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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
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Como comprar ingressos da Premier League 2026/27: jogos da 1ª rodada, Arsenal x Coventry City, Manchester City x Bournemouth e mais

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Tudo o que você precisa saber para garantir ingressos da Premier League para a temporada 2026/27

A Premier League da Inglaterra continua sendo uma das melhores competições do futebol mundial em termos de drama e ação sem parar, com alguns dos maiores clubes do esporte e jogadores renomados proporcionando emoção eletrizante semana após semana. Depois de uma sensacional temporada 2025/26 da Premier League, os fãs de futebol ao redor do mundo já salivam com a perspectiva do início da edição 2026/27.

O Arsenal defenderá o título, após conquistar sua primeira taça da liga em 22 anos, mas certamente terá um teste duro diante de equipes como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.

Deixe o GOAL te atualizar sobre todas as informações mais recentes sobre ingressos da Premier League, incluindo onde comprá-los, quanto vão custar e muito mais.

Ingressos da Premier League 2026/27Reserve agora

Próximos jogos da 1ª rodada da Premier League e ingressos

Data e hora (GMT)JogoIngressos
Sex. 21 de ago., 20:00Arsenal x Coventry CityIngressos
Sáb. 22 de ago., 12:30Hull City x Manchester UnitedIngressos
Sáb. 22 de ago., 15:00Everton x Crystal PalaceIngressos
Sáb. 22 de ago., 15:00Ipswich Town x SunderlandIngressos
Sáb. 22 de ago., 15:00Nottingham Forest x Leeds UnitedIngressos
Sáb. 22 de ago., 17:30Brentford x Tottenham HotspurIngressos
Dom. 23 de ago., 14:00Brighton & Hove Albion x Aston VillaIngressos
Dom. 23 de ago., 14:00Manchester City x BournemouthIngressos
Dom. 23 de ago., 16:30Newcastle United x LiverpoolIngressos
Seg. 24 de ago., 20:00Fulham x ChelseaIngressos

Próximos jogos da 2ª rodada da Premier League e ingressos

Data e hora (GMT)JogoIngressos
Sex. 28 de ago., 20:00Crystal Palace x Manchester CityIngressos
Sáb. 29 de ago., 12:30Liverpool x Nottingham ForestIngressos
Sáb. 29 de ago., 15:00Bournemouth x EvertonIngressos
Sáb. 29 de ago., 15:00Coventry City x Hull CityIngressos
Sáb. 29 de ago., 17:30Tottenham Hotspur x Newcastle UnitedIngressos
Dom. 30 de ago., 14:00Chelsea x Brighton & Hove AlbionIngressos
Dom. 30 de ago., 14:00Leeds United x BrentfordIngressos
Dom. 30 de ago., 14:00Sunderland x FulhamIngressos
Dom. 30 de ago., 16:30Manchester United x Ipswich TownIngressos
Seg. 31 de ago., 20:00Aston Villa x ArsenalIngressos

Como comprar ingressos da Premier League

Há várias opções de venda de ingressos para jogos da Premier League, desde entradas avulsas para partidas até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade, disponíveis nos portais oficiais de ingressos dos clubes.

Os principais clubes do futebol inglês costumam distribuir ingressos em três etapas:

  1. Primeiro, para os detentores de carnê de temporada.
  2. Depois, para aqueles que já foram a jogos em casa anteriormente e estão classificados por pontos de fidelidade.
  3. Por fim, para o público durante o período de venda geral.

Se você não conseguir garantir lugares pelos canais oficiais dos clubes ou estiver procurando ingressos de última hora, pode valer a pena conferir mercados secundários verificados, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos da Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços escalonados por faixa etária, incluindo categorias para adultos, juniores, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

Além disso, o lugar onde você se senta faz grande diferença. A localização do assento e do setor influencia significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente cobrando um valor mais alto. Alguns clubes também classificam as partidas em categorias: por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de peso podem ficar em uma faixa superior, com os preços subindo de acordo.

Também vale destacar que a Premier League continua limitando os ingressos para torcedores visitantes a £30. Portanto, se você procura uma opção mais barata ou quer ampliar suas chances de ir a uma partida, pode ser interessante conferir os jogos fora de casa do seu time.

