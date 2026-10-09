Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
NFL
New York JetsNew York Jets
MetLife Stadium
Cleveland BrownsCleveland Browns
Assista aqui! DAZN Game Pass
Com a ajuda da

Como assistir New York Jets x Cleveland Browns pela NFL ao vivo: transmissão online, canais de TV e horário de início

SHOPPING
New York Jets x Cleveland Browns
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre New York Jets e Cleveland Browns, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de New York Jets x Cleveland Browns

NFL
MetLife Stadium

O New York Jets recebe o Cleveland Browns no MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey), durante a Semana 5 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 11 de outubro, às 14:00 (BRT).

Enquanto os Jets estão desesperados para encerrar uma sequência de três derrotas, os Browns, que lideram a divisão AFC North, chegam embalados por uma série de três vitórias sob o comando do head coach Todd Monken.

Como assistir a New York Jets x Cleveland Browns

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN, como a ExpressVPN, resolve principalmente restrições de bloqueio regional ao contornar apagões de transmissão locais na TV. Ao se conectar a um servidor em uma cidade ou país diferente, os fãs podem assistir a confrontos fora do mercado local ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e completos, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que os provedores de internet reduzam sua largura de banda durante transmissões de alto tráfego, protege seus dados pessoais em redes públicas de Wi-Fi e permite que você acesse assinaturas domésticas de streaming, como o YouTube TV, enquanto viaja para o exterior.

Notícias das equipes de New York Jets x Cleveland Browns

As duas equipes administram extensos relatórios de lesões, com impacto particular nas posições de habilidade dos Jets e nas trincheiras defensivas dos Browns.

Notícias do New York Jets

Os Jets enfrentam obstáculos severos no ataque, com grandes dúvidas em torno de playmakers importantes

  • Breece Hall (RB) (Quadríceps): Hall voltou a perder os treinos no meio da semana e continua sendo avaliado "semana a semana" depois de ficar fora da Semana 4. Ele corre sério risco de perder o jogo de domingo.
  • Adonai Mitchell (WR) (Dedo): Mitchell tem ficado fora dos treinos e também é considerado "semana a semana", o que torna seu status altamente duvidoso.
  • Mason Taylor (TE) (Polegar): Em uma notícia positiva, Taylor voltou como participante integral nos treinos nesta semana e deve oferecer a Geno Smith um alvo muito necessário.
  • Dylan Parham (OL) (Joelho): Parham ficou fora dos treinos e dificilmente estará apto para jogar, aumentando ainda mais a pressão sobre uma linha ofensiva que vem tendo dificuldades.
  • Jarvis Brownlee Jr. (DB) (Concussão): Brownlee segue no protocolo de concussão da NFL após o jogo da Semana 4 contra Chicