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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
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Como comprar ingressos da Premier League 2026/27: jogos da 2ª rodada, Aston Villa x Arsenal, Manchester United x Ipswich Town e mais

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Tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos da Premier League para a temporada 2026/27

A Premier League inglesa continua sendo uma das melhores competições do futebol mundial quando o assunto é drama e ação sem parar, com alguns dos maiores clubes do esporte e jogadores renomados proporcionando emoção eletrizante semana após semana. Depois de uma sensacional temporada 2025/26 da Premier League, os fãs de futebol ao redor do mundo já salivam diante da perspectiva do que os espera na campanha 2026/27.

O Arsenal defenderá a taça, depois de conquistar seu primeiro título da liga em 22 anos, mas certamente será duramente testado por equipes como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.

Deixe a GOAL trazer para você um panorama com todas as informações mais recentes sobre ingressos da Premier League, incluindo onde comprá-los, quanto vão custar e muito mais.

Ingressos da Premier League 2026/27Reserve agora

Próximos jogos e ingressos da 2ª rodada da Premier League

Data e hora (GMT)JogoIngressos
sex., 28 de ago., 20:00Crystal Palace x Manchester CityIngressos
sáb., 29 de ago., 12:30Liverpool x Nottingham ForestIngressos
sáb., 29 de ago., 15:00Bournemouth x EvertonIngressos
sáb., 29 de ago., 15:00Coventry City x Hull CityIngressos
sáb., 29 de ago., 17:30Tottenham Hotspur x Newcastle UnitedIngressos
dom., 30 de ago., 14:00Chelsea x Brighton & Hove AlbionIngressos
dom., 30 de ago., 14:00Leeds United x BrentfordIngressos
dom., 30 de ago., 14:00Sunderland x FulhamIngressos
dom., 30 de ago., 16:30Manchester United x Ipswich TownIngressos
seg., 31 de ago., 20:00Aston Villa x ArsenalIngressos

Próximos jogos e ingressos da 3ª rodada da Premier League

Data e hora (GMT)JogoIngressos
sex., 4 de set., 20:00Ipswich Town x LiverpoolIngressos
sáb., 5 de set., 12:30Newcastle United x BournemouthIngressos
sáb., 5 de set., 15:00Brentford x SunderlandIngressos
sáb., 5 de set., 15:00Brighton & Hove Albion x Leeds UnitedIngressos
sáb., 5 de set., 15:00Fulham x Crystal PalaceIngressos
sáb., 5 de set., 15:00Manchester City x Coventry CityIngressos
sáb., 5 de set., 15:00Nottingham Forest x Tottenham HotspurIngressos
sáb., 5 de set., 15:00Hull City x Aston VillaIngressos
dom., 6 de set., 14:00Everton x Manchester UnitedIngressos
dom., 6 de set., 16:30Arsenal x ChelseaIngressos

Como comprar ingressos da Premier League

Há várias opções de venda de ingressos para jogos da Premier League, desde entradas para partidas individuais até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade, que estão disponíveis por meio dos portais oficiais de ingressos dos clubes.

Os clubes da elite do futebol inglês costumam distribuir os ingressos em três etapas:

  1. Primeiro para os detentores de carnê de temporada.
  2. Depois, para aqueles que já foram a jogos em casa antes e estão ranqueados por pontos de fidelidade.
  3. Por fim, para o público durante o período de venda geral.

Se você não conseguir garantir lugares pelas vias oficiais dos clubes ou estiver procurando ingressos de última hora, pode valer a pena conferir mercados secundários verificados, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos da Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços escalonados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, juniores, estudantes e idosos, mas esses grupos diferem de time para time.

Além disso, o lugar em que você se senta faz grande diferença. A localização do assento e o setor influenciam significativamente o preço, com visões privilegiadas geralmente cobrando um valor premium. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias. Por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de peso podem entrar em uma faixa superior, com os preços subindo de acordo.

Também vale destacar que a Premier League continua limitando os ingressos para torcedores visitantes a £30. Então, se você estiver procurando uma opção mais barata ou quiser ampliar suas chances de ir a uma partida, talvez seja interessante conferir os jogos fora de casa do seu time.

Abaixo, a GOAL detalhou os clubes da Premier League 2026-2027, seus estádios, os preços médios dos ingressos para dias de jogo, bem como as faixas esperadas dos carnês de temporada.

Clubes da Premier League 2026/27 por preço dos ingressos

ClubeEstádioFaixa de preço dos ingressos (entrada geral adulto)Faixa de preço do carnê de temporadaIngressos
ArsenalEmirates Stadium£31 - £168£1.290 - £2.195Ingressos do Arsenal
Aston VillaVilla Park£49 - £99£703 - £1.297Ingressos do Aston Villa
BournemouthVitality Stadium£43 - £61£436 - £960Ingressos do Bournemouth
BrentfordGtech Community Stadium£30 - £60£485 - £635Ingressos do Brentford
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium£34 - £78£630 - £995Ingressos do Brighton
ChelseaStamford Bridge£27 - £83£700 - £1.095Ingressos do Chelsea
Coventry CityCoventry Building Society Arena£32 - £45£625 - £800Ingressos do Coventry
Crystal PalaceSelhurst Park£46 - £80£600 - £770Ingressos do Crystal Palace
EvertonHill Dickinson Stadium£55 - £75£640 - £965Ingressos do Everton
FulhamCraven Cottage£35 - £125£470 - £3.100Ingressos do Fulham
Hull CityMKM Stadium£24 - £35£396 - £600Ingressos do Hull City
Ipswich TownPortman Road£28 - £48£469 - £747Ingressos do Ipswich
Leeds UnitedElland Road£32 - £47£632 - £1.159Ingressos do Leeds
LiverpoolAnfield£30 - £62£734 - £931Ingressos do Liverpool
Manchester CityEtihad Stadium£30 - £60£490 - £1.030Ingressos do Man City
Manchester UnitedOld Trafford£32 - £97£646 - £1.177Ingressos do Man Utd
Newcastle UnitedSt James’ Park£24 - £75£380 - £987Ingressos do Newcastle
Nottingham ForestCity Ground£45 - £70£575 - £915Ingressos do Nottm Forest
SunderlandStadium of Light£35 - £56£590 - £720Ingressos do Sunderland
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium£40 - £125£856 - £2.223Ingressos do Tottenham

Ingressos da Premier League 2026/27Reserve agora

Ainda restam carnês de temporada da Premier League?

Quase todos os clubes da Premier League já esgotaram os carnês de temporada de entrada geral para a temporada 2026/27.

Equipes populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham trabalham com listas de espera antigas, algumas das quais podem ultrapassar de 10 a 20 anos. O Tottenham, por exemplo, tem uma lista de espera com mais de 80.000 torcedores, enquanto Liverpool e Manchester United supostamente exigem décadas de fidelidade para garantir uma vaga. Até mesmo clubes com estádios menores, como Brighton e Bournemouth, têm disponibilidade limitada ou nenhuma disponibilidade devido à alta demanda e à capacidade reduzida.

O Fulham se destaca por atualmente ainda ter alguns carnês de temporada disponíveis, sem listas de espera formais e com as vagas sendo distribuídas por ordem de chegada

Vou precisar de associação para comprar ingressos da Premier League?

Na maioria dos casos, uma associação é recomendada ou exigida para comprar ingressos da Premier League, especialmente para jogos de alta demanda ou clubes com grande número de seguidores. A maior parte dos clubes da Premier League opera um sistema escalonado de venda de ingressos que prioriza:

  1. Detentores de carnê de temporada
  2. Sócios do clube (associações anuais pagas)
  3. Venda geral, caso ainda restem ingressos

Uma associação normalmente dá acesso antecipado aos ingressos, elegibilidade para acumular pontos de fidelidade e, às vezes, conteúdo exclusivo ou descontos. Para grandes clubes como Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, ter uma associação costuma ser a única forma de acessar ingressos regulares de partidas, já que as oportunidades de venda geral são raras ou inexistentes.

Dito isso, alguns clubes, especialmente aqueles com maiores capacidades ou sem lotação esgotada de forma tão consistente, podem permitir que não associados comprem ingressos mais perto do dia do jogo, caso ainda haja disponibilidade. Comprar uma associação aumenta significativamente suas chances e muitas vezes é o caminho mais confiável para garantir lugares.

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