Abaixo, o GOAL detalhou os clubes da Premier League 2026/2027, seus estádios, os preços médios dos ingressos em dias de jogo, bem como as faixas esperadas dos carnês de temporada.

Clubes da Premier League 2026/27 por preço dos ingressos

ClubeEstádioFaixa de preço do ingresso (entrada geral adulto)Faixa de preço do carnê de temporadaIngressos
ArsenalEmirates Stadium£31 - £168£1.290 - £2.195Ingressos do Arsenal
Aston VillaVilla Park£49 - £99£703 - £1.297Ingressos do Aston Villa
BournemouthVitality Stadium£43 - £61£436 - £960Ingressos do Bournemouth
BrentfordGtech Community Stadium£30 - £60£485 - £635Ingressos do Brentford
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium£34 - £78£630 - £995Ingressos do Brighton
ChelseaStamford Bridge£27 - £83£700 - £1.095Ingressos do Chelsea
Coventry CityCoventry Building Society Arena£32 - £45£625 - £800Ingressos do Coventry
Crystal PalaceSelhurst Park£46 - £80£600 - £770Ingressos do Crystal Palace
EvertonHill Dickinson Stadium£55 - £75£640 - £965Ingressos do Everton
FulhamCraven Cottage£35 - £125£470 - £3.100Ingressos do Fulham
Hull CityMKM Stadium£24 - £35£396 - £600Ingressos do Hull City
Ipswich TownPortman Road£28 - £48£469 - £747Ingressos do Ipswich
Leeds UnitedElland Road£32 - £47£632 - £1.159Ingressos do Leeds
LiverpoolAnfield£30 - £62£734 - £931Ingressos do Liverpool
Manchester CityEtihad Stadium£30 - £60£490 - £1.030Ingressos do Man City
Manchester UnitedOld Trafford£32 - £97£646 - £1.177Ingressos do Man Utd
Newcastle UnitedSt James’ Park£24 - £75£380 - £987Ingressos do Newcastle
Nottingham ForestCity Ground£45 - £70£575 - £915Ingressos do Nottm Forest
SunderlandStadium of Light£35 - £56£590 - £720Ingressos do Sunderland
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium£40 - £125£856 - £2.223Ingressos do Tottenham

Ingressos da Premier League 2026/27Reserve agora

Ainda restam carnês de temporada da Premier League?

Quase todos os clubes da Premier League já esgotaram os carnês de temporada de entrada geral para a temporada 2026/27.

Times populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham operam listas de espera de longa data, algumas das quais podem ultrapassar 10–20 anos. O Tottenham, por exemplo, tem uma lista de espera de mais de 80.000 torcedores, enquanto Liverpool e Manchester United supostamente exigem décadas de fidelidade para garantir uma vaga. Até mesmo clubes com estádios menores, como Brighton e Bournemouth, têm disponibilidade limitada ou nenhuma disponibilidade devido à alta demanda e à capacidade reduzida.

Fulham se destaca por atualmente ainda ter um número de carnês de temporada disponíveis, sem listas formais de espera e com a distribuição feita por ordem de chegada

Vou precisar de associação para comprar ingressos da Premier League?

Na maioria dos casos, uma associação é recomendada ou exigida para comprar ingressos da Premier League, especialmente para jogos de alta demanda ou clubes com grande torcida. A maioria dos clubes da Premier League opera um sistema escalonado de venda de ingressos que prioriza:

  1. Detentores de carnê de temporada
  2. Sócios do clube (associações anuais pagas)
  3. Venda geral (se ainda restarem ingressos)

Uma associação normalmente garante acesso antecipado aos ingressos, elegibilidade para acumular pontos de fidelidade e, às vezes, conteúdo exclusivo ou descontos. Para grandes clubes como Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, ter uma associação costuma ser a única forma de acessar ingressos regulares para partidas, já que as oportunidades de venda geral são raras ou inexistentes.

Dito isso, alguns clubes, particularmente aqueles com maior capacidade ou com menos jogos esgotados de forma consistente, podem permitir que não associados comprem ingressos mais perto do dia da partida se ainda houver disponibilidade. Adquirir uma associação aumenta significativamente suas chances e costuma ser o caminho mais confiável para garantir lugares.

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