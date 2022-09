Corinthians encara o Flamengo na decisão. Jogos serão em 12 e 19 de outubro, com os mandos a serem definidos em sorteio.

O Corinthians está na final da Copa do Brasil de 2022. Nos dias 12 e 19 de outubro, o Timão vai decidir o torneio em dois jogos contra o Flamengo, com os mandos a serem definidos em sorteio, que será realizado na próxima terça-feira (20). Agora, a Fiel só pensa em uma coisa: “Como comprar ingresso para a final da Copa do Brasil na Neo Química Arena?”.

Como de costume, a venda deve ser feita apenas de forma online, através das plataformas do Fiel Torcedor (www.fieltorcedor.com.br) e do Ingressos Corinthians (www.ingressoscorinthians.com.br). Por conta da pandemia, o Timão ainda não habilitou a bilheteria fisíca.

Os associados do Fiel Torcedor são os que têm prioridade na compra. A venda de ingressos acontece de forma escalonada, com divisão de prioridade baseada na pontuação do sistema de ingressos corintiano. Os preços da semifinal foram de R$ 50 a R$ 500, sem os descontos, que variam de planos e setores, e vão de 20% a 75% do valor de face.

Contra o Fluminense, na Copa do Brasil, o escalonamento foi feito da seguinte maneira: torcedores com créditos relativos aos jogos suspensos da pandemia; torcedores com mais de 60 pontos no Fiel Torcedor; 40 pontos no Fiel Torcedor; 20 pontos no Fiel Torcedor; demais sócios do Fiel Torcedor; torcedores em geral - através do site Ingressos Corinthians.

Sendo assim, existe a possibilidade de um torcedor sem pontuação alta comprar ingresso para a decisão da Copa do Brasil. No entanto, devido a alta procura no Fiel Torcedor, a tendência é de apenas poucos ingressos no setor Oeste, que é o mais caro da Neo Química Arena, estarem disponíveis.

O Corinthians deve iniciar a venda de ingressos uma semana antes da final, como vem acontecendo nas últimas partidas. Todos os detalhes serão divulgados pelo clube de forma oficial.