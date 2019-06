Como baixar o calendário da Copa América 2019: Google Calendar e PDF

Quer a lista completinha, física ou virtual, do torneio que vai rolar no Brasil? Veja a seguir como tê-la em mãos!

É bom ir se preparando para um mês inteiro de futebol: entre os dias 14 de junho e 7 de julho, as 12 seleções da irão buscar o título máximo do futebol no continente. Serão 11 seleções ao lado do anfitrião, , que irão jogar em 26 partidas distribuídas em seis cidades, ao longo de 23 dias.

Acompanhar tudo o que está rolando não é tarefa fácil, mas a gente vai dar uma mãozinha pra você, leitor: Goal separou, a seguir, de que maneiras você pode ficar ligado na agenda de jogos da Copa, seja com um calendário físico ou virtual para acompanhar no seu computador, laptop, smartphone ou qualquer dispositivo móvel!

Como ter todas as partidas da no Google Calendar?

O Google Calendar (disponível para Android e iOS) é uma ótima ferramenta para ter em mãos aos fanáticos por futebol que desejam estar ligados no que rola nos gramados da Copa América, bastando ter uma conta grátis no Google para ser utilizado.

Passo a passo - no computador:

Primeiro, é preciso acessar o seguinte endereço: http://123kid.in/calendar/copa2019. Este é um calendário elaborado por um colaborador do site Icalshare, que conta com os detalhes de cada uma das partidas no torneio - incluindo datas e horários atualizados para o seu fuso horário. Para visualizar o calendário na sua conta, é preciso acessar o site do Google Calendar, acessar as Configurações (na barra superior), e selecionar a opção Adicionar agenda e no sub-menu, acessar Do URL. Nesse ponto, você deve colar o endereço anterior do Passo 1 e clicar em Adicionar agenda. Todas as datas e horários da Copa América serão adicionadas à sua agenda pessoal, e já estarão disponíveis para sincronização com outros dispositivos que utilizam a mesma conta. Caso os jogos não apareçam na sua agenda, é possível que ela não esteja com a visibilidade ativada. Veja se este é o caso na página inicial do calendário, no menu à esquerda (pode ser ocultado/reexibido clicando no botão Menu principal, no canto superior esquerdo) e vendo se a caixinha ao lado do calendário Copa América 2019 está ticado. Se não estiver, é preciso ativá-lo neste ponto.

Os arquivos iCal são disponíveis com uma série de aplicativos de gerenciamento de calendários, incluindo os apps nativos de Android e iOS. Veja se seu aplicativo de preferência suporta este formato.

Como faço para ter o calendário em PDF, para imprimir?

Para aqueles que desejarem ter a agenda completa em papel, a Conmebol oferece um calendário oficial para download e impressão, que pode ser facilmente baixado do site oficial da competição.

Pegue agora mesmo seu calendário em alta resolução clicando aqui!