Como comprar ingressos da Bundesliga 2026/27: jogos por rodada, atualizações das equipes, preços médios dos ingressos e mais

O Bayern de Munique garantiu o título da Bundesliga pela 13ª vez em 14 temporadas no início deste ano. Você já pode comprar ingressos hoje para ver o gigante do futebol alemão em ação na próxima campanha, enquanto busca um incrível 36º título da liga.

Não quer assistir ao Bayern? Há vários outros confrontos atraentes da Bundesliga no horizonte, com equipes como Borussia Dortmund, RB Leipzig e Bayer Leverkusen, que tentam tirar o Bayern do topo.

Está tudo pronto para mais uma empolgante temporada da Bundesliga, e não há momento melhor do que agora para garantir seu lugar nos jogos da competição. Deixe o GOAL guiar você pelo processo de compra de ingressos.

Próximos jogos e ingressos da 1ª rodada da Bundesliga

Data e horário (CET) Jogo Estádio Ingressos Sex., 28 de ago., 20:45 Bayern de Munique x Stuttgart Allianz Arena (Munique) Ingressos Sáb., 29 de ago., 15:30 Elversberg x Bayer Leverkusen Waldstadion an der Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg) Ingressos Sáb., 29 de ago., 15:30 Köln x Hoffenheim RheinEnergieSTADION (Colônia) Ingressos Sáb., 29 de ago., 15:30 Mainz 05 x Paderborn Mewa Arena (Mainz) Ingressos Sáb., 29 de ago., 15:30 RB Leipzig x Borussia M'gladbach Red Bull Arena (Leipzig) Ingressos Sáb., 29 de ago., 15:30 Union Berlin x Eintracht Frankfurt Stadion An der Alten Försterei (Berlim) Ingressos Sáb., 29 de ago., 18:30 Borussia Dortmund x Hamburger SV Signal Iduna Park (Dortmund) Ingressos Dom., 30 de ago., 15:30 Freiburg x Werder Bremen Europa-Park-Stadion (Freiburg) Ingressos Dom., 30 de ago., 17:30 Augsburg x Schalke 04 WWK Arena (Augsburg) Ingressos

Próximos jogos e ingressos da 2ª rodada da Bundesliga

Data e horário (CET) Jogo Estádio Ingressos Sex., 4 de set., 20:30 Stuttgart x Köln MHPArena (Stuttgart) Ingressos Sáb., 5 de set., 15:30 Bayer Leverkusen x Union Berlin BayArena (Leverkusen) Ingressos Sáb., 5 de set., 15:30 Borussia M'gladbach x Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Ingressos Sáb., 5 de set., 15:30 Hoffenheim x Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Ingressos Sáb., 5 de set., 15:30 Paderborn x Freiburg Home Deluxe Arena (Paderborn) Ingressos Sáb., 5 de set., 15:30 Werder Bremen x RB Leipzig Weserstadion (Bremen) Ingressos Sáb., 5 de set., 18:30 Schalke 04 x Bayern de Munique VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Ingressos Dom., 6 de set., 15:30 Hamburger SV x Mainz 05 Volksparkstadion (Hamburgo) Ingressos Dom., 6 de set., 17:30 Eintracht Frankfurt x Augsburg Deutsche Bank Park (Frankfurt) Ingressos

Como conseguir ingressos para a Bundesliga

A forma mais confiável e econômica de comprar ingressos para jogos da Bundesliga é pelos sites oficiais dos clubes. Vale a pena consultá-los regularmente para obter informações sobre vendas, datas de liberação e disponibilidade.

Os donos de carnê de temporada geralmente têm prioridade, seguidos pelos sócios e depois pelo público em geral.

Muitos clubes oferecem acesso prioritário a pré-vendas e opções preferenciais de ingressos para sócios, então pode ser uma boa ideia se associar caso você pretenda ir a vários jogos.

Para quem quer garantir lugar em partidas de grande apelo da Bundesliga ao longo da temporada, como Bayern de Munique x Borussia Dortmund ("Der Klassiker") e Hamburger SV x Werder Bremen ("Nordderby"), é uma boa ideia tentar comprar os ingressos o quanto antes, antes que se esgotem.

Além disso, os torcedores podem comprar lugares no mercado secundário. O StubHub é um dos principais varejistas para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos da Bundesliga?

Os ingressos oficiais para jogos da Bundesliga variam, em média, de €10 a €90.

Aqui estão alguns exemplos de preços dos clubes:

Clube Em pé (adulto) Sentado (padrão) Sentado (setor superior) Bayern de Munique €15 €40 €80 Borussia Dortmund €18,50 €38 €75 Eintracht Frankfurt €15 €25 €85 Cologne €16 €35 €75 RB Leipzig €15 €30 €70



A Bundesliga também é famosa pela regra do "50+1", que garante que os clubes sejam majoritariamente controlados pelos sócios, e não por investidores individuais. Isso mantém os preços dos ingressos relativamente acessíveis em comparação com outras grandes ligas europeias.

Como conseguir ingressos de hospitalidade para a Bundesliga?

Pacotes VIP ou de hospitalidade, que incluem ingressos para os jogos, hospedagem, acesso a lounges e outros benefícios, também estão disponíveis para compra na maioria dos clubes da Bundesliga.

Quer saber o que esperar de um pacote de hospitalidade? Veja o que você deve procurar nos principais estádios da Bundesliga, como Allianz Arena, Signal Iduna Park e Red Bull Arena:

Assento VIP padrão: Assento premium acolchoado em uma localização privilegiada do estádio, com acesso a lounge compartilhado, buffet e bebidas incluídas, a partir de €200 por partida

Assento premium acolchoado em uma localização privilegiada do estádio, com acesso a lounge compartilhado, buffet e bebidas incluídas, a partir de Club / Business Lounge: Assento premium reservado com acesso exclusivo ao lounge antes, durante e depois da partida, catering de alto padrão, bar liberado e entretenimento, a partir de €300 por partida

Assento premium reservado com acesso exclusivo ao lounge antes, durante e depois da partida, catering de alto padrão, bar liberado e entretenimento, a partir de Lounge temático / premium: Áreas de hospitalidade com marca própria (por exemplo, Champions Club, Gold Lounge, RBL Club), com cardápios aprimorados, champanhe e assentos privilegiados, a partir de €600 por partida

Áreas de hospitalidade com marca própria (por exemplo, Champions Club, Gold Lounge, RBL Club), com cardápios aprimorados, champanhe e assentos privilegiados, a partir de Suíte privativa / Skybox: Camarote privativo totalmente fechado para 8 a 20 convidados, com gastronomia de luxo, equipe dedicada e instalações privadas, a partir de €3.000 por partida

Camarote privativo totalmente fechado para 8 a 20 convidados, com gastronomia de luxo, equipe dedicada e instalações privadas, a partir de Pacote ultra premium: Hospitalidade de nível máximo, como Prestige ou Platinum Lounges, com gastronomia refinada, bebidas premium ilimitadas e acesso VIP, a partir de €1.200 por pessoa por partida

O que saber sobre a Bundesliga

Com várias estrelas globais do futebol, como Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick e Luis Diaz, atualmente atuando na Alemanha por alguns dos maiores clubes do planeta (Bayern de Munique, Borussia Dortmund etc.), os torcedores estão correndo para garantir ingressos para jogos da Bundesliga.

Atraír grandes nomes do esporte não é novidade para a Bundesliga, é claro, já que jogadores como Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben e Jude Bellingham também brilharam anteriormente no palco alemão.

Fundada em 1963, a Bundesliga tem uma história rica e se estabeleceu como uma das ligas mais competitivas da Europa. A competição, conhecida por seu ambiente vibrante e amistoso e por torcedores apaixonados de todas as idades, conta com 18 equipes de todo o país.

Apesar de ter sido destronado, pela primeira vez desde 2012, pelo Bayer Leverkusen há dois anos, o Bayern de Munique reagiu desde então e venceu o título por uma margem acumulada de 29 pontos nas duas últimas campanhas. Harry Kane voltou a ser o catalisador de gols da equipe, e a lenda inglesa agora corre em direção à marca de 100 gols pelo gigante alemão.