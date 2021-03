Como Benzema ainda não é convocado? Zidane exalta artilheiro do Real

Treinador do Real Madrid se mostra surpreso com a falta de chances ao camisa 9 na seleção da França; atacante não é chamado desde 2015

O Real Madrid venceu o Celta de Vigo por 3x1 neste sábado (20) , e Karim Benzema voltou a ser o grande nome da partida, com dois gols que garantiram o resultado para os espanhóis.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após o fim da partida, o treinador Zinedine Zidane, campeão do mundo com a França em 1998, se mostrou surpreso com a falta de chances do atacante na seleção francesa, por onde não atua desde 2015.

“Como é possível explicar o fato dele não ser convocado para a seleção? Muitos não entendem isso”, disse o treinador na coletiva após a partida contra o Celta.

“É até melhor para mim, como treinador, que ele permaneça aqui. Ele vem fazendo um trabalho incrível pelo Real”, completou Zidane, que também atuou no Real Madrid entre 2001 e 2006.

Por que Benzema não é convocado para a seleção?

O atacante do Real deixou de ser chamado pela França após um escândalo envolvendo o então companheiro de seleção Mathieu Valbuena. Benzema teria chantageado o meia ameaçando revelar uma sex tape com imagens do jogador, que atuava pelo Olympique de Marselha na época.

Desde o ocorrido, em 2015, já se passaram a Euro de 2016 e a Copa do Mundo de 2018, e em ambas oportunidades Benzema não foi sequer considerado. Com a proximidade da Euro de 2020, adiada para este ano, muitos se perguntam se o atacante, em ótima fase, poderia ser convocado.

Na temporada de 2020/21, onde o Real Madrid oscila muito, o francês é uma das únicas certezas de Zidane, com desempenho consistente. Até aqui foram 23 gols e seis assistências em 32 partidas disputadas.