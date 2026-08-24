Não importa como você prefira chamá-la, seja Carabao Cup, Copa da EFL ou Copa da Liga, a competição sempre proporciona grande drama e lembranças inesquecíveis do futebol.

A busca pela glória na Carabao Cup desta temporada, que culmina com a final no Estádio de Wembley em 21 de março, segue a todo vapor neste mês. Você pode fazer parte dessa competição empolgante garantindo lugares para os próximos jogos, com uma seleção de clubes da Premier League agora entrando na disputa.

Deixe o GOAL guiar você por todas as informações essenciais sobre ingressos da Carabao Cup que você precisa saber, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Principais jogos da segunda rodada da Carabao Cup

Data e horário (local) Jogo Local Ingressos ter., 25 de ago. (19h45) Stoke City x Hull City bet365 Stadium (Stoke-on-Trent) Ingressos ter., 25 de ago. (19h45) Ipswich Town x Leicester City Portman Road (Ipswich) Ingressos ter., 25 de ago. (20h) Nottingham Forest x Leeds United City Ground (Nottingham) Ingressos ter., 25 de ago. (20h) Birmingham City x Brentford St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Ingressos qua., 26 de ago. (19h45) Newcastle United x West Brom St. James' Park (Newcastle) Ingressos qua., 26 de ago. (19h45) Tottenham Hotspur x Charlton Athletic Tottenham Hotspur Stadium (Londres) Ingressos qua., 26 de ago. (20h) Preston North End x Everton Deepdale (Preston) Ingressos qui., 27 de ago. (19h30) Chelsea x Luton Town Stamford Bridge (Londres) Ingressos qui., 27 de ago. (20h) Fulham x AFC Wimbledon Craven Cottage (Londres) Ingressos

Tabela completa da Carabao Cup 2026/27

Fase Data(s) Ingressos Rodada preliminar 1 a 3 de agosto Ingressos 1ª rodada 7 a 9 de agosto Ingressos 2ª rodada semana de 24 de agosto Ingressos 3ª rodada semana de 7 e 14 de setembro Ingressos 4ª rodada semana de 26 de outubro Ingressos Quartas de final semana de 14 de dezembro Ingressos Semifinais (ida) semana de 11 de janeiro Ingressos Semifinais (volta) semana de 1º de fevereiro Ingressos Final domingo, 21 de março Ingressos

Como comprar ingressos para a Carabao Cup

Comprar ingressos diretamente nos sites oficiais dos clubes geralmente é considerado o método mais seguro para adquirir entradas para a Carabao Cup. Reservar com antecedência é essencial, com os detentores de carnê de temporada e membros cadastrados normalmente tendo a melhor chance de garantir seus lugares. Os ingressos da Carabao Cup não estão automaticamente incluídos no preço do carnê de temporada de uma equipe, mas os detentores dele, assim como os sócios do clube, normalmente recebem períodos de acesso prioritário para comprar seus assentos.

Além de permitir que os torcedores vivam um empolgante confronto no meio de semana sob os refletores, a Carabao Cup também oferece a muitos uma rara oportunidade de ver seus times em ação. Está cada vez mais difícil para os torcedores conseguirem ingressos para jogos da Premier League, então esses confrontos da copa surgem como uma possível rota alternativa para alguns.

Além de comprar ingressos para a Carabao Cup pelas vias oficiais, os torcedores também têm a opção de obtê-los no mercado secundário. O StubHub é um dos principais varejistas para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para a Carabao Cup?

Como era de se esperar, a demanda por ingressos da Carabao Cup cresce à medida que a competição avança e nos aproximamos das fases finais e da final. Os ingressos oficiais pelo valor de face para as primeiras fases da Carabao Cup normalmente custam entre £10 e £30 para adultos, enquanto os ingressos juvenis podem ser encontrados por valores entre £1 e £10.

Os preços aumentam à medida que os times da Premier League avançam, com os ingressos oficiais variando em média entre £20 e £60 para as quartas de final e semifinais, dependendo do setor do estádio.

Para a final no Estádio de Wembley, os preços de face para o principal evento costumam variar de cerca de £40 até £150, em diferentes categorias de assento.

Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de ingressos dos clubes para mais informações sobre disponibilidade. Ingressos para jogos da Carabao Cup em sites secundários de revenda, como o StubHub, também estão disponíveis no momento.

Como assistir aos jogos da Carabao Cup 2026/27

Se você não puder ir a nenhum dos próximos jogos da Carabao Cup, a segunda melhor opção é assistir ou transmitir a ação em casa ou em movimento. Para os espectadores do Reino Unido, a Sky Sports está exibindo/transmitindo ao vivo todos os jogos da Carabao Cup desta temporada. Além de poder assistir a todos os jogos na Sky Sports, você também pode transmiti-los no NOW e no aplicativo da Sky Sports.

O NOW é um serviço de streaming instantâneo que oferece acesso a todos os canais Sky Sports, a cada transmissão do Sky Sports+ e muito mais. É um aplicativo, então os clientes podem se inscrever e transmitir instantaneamente em mais de 60 dispositivos. As assinaturas NOW Sports também dão aos clientes acesso a todas as transmissões ao vivo do Sky Sports+, além de documentários da Sky Sports e reprises e melhores momentos selecionados sob demanda dentro do período de sua assinatura. Os vários pacotes de assinatura são os seguintes:

Assinatura econômica de 12 meses: £27,99 por mês (período mínimo de 12 meses) - Depois, £34,99 por mês, a menos que seja cancelada.

£27,99 por mês (período mínimo de 12 meses) - Depois, £34,99 por mês, a menos que seja cancelada. Assinatura diária: £14,99 - Pagamento único - Sua assinatura diária NOW Sports começa imediatamente após a compra e dura 24 horas

Nos Estados Unidos, a CBS Sports é a casa da English Football League (EFL) e da Carabao Cup. Se uma partida estiver sendo exibida na CBS Sports Network, você também pode assisti-la por plataformas de streaming de TV ao vivo, como a Fubo. Os vários planos de assinatura da Fubo incluem: Pro (US$ 84,99/mês), Elite (US$ 104,99/mês), Deluxe (US$ 114,99/mês) e Sports + News (US$ 55,99/mês)

A Fubo oferece um teste grátis de 5 dias para novos assinantes em todos os seus planos. Para evitar a cobrança automática do preço cheio do nível selecionado, você deve cancelar sua assinatura antes do fim do período de teste de 5 dias.