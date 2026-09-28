Com a temporada recorde da NFL International Series 2026 em pleno andamento em sete países, os fãs estão correndo para garantir seus lugares após as vendas gerais de ingressos no verão.

Em uma expansão histórica, a liga disputará um recorde de nove jogos de temporada regular fora dos Estados Unidos, passando por sete países em quatro continentes.

Do primeiro jogo de temporada regular da história na Austrália até uma estreia muito aguardada em Paris, 2026 marca um ponto de virada para o alcance global da liga.

Abaixo, está tudo o que você precisa saber sobre os times mandantes, os locais e como garantir seus lugares para esses jogos de alta procura.

Reserve ingressos da NFL InternationalReservar ingressos

Qual é o calendário da NFL International de 2026 e quem são os times mandantes?

Todos os nove jogos internacionais, locais e horários de início já estão definidos.

As partidas em Melbourne e no Rio de Janeiro já foram concluídas, voltando o foco para os jogos de alta procura na Europa e na América Latina em outubro e novembro:

Data e horário de início Confronto (visitante x mandante) Estádio e local Ingressos Qui., 10 de set. (10:35 AEST) San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams Melbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Austrália Dom., 27 de set. (17:25 BRT) Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys Estádio do Maracanã Rio de Janeiro, Brasil Dom., 4 de out. (14:30 BST) Indianapolis Colts vs Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido Reservar ingressos Dom., 11 de out. (14:30 BST) Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido Reservar ingressos Dom., 18 de out. (14:30 BST) Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley Stadium Londres, Reino Unido Reservar ingressos Dom., 25 de out. (14:30 CEST) Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints Stade de France Paris, França Reservar ingressos Dom., 8 de nov. (15:30 CET) Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons Estádio Santiago Bernabéu Madri, Espanha Reservar ingressos Dom., 15 de nov. (15:30 CET) New England Patriots vs Detroit Lions FC Bayern Munich Arena Munique, Alemanha Reservar ingressos Dom., 22 de nov. (19:20 CST) Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers Estadio Banorte Cidade do México, México Reservar ingressos

Quanto custam os ingressos da NFL International?

Todos os ingressos primários e as vendas secundárias oficiais no Reino Unido e na Europa operam com preço final completo, o que significa que os valores listados já incluem todas as taxas de reserva e de serviço.

Os preços variam entre os lançamentos oficiais de venda primária a valor de face e os anúncios dinâmicos em plataformas de revenda:

Anel superior / zonas de fundo: US$ 70 – US$ 130 (£60 – £105 / €65 – €115)

US$ 70 – US$ 130 (£60 – £105 / €65 – €115) Anel intermediário / setores de canto: US$ 140 – US$ 220 (£115 – £180 / €125 – €200)

US$ 140 – US$ 220 (£115 – £180 / €125 – €200) Anel inferior / laterais : US$ 230 – US$ 410 (£190 – £340 / €210 – €375)

: US$ 230 – US$ 410 (£190 – £340 / €210 – €375) Pacotes VIP e hospitality: US$ 500 – US$ 2,200+ (£420 – £1,800+ / €450 – €2,000+)

Como comprar ingressos da NFL International?

Para garantir assentos verificados de última hora sem risco de fraude, use estas quatro opções:

Vendedores oficiais primários : As bilheterias dos estádios liberam regularmente ingressos devolvidos de produção, cotas de patrocinadores e blocos do time visitante a valor de face (£79–£190 / €80–€195) em portais primários (Ticketmaster UK/DE/ES/FR e o portal UK dos Jaguars) de 7 a 10 dias antes do início da partida, normalmente nas manhãs de quarta e quinta-feira.

: As bilheterias dos estádios liberam regularmente ingressos devolvidos de produção, cotas de patrocinadores e blocos do time visitante a valor de face (£79–£190 / €80–€195) em portais primários (Ticketmaster UK/DE/ES/FR e o portal UK dos Jaguars) de 7 a 10 dias antes do início da partida, normalmente nas manhãs de quarta e quinta-feira. Ticketmaster Verified Resale : Compre lugares anunciados diretamente por fãs via Ticketmaster Verified Resale (para Tottenham, Paris, Madri e Munique) ou pelo Jaguars Ticket Exchange (para Wembley), que invalida o código de barras do vendedor e emite um novo ingresso digital para celular diretamente no aplicativo do local.

: Compre lugares anunciados diretamente por fãs via Ticketmaster Verified Resale (para Tottenham, Paris, Madri e Munique) ou pelo Jaguars Ticket Exchange (para Wembley), que invalida o código de barras do vendedor e emite um novo ingresso digital para celular diretamente no aplicativo do local. Mercados secundários: Recorra a plataformas secundárias para o maior volume de assentos de última hora, mirando ingressos individuais ou esperando até 24 a 48 horas antes do início, quando os vendedores reduzem os preços para zerar o estoque, escolhendo anúncios com garantia de transferência instantânea para celular. Não deixe de conferir os termos e condições do site em que você está comprando.

Recorra a plataformas secundárias para o maior volume de assentos de última hora, mirando ingressos individuais ou esperando até 24 a 48 horas antes do início, quando os vendedores reduzem os preços para zerar o estoque, escolhendo anúncios com garantia de transferência instantânea para celular. Não deixe de conferir os termos e condições do site em que você está comprando. VIP e hospitality oficiais: Evite totalmente as filas de admissão geral ao reservar os assentos restantes no anel inferior, acesso a lounges e pacotes de refeição pré-jogo até o dia da partida por meio da On Location (a parceira global oficial da NFL) ou de portais do estádio, como Spurs VIP e Wembley Club, a partir de £450 / €450+.

O que esperar da NFL International 2026?

O Jacksonville Jaguars está pronto para fazer história como a primeira franquia da NFL a disputar dois jogos em casa fora dos Estados Unidos em uma única temporada. A decisão acontece enquanto sua casa local, o EverBank Stadium, passa por uma enorme reforma de US$ 1,4 bilhão que reduzirá temporariamente a capacidade na Flórida para aproximadamente 42 mil.

Para compensar, o Jaguars terá uma "residência em Londres" em outubro, jogando em semanas consecutivas no Reino Unido. Um confronto está marcado para o histórico Wembley Stadium, enquanto o segundo acontecerá no moderno Tottenham Hotspur Stadium. O time terá a companhia em Londres do Washington Commanders, que retorna à capital pela primeira vez desde 2016 para sediar seu próprio jogo designado como mandante no Tottenham.

A temporada de 2026 contará com dois dos marcos geográficos mais significativos da história da liga. O Los Angeles Rams receberá o San Francisco 49ers no Melbourne Cricket Ground (MCG), na Austrália, com capacidade para 100 mil pessoas. Espera-se que essa rivalidade da NFC West seja o grande jogo de abertura da Semana 1, marcando a primeira vez que uma partida de temporada regular da NFL desembarca no Hemisfério Sul.

Enquanto isso, o New Orleans Saints liderará a chegada à França. A nação "Who Dat" tomará conta do Stade de France, em Paris, para o primeiro jogo de temporada regular da história do país. Dirigentes da liga observaram que os 14 milhões de fãs da França e o rápido crescimento do Flag Football fizeram de Paris uma prioridade neste ciclo de expansão.

Quando é a pré-venda dos ingressos da NFL International?

As janelas iniciais de venda primária, incluindo depósitos de Priority Access, pré-vendas para Team Members, pré-vendas para Registered Fans e as vendas gerais ao público em julho, já foram encerradas.

Para os fãs que compram perto do início da partida, o "equivalente à pré-venda" consiste em liberações tardias de produção e liberações de revenda entre fãs: