Como comprar ingresso para o jogo Fortaleza x Estudiantes pela Libertadores 2022

Clube aumentou os valores dos ingressos em relação ao último jogo

O Fortaleza iniciou, no último sábado (25), a venda de ingressos para a partida das oitavas de final da Libertadores, contra o Estudiantes, que acontece na próxima quinta (30), às 21h30 (de Brasília), no Castelão.

A diretoria do Leão aumentou os valores dos ingressos em relação ao jogo contra o Ceará pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O setor mais barato para o duelo contra o Estudiantes é o Inferior Sul, que teve aumento de 80% no valor, comparado com o clássico contra o Vozão, custando R$ 90 o valor inteiro.

O check-in para associados foram disponibilizados na última sexta-feira (24), com os setores Bossa Nova e Premium sendo esgotados antes da venda para o público geral. Os sócios dos planos Leão da Galera e Recarga terão 70% de desconto na compra dos ingressos.

Com a venda para público geral liberada, os torcedores poderão comprar os ingressos nas Lojas Leão1918, Lojas Arena Leão, Lojas Tricolaço, Loja do Leão, no Complexo Leão 100, e no site bilheteriavirtual.com.br.

Segundo a última parcial divulgada pelo clube, mais de 33 mil pessoas já garantiram o ingresso para o duelo das oitavas de final da Libertadores no Castelão.

Confira abaixo os valores dos ingressos: