Horário de início de Tennessee Titans x Houston Texans

11 de out. de 2026 - 13:00 Nissan Stadium

O Tennessee Titans recebe o Houston Texans no Nissan Stadium (Nashville, Tennessee), em um confronto totalmente divisional da AFC South, durante a Semana 5 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 11 de outubro, às 14:00 (BRT).

As duas equipes estão em 0-4 e buscam desesperadamente sua primeira vitória na temporada.

Como assistir a Tennessee Titans x Houston Texans

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.



O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.



Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.

O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN, como a ExpressVPN, resolve principalmente as restrições de bloqueio regional ao contornar os apagões de TV locais. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a confrontos fora de seu mercado local ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet limitem sua largura de banda durante transmissões com alto tráfego, protege seus dados pessoais em redes públicas de Wi-Fi e permite acessar assinaturas domésticas de streaming, como o YouTube TV, enquanto você viaja para o exterior.

Notícias das equipes de Tennessee Titans x Houston Texans

Notícias do Tennessee Titans

Os Titans, liderados pelo head coach Robert Saleh e pelo quarterback Cam Ward, administram várias situações importantes dos dois lados da bola.

Amani Hooker (S) : Continua sendo a maior preocupação da equipe. Ele não participou dos treinos até quinta-feira, enquanto segue no protocolo de concussão da NFL. Se não conseguir liberação do protocolo antes de domingo, Tony Adams deve começar em seu lugar.

Tony Pollard (RB) : Sofreu uma lesão no pé que o tirou das atividades no início da semana, mas voltou a treinar normalmente na quinta-feira e deve assumir a maior parte das funções no backfield.

Carnell Tate (WR) : O recebedor calouro, vindo de uma enorme atuação de destaque, com 9 recepções para 145 jardas contra Baltimore, foi incluído no relatório de lesões com um problema nas costas e participou de forma limitada na quinta-feira.

Linha defensiva : O defensive tackle Jeffery Simmons (costas) e o defensive lineman John Franklin-Myers (costas) voltaram a treinar de forma limitada na quinta-feira após um dia inicial de descanso, que Saleh especificou ter sido para manutenção geral.

Outras lesões : O tight end Gunnar Helm (joelho) e o defensive back Marcus Harris (joelho/tornozelo) participaram de forma limitada, enquanto o safety Kevin Winston Jr. (ombro) treinou com uma camisa amarela sem contato. A notícia positiva vem pelo lado de fora, já que o cornerback Joshua Williams (peitoral) foi designado para retornar da Injured Reserve e treinou normalmente.

Notícias do Houston Texans

O head coach dos Texans, DeMeco Ryans, mexeu nas coisas nesta semana, assumindo as funções de chamar as jogadas defensivas na tentativa de dar impulso a uma defesa que perdeu por pouco um tiroteio de 34 a 30 para Dallas.

Will Anderson Jr. (EDGE) : Problemas no tornozelo o deixaram fora na quarta-feira, mas ele recebeu uma importante evolução para participação limitada na quinta-feira, apontando para uma provável disponibilidade no domingo.

Tank Dell (WR) : Em recuperação de lesão, Dell teve oficialmente aberta sua janela de 21 dias para treinos e tem participado de forma limitada enquanto se prepara para um possível retorno no dia do jogo.

Preocupações com doença : Um surto repentino de doença atingiu a profundidade da linha ofensiva dos Texans na quinta-feira. Os offensive tackles Aireontae Ersery e Blake Fisher, ao lado do guard Ed Ingram, perderam o treino por doença, ameaçando a profundidade da unidade atrás do quarterback C.J. Stroud.

Corpo de linebackers : Azeez Al-Shaair segue limitado devido a uma lesão na virilha, o que significa que sua evolução até o walkthrough final de sexta-feira é crucial para o segundo nível da defesa de Houston.

Melhorias no elenco : Em nota positiva, Jadeveon Clowney, Logan Hall, Kayden McDonald e Braden Smith fizeram progresso significativo, passando de participação limitada na quarta-feira para treinos completos na quinta.

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks