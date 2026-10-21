Em uma noite europeia para esquecer, o Manchester United deu continuidade à sua queda livre na Liga dos Campeões da Europa, após sofrer uma pesada derrota diante do Como, da Itália, pelo placar de quatro gols a um, pelas disputas da fase preliminar do torneio.

A derrota não foi apenas um tropeço passageiro, mas entrou nos registros do clube como uma de suas piores noites continentais. De acordo com o que revelou a rede mundial de estatísticas de futebol "Squawka", esta é a quarta vez na história das participações do Manchester United na Liga dos Campeões em que a equipe sofre quatro gols ou mais e sai derrotada.

Esse histórico negro começou cedo, em 1994, quando o Manchester United caiu por quatro a zero diante do Barcelona no Camp Nou, em uma das mais célebres derrotas da geração de Sir Alex Ferguson em seus primórdios europeus.

E o pesadelo se repetiu quase três décadas depois, mais precisamente em 2023, ano que testemunhou um colapso defensivo sem precedentes, quando a equipe perdeu por 4 a 3 para o Bayern de Munique no Allianz Arena, antes de perder pelo mesmo placar de 4 a 3 poucas semanas depois diante do FC Copenhague, na Dinamarca, em uma edição que foi a pior para o United em sua história recente na Liga dos Campeões.

E a grande catástrofe veio hoje, em 2026, diante do Como, equipe que não possui qualquer legado europeu, com o United sofrendo a quarta goleada de quatro gols de sua história pelo placar de 4 a 1, confirmando que a crise da equipe não é mais apenas técnica, mas se tornou uma crise de identidade e prestígio perdidos nas noites da Liga dos Campeões.







