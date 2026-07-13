Como comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026: Revenda Oficial da FIFA, revenda no México, informações e mais

A febre da Copa do Mundo de 2026 está aumentando, com o torneio na América do Norte tendo começado em 11 de junho.

Os ingressos podem ter saído rapidamente, especialmente com todas as seleções e partidas agora confirmadas, mas não se preocupe se você ainda não garantiu o seu.

Deixe a GOAL trazer as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo informações sobre a compra de ingressos oficiais de revenda e mais.

Navegar por plataformas oficiais de revenda exige paciência e timing para garantir ingressos de última hora para partidas do torneio com alta demanda. Torcedores à distância também podem otimizar seus planos para o dia do jogo ao garantir antecipadamente bônus de apostas para novos clientes. Aproveite nosso código promocional verificado da 1xbet para desfrutar de créditos promocionais exclusivos em sua conta.

Lista de jogos da Copa do Mundo de 2026: como conseguir ingressos de revenda

Data e horário do início Detalhes da partida Local Ingressos 7 de julho, às 12h EDT Oitavas de final: Argentina x Egito Atlanta Stadium, EUA Comprar ingressos 7 de julho, às 16h PDT Oitavas de final: Suíça x Colômbia Vancouver Stadium, Canadá Comprar ingressos 9 de julho, às 18h EDT Quartas de final 1: França x Marrocos Gillette Stadium (Boston), EUA Comprar ingressos 10 de julho, às 18h PDT Quartas de final 2: Espanha x Bélgica SoFi Stadium (Los Angeles), EUA Comprar ingressos 11 de julho, às 16h EDT Quartas de final 3: Noruega x Inglaterra Hard Rock Stadium (Miami), EUA Comprar ingressos 11 de julho, às 18h CDT Quartas de final 4: Argentina/Egito x Suíça/Colômbia Arrowhead Stadium (Kansas City), EUA Comprar ingressos 14 de julho, às 19h CDT Semifinal 1: França/Marrocos x Espanha/Bélgica Dallas Stadium, EUA Comprar ingressos 15 de julho, às 20h EDT Semifinal 2: Noruega/Inglaterra x Argentina/Egito/Suíça/Colômbia Atlanta Stadium, EUA Comprar ingressos 18 de julho, às 15h EDT Disputa do 3º lugar: Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2 Miami Stadium, EUA Comprar ingressos 19 de julho, às 15h EDT Final da Copa do Mundo: Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 New York New Jersey Stadium, EUA Comprar ingressos

Quanto custam os ingressos de revenda da Copa do Mundo de 2026?

Os ingressos oficiais para as partidas da Copa do Mundo FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada no anel inferior de assentos.

A mais cara, localizada no anel inferior de assentos. Categoria 2: Abrange os anéis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1.

Abrange os anéis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente no anel superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente no anel superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada no anel superior fora das outras categorias.

Os preços variaram ao longo das várias fases de liberação/venda de ingressos e vale saber que os mercados secundários normalmente não seguem esses preços oficiais. Aqui estão os tipos de preços que você encontrará nas plataformas secundárias:

Fase Faixa de preço do ingresso (valor de face) Preço médio no mercado secundário Ingressos Fase de grupos (exceto países-sede) US$ 60 - US$ 620 US$ 150 - US$ 950 Ingressos Fase de grupos (jogos de EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 US$ 800 - US$ 3.800 Ingressos 16 avos de final US$ 105 - US$ 750 US$ 350 - US$ 1.400 Ingressos Oitavas de final US$ 170 - US$ 980 US$ 550 - US$ 2.000 Ingressos Quartas de final US$ 275 - US$ 1.775 US$ 1.000 - US$ 3.500 Ingressos Semifinais US$ 420 - US$ 3.295 US$ 1.800 - US$ 6.200 Ingressos Final US$ 2.030 - US$ 10.875 US$ 4.185 - US$ 9.805+ Ingressos

Observação: os preços dos ingressos flutuam regularmente devido à precificação dinâmica e à demanda de revenda. As classificações refletem os maiores preços mencionados publicamente no momento da redação e podem mudar mais perto do torneio.

Como conseguir ingressos de revenda da Copa do Mundo de 2026?

Os torcedores puderam comprar ingressos oficiais para as partidas da Copa do Mundo de 2026 pelo site da FIFA desde setembro de 2025.

A última fase oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo, a Fase de vendas de última hora, começou em 1º de abril e vai até o fim do torneio.

Se você está procurando opções de revenda, aqui está o que precisa saber:

Mercado de Revenda/Troca da FIFA

O canal oficial para reservar ingressos de revenda é o Mercado de Revenda/Troca da FIFA, acessível em FIFA.com/tickets.

A plataforma, lançada originalmente em outubro de 2025, foi reaberta em 2 de abril e permanecerá aberta até uma hora antes do início de cada partida correspondente.

O Mercado de Revenda da FIFA está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais.

Mercados secundários

Vendedores terceirizados, como o StubHub, também terão disponibilidade de ingressos para a Copa do Mundo de 2026.

Embora existam mercados secundários, sempre vale a pena ter cautela ao comprar ingressos por essa via, e os preços podem estar muito inflacionados.

Também é importante garantir que qualquer vendedor terceirizado use o recurso oficial de Transferência de Ingressos da FIFA ao mover o ingresso diretamente para a sua conta da FIFA.

Um ponto importante para compradores de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer de forma esporádica. Torcedores que esperam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e deixar os dados de pagamento prontos com antecedência.

Mercado de Intercambio da FIFA

O Mercado de Intercambio da FIFA (FIFA Exchange Marketplace) é a plataforma oficial para residentes do México revenderem, comprarem ou trocarem ingressos para a Copa do Mundo de 2026 com segurança.

O México tem proteções legais específicas para revenda, o que resulta em um sistema um pouco diferente.

Ao contrário do principal Mercado de Revenda da FIFA, os ingressos no mercado do México são estritamente vendidos apenas pelo valor de face, portanto os vendedores não podem anunciá-los com lucro.

Quando será a Copa do Mundo FIFA 2026?

A Copa do Mundo FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias na América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, San Francisco e Seattle

Quais são os estádios da Copa do Mundo FIFA 2026?

Em junho de 2022, as 16 cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2026 foram anunciadas, duas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos. Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão usados como sedes: