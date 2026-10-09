Horário de início de New York Jets x Cleveland Browns
O New York Jets recebe o Cleveland Browns no MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey), durante a Semana 5 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 11 de outubro, às 14:00 (BRT).
Enquanto os Jets estão desesperados para encerrar uma sequência de três derrotas, os Browns, que lideram a divisão AFC North, chegam embalados por uma série de três vitórias sob o comando do head coach Todd Monken.
Como assistir a New York Jets x Cleveland Browns
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Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.
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Notícias das equipes de New York Jets x Cleveland Browns
As duas equipes administram extensos relatórios de lesões, com impacto particular nas posições de habilidade dos Jets e nas trincheiras defensivas dos Browns.
Notícias do New York Jets
Os Jets enfrentam obstáculos severos no ataque, com grandes dúvidas em torno de playmakers importantes
- Breece Hall (RB) (Quadríceps): Hall voltou a perder os treinos no meio da semana e continua sendo avaliado "semana a semana" depois de ficar fora da Semana 4. Ele corre sério risco de perder o jogo de domingo.
- Adonai Mitchell (WR) (Dedo): Mitchell tem ficado fora dos treinos e também é considerado "semana a semana", o que torna seu status altamente duvidoso.
- Mason Taylor (TE) (Polegar): Em uma notícia positiva, Taylor voltou como participante integral nos treinos nesta semana e deve oferecer a Geno Smith um alvo muito necessário.
- Dylan Parham (OL) (Joelho): Parham ficou fora dos treinos e dificilmente estará apto para jogar, aumentando ainda mais a pressão sobre uma linha ofensiva que vem tendo dificuldades.
- Jarvis Brownlee Jr. (DB) (Concussão): Brownlee segue no protocolo de concussão da NFL após o jogo da Semana 4 contra Chicago e está sendo monitorado dia a dia
- Kingsley Enagbare (EDGE) (Joelho): Enagbare voltou aos treinos de forma limitada depois de ser cortado de última hora na semana passada, evoluindo bem para retornar à rotação.
Notícias do Cleveland Browns
As principais preocupações dos Browns estão no interior da defesa, que sofreu múltiplos golpes apesar da vitória na Semana 4 sobre Pittsburgh:
- Mason Graham (DT) (Joelho/Tornozelo) & DT Mike Hall Jr. (Tornozelo): Ambos os defensive tackles titulares lidam com problemas significativos na parte inferior do corpo e não treinaram, com expectativa de que Graham perca algumas semanas.
- Derek Barnett (DE) (Tornozelo): Barnett perdeu a preparação inicial, mas voltou aos treinos de forma limitada na quinta-feira, dando um impulso ao pass rush pelo edge.
- Grant Delpit (S) (Ombro): Delpit vem treinando apesar de uma lesão no ombro, passando a participante integral na quinta-feira.
- Teven Jenkins (OL) (Costas): Jenkins perdeu o treino e continua sendo uma preocupação para a profundidade da linha ofensiva.
- Kalia Davis (DT) (Quadríceps): Davis foi designado para retornar da lista de lesionados, abrindo sua janela de treinos para ajudar a dar suporte a uma linha defensiva desfalcada.
- Dillon Gabriel (QB) (Costas) & Elgton Jenkins (OL) (Concussão): Ambos lidam com problemas menores, mas participaram integralmente dos treinos, o que os mantém no caminho para jogar.