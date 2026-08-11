Com os resultados dos jogos de ida definidos, os confrontos de volta em 18 e 19 de março vão determinar quais oito equipes seguirão na caminhada até a final, em Istambul.

Não perca a chance de fazer parte da emoção da Liga Europa da UEFA. Deixe o GOAL mostrar onde comprar ingressos e o que esperar.

Quais times estão jogando a Liga Europa?

A Liga Europa da UEFA de 2026/27 conta com 36 equipes competindo em um formato único e unificado de fase de liga.

Doze clubes se classificaram diretamente por meio de títulos de copas nacionais e boas colocações nas ligas das principais divisões da Europa:

Inglaterra (Premier League): AFC Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland

Espanha (La Liga): Celta de Vigo, Real Sociedad

Alemanha (Bundesliga): Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim

Itália (Serie A): Milan, Juventus

França (Ligue 1): Olympique de Marseille, Stade Rennais

Países Baixos (Eredivisie): AZ Alkmaar

As 24 vagas restantes na fase de liga com 36 times são definidas da seguinte forma:

Campeão da Liga Conferência da UEFA: vaga automática na fase de liga.

Fases classificatórias e playoffs (12 times): clubes que avançarem pelas classificatórias de verão, incluindo equipes como Rangers, Beşiktaş, Red Bull Salzburg e Ferencváros.

Transferidos do playoff da Champions League (11 times): clubes transferidos para a Liga Europa após as rodadas finais das eliminatórias da UEFA Champions League.

Qual é o calendário da Liga Europa da UEFA 2026/27?

As fases classificatórias da Liga Europa desta temporada começaram em julho de 2026 e se estendem por quase 11 meses até a grande final, em Frankfurt, em 26 de maio de 2027:

Fase de liga: 16 de setembro de 2026 a 28 de janeiro de 2027

Playoffs da fase eliminatória: 18 e 25 de fevereiro de 2027

Oitavas de final: 11 e 18 de março de 2027

Quartas de final: 8 e 15 de abril de 2027

Semifinais: 29 de abril e 6 de maio de 2027

Final: 26 de maio de 2027 (Stadion Frankfurt, Frankfurt, Alemanha)

Como comprar ingressos para jogos da Liga Europa da UEFA?

Com exceção da final da Liga Europa da UEFA, em que os ingressos para o público neutro são distribuídos por meio de um sorteio oficial da UEFA, os ingressos para partidas individuais são vendidos diretamente pelos clubes envolvidos.

Os torcedores devem visitar o portal oficial de ingressos do clube mandante da partida que desejam assistir. Em confrontos de grande apelo, muitas vezes é necessário ter associação oficial ao clube para acessar a venda primária de ingressos.

Quando as cargas oficiais se esgotam, mercados secundários como a StubHub oferecem opções de revenda entre torcedores.

Quanto custam os ingressos para jogos da Liga Europa da UEFA?

O preço dos ingressos para a Liga Europa da UEFA varia com base em vários fatores, incluindo a fase da competição, o perfil dos clubes envolvidos e a localização do assento.

Os ingressos primários com valor de face para jogos da fase de liga normalmente começam entre € 30 e € 60, enquanto duelos de mata-mata de grande apelo e confrontos de destaque têm preços mais altos..