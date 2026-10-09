Horário de início de New York Jets x Cleveland Browns

11 de out. de 2026 - 13:00 MetLife Stadium

O New York Jets recebe o Cleveland Browns no MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey), durante a Semana 5 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 11 de outubro, às 14:00 (BRT).

Enquanto os Jets estão desesperados para encerrar uma sequência de três derrotas, os Browns, que lideram a divisão AFC North, chegam embalados por uma série de três vitórias sob o comando do head coach Todd Monken.

Como assistir a New York Jets x Cleveland Browns

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Notícias das equipes de New York Jets x Cleveland Browns

As duas equipes administram extensos relatórios de lesões, com impacto particular nas posições de habilidade dos Jets e nas trincheiras defensivas dos Browns.

Notícias do New York Jets

Os Jets enfrentam obstáculos severos no ataque, com grandes dúvidas em torno de playmakers importantes

Breece Hall (RB) (Quadríceps) : Hall voltou a perder os treinos no meio da semana e continua sendo avaliado "semana a semana" depois de ficar fora da Semana 4. Ele corre sério risco de perder o jogo de domingo.

Adonai Mitchell (WR) (Dedo) : Mitchell tem ficado fora dos treinos e também é considerado "semana a semana", o que torna seu status altamente duvidoso.

Mason Taylor (TE) (Polegar) : Em uma notícia positiva, Taylor voltou como participante integral nos treinos nesta semana e deve oferecer a Geno Smith um alvo muito necessário.

Dylan Parham (OL) (Joelho) : Parham ficou fora dos treinos e dificilmente estará apto para jogar, aumentando ainda mais a pressão sobre uma linha ofensiva que vem tendo dificuldades.

Jarvis Brownlee Jr. (DB) (Concussão) : Brownlee segue no protocolo de concussão da NFL após o jogo da Semana 4 contra Chicago e está sendo monitorado dia a dia

Kingsley Enagbare (EDGE) (Joelho) : Enagbare voltou aos treinos de forma limitada depois de ser cortado de última hora na semana passada, evoluindo bem para retornar à rotação.

Notícias do Cleveland Browns

As principais preocupações dos Browns estão no interior da defesa, que sofreu múltiplos golpes apesar da vitória na Semana 4 sobre Pittsburgh:

Mason Graham (DT) (Joelho/Tornozelo) & DT Mike Hall Jr. (Tornozelo) : Ambos os defensive tackles titulares lidam com problemas significativos na parte inferior do corpo e não treinaram, com expectativa de que Graham perca algumas semanas.

Derek Barnett (DE) (Tornozelo) : Barnett perdeu a preparação inicial, mas voltou aos treinos de forma limitada na quinta-feira, dando um impulso ao pass rush pelo edge.

Grant Delpit (S) (Ombro) : Delpit vem treinando apesar de uma lesão no ombro, passando a participante integral na quinta-feira.

Teven Jenkins (OL) (Costas) : Jenkins perdeu o treino e continua sendo uma preocupação para a profundidade da linha ofensiva.

Kalia Davis (DT) (Quadríceps) : Davis foi designado para retornar da lista de lesionados, abrindo sua janela de treinos para ajudar a dar suporte a uma linha defensiva desfalcada.

Dillon Gabriel (QB) (Costas) & Elgton Jenkins (OL) (Concussão) : Ambos lidam com problemas menores, mas participaram integralmente dos treinos, o que os mantém no caminho para jogar.



