momento da redação e podem mudar mais perto do torneio.

Como conseguir ingressos de revenda da Copa do Mundo de 2026?

Os torcedores puderam comprar ingressos oficiais para as partidas da Copa do Mundo de 2026 pelo site da FIFA desde setembro de 2025. 

A última fase oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo, a Fase de vendas de última hora, começou em 1º de abril e vai até o fim do torneio. 

Se você está procurando opções de revenda, aqui está o que precisa saber:

Mercado de Revenda/Troca da FIFA

O canal oficial para reservar ingressos de revenda é o Mercado de Revenda/Troca da FIFA, acessível em FIFA.com/tickets.

A plataforma, lançada originalmente em outubro de 2025, foi reaberta em 2 de abril e permanecerá aberta até uma hora antes do início de cada partida correspondente.

O Mercado de Revenda da FIFA está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais.

Mercados secundários

Vendedores terceirizados, como o StubHub, também terão disponibilidade de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. 

Embora existam mercados secundários, sempre vale a pena ter cautela ao comprar ingressos por essa via, e os preços podem estar muito inflacionados.

Também é importante garantir que qualquer vendedor terceirizado use o recurso oficial de Transferência de Ingressos da FIFA ao mover o ingresso diretamente para a sua conta da FIFA.

Um ponto importante para compradores de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer de forma esporádica. Torcedores que esperam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e deixar os dados de pagamento prontos com antecedência.

Mercado de Intercambio da FIFA

O Mercado de Intercambio da FIFA (FIFA Exchange Marketplace) é a plataforma oficial para residentes do México revenderem, comprarem ou trocarem ingressos para a Copa do Mundo de 2026 com segurança.

O México tem proteções legais específicas para revenda, o que resulta em um sistema um pouco diferente.

Ao contrário do principal Mercado de Revenda da FIFA, os ingressos no mercado do México são estritamente vendidos apenas pelo valor de face, portanto os vendedores não podem anunciá-los com lucro.

Quando será a Copa do Mundo FIFA 2026?

A Copa do Mundo FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias na América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, San Francisco e Seattle

Quais são os estádios da Copa do Mundo FIFA 2026?

Em junho de 2022, as 16 cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2026 foram anunciadas, duas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos. Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão usados como sedes:

PaísEstádio (cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstadio Azteca (Cidade do México) 48.821 
 Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) 50.113 
Estados UnidosMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadium (Foxborough, Boston) 63.815 
 AT&T Stadium (Arlington, Dallas) 70.122 
 NRG Stadium (Houston)68.311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadium (Miami)64.091 
 MetLife Stadium (East Rutherford, Nova York/Nova Jersey) 78.576 
 Lincoln Financial Field (Filadélfia)65.827 
 Levi's Stadium (Santa Clara, área da baía de San Francisco) 69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123

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