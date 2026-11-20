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"Não semanas, mas meses". Com essas palavras, Cesc Fabregas indicou o tempo de recuperação de Moise Kean após a nova lesão sofrida pelo centroavante do Como. Com o ex-jogador da Fiorentina afastado por um longo período, todo o peso do ataque ficará sobre os ombros de Douvikas, pelo menos até janeiro. Na próxima janela de transferências, o Como terá de encontrar uma solução para a situação e já pensa no próximo artilheiro a levar para o elenco.

São 4 os nomes em destaque no Como para assumir o posto de Kean. Contratado da Fiorentina na última janela de verão por empréstimo de 5 milhões de euros, com obrigação de compra fixada em 30 milhões de euros mais outros 5 milhões em possíveis bônus, o atacante italiano ficará afastado até o próximo ano e só voltará no decorrer de 2027. Para seu lugar, o Como avalia 4 nomes: Camello, Scamacca, Esposito e Varela.

Na frente da lista, segundo o Corriere della Sera, estão Gianluca Scamacca e Sergio Camello: o italiano está de saída da Atalanta, enquanto o espanhol nascido em 2001, do Rayo Vallecano, é há tempos um dos favoritos de Fabregas, que já buscou reforços em La Liga com bons resultados.

A chegada de Scamacca também seria ótima para o Como pela possibilidade de inscrevê-lo na lista da Champions, na qual ocuparia uma das vagas reservadas a jogadores formados na Itália que certamente não são numerosos no elenco de Fabregas. O ex-jogador de Genoa e Sassuolo, nascido em 1999, já havia sido observado pelo Como meses atrás. O clube também aproveitaria a opção de Sarri, que agora prefere Krstovic a ele com frequência. O romano teria dado sinal verde a uma transferência e gostaria de mudar de ares para recuperar espaço, inclusive de olho na seleção italiana.

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Ele terá de superar a concorrência de outros três atacantes em ascensão. Um deles é Camello, atacante veloz e versátil, menos forte fisicamente que Scamacca, mas com maior potencial de crescimento. A estrela do Rayo já foi decisiva para a vitória da Espanha nas Olimpíadas e agora está pronta para dar um salto de qualidade.

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Um passo que também está nos planos de Sebastiano Esposito e Gustavo Varela. O primeiro chegou ao Sassuolo no verão, após uma saída tumultuada do Cagliari. No Sassuolo, vem ganhando sequência, mas mostrou seus lampejos mais promissores na seleção italiana, onde o técnico Mancini o promoveu a titular da equipe. A transferência para um clube de ponta é apenas questão de tempo.

A nova lesão de Kean também obrigará o Como a buscar novos alvos e, entre eles, pode estar Varela, o atacante que mais vem se destacando na Itália. O atual artilheiro da Série A ficará no Monza por pouco tempo: entre janeiro e junho, o português se transferirá para um clube de maior porte. Todos o querem. Da Juventus ao Napoli, da Inter ao Benfica, que manteve o direito a 20% do lucro de uma futura revenda do jogador. A essa lista, em breve, também pode se juntar o Como, que mostrou ter poucos rivais no mercado de transferências, assim como em campo.