Como comprar ingresso para o jogo Athletico x Libertad pela Libertadores 2022

O jogo de ida das oitavas será nesta terça-feira, às 21h30, na Arena da Baixada

O Athletico abriu a venda dos ingressos para a partida contra o Libertad, que será realizada na próxima terça-feira às 21h30, na Arena da Baixada, pelas oitavas de final da Libertadores.

Os ingressos podem ser adquiridos no site ingressos.athletico.com.br e nas bilheterias do estádio, nesta segunda-feira, das 10h às 18h.

O clube orienta que na terça-feira, dia do jogo, a venda será feita somente pelo site e não nas bilheterias da Arena da Baixada, de acordo com o regulamento da competição. Os bilhetes serão vendidos de acordo com a disponibilidade. Lembrando que menores de 3 anos não pagam entrada.

Confira abaixo os valores dos ingressos:

Fabio Wosniak/Athletico-PR