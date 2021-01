Como Casemiro se tornou um segundo camisa 9 para Zidane no Real Madrid

O brasileiro é o segundo maior goleador dos merengues nesta temporada com cinco gols, além de duas assistências

O faz uma temporada tão atípica que as esquisitices se acumulam. E pelo menos uma se distingue muito claramente: não há atacantes, todos devem ser atacantes. E Casemiro é o melhor exemplo.

Vice-artilheiro da equipe, o brasileiro marcou cinco gols e duas assistências nesta temporada, atrás apenas de Benzema, que registra 15 tentos e cinco passes para o gol.

A necessidade fez com que os comandados de Zidane se virassem em campo após o time atingir uma média de 9,18 chutes para acertar o alvo, enquanto Casemiro registra uma média de 3,6 remates à baliza.

"Os gols são normalmente dos jogadores da frente. O meu trabalho é diferente, embora goste de marcar", disse o brasileiro.

Seu recorde pessoal foi alcançado em 2017/18, quando Casemiro marcou sete gols. Atingir esse número novamente será motivo de orgulho pessoal, mas também de comemoração coletiva em uma equipe em que, depois do volante e Benzema, as contribuições ofensivas são escassas: Modric aparece em terceiro lugar na lista com quatro gols e depois, com três, um grupo formado por Vinicius, Fede Valverde, Sergio Ramos e Hazard.

O Real volta aos gramados no próximo sábado (30), quando enfrenta o , em casa, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.