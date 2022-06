Como comprar ingresso para o jogo Corinthians x Boca Juniors pela Libertadores 2022

Clube manteve valor do ingresso mais barato, mas aumentou nos demais setores

O Corinthians iniciou, nesta quinta-feira, a venda de ingressos para a partida das oitavas de final da Libertadores, contra o Boca Juniors, que acontece na próxima terça, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão manteve o valor do ingresso mais barato, em relação aos duelos contra o Santos, pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que antecedem o compromisso diante dos argentinos, com isso o setor norte da Arena, seguirá custando R$ 50. Em compensação, todos os outros lugares do estádio corintiano tiveram aumento nos valores. O reajuste varia de 25% a 66%, dependendo do setor.

Por outro lado, a diretoria corintiana aumentou os descontos no programa de sócios. Os associados do plano Minha Vida, do Fiel Torcedor, terão vantagens que variam entre 20% e 74% do preço dos ingressos mais baratos, dependendo do setor. Já os que configuram no plano Minha História terão descontos entre 25% e 45%.

A venda das entradas para o jogo diante do Boca segue escalonada, priorizando os sócios com créditos relativos aos jogos do período da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020.

Eu sei que vocês tavam ansiosos, então bora resolver isso!



A partir das 11h, os torcedores membros do Fiel Torcedor com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia, poderão garantir seu ingresso para o jogo contra o Boca Juniors, pela Libertadores,+ pic.twitter.com/PTH4wDXNdT — Corinthians (@Corinthians) June 23, 2022

Às 13h, houve a comercialização para os associados que possuem mais de 35 pontos no programa Fiel Torcedor. Já às 15h, iniciará as vendas para aqueles que têm mais de 15 pontos.

Os associados gerais poderão comprar as suas entradas a partidas das 18h desta quinta-feira (23). A venda para os não-sócios iniciará no sábado (25), às 15h. Não haverá venda física, com concentração apenas pela internet.

Os sites para comprar os tickets são fieltorcedor.com.br, para associados, e ingressoscorinthians.com.br para aqueles que não são sócios.

Confira abaixo os valores dos ingressos para não-sócios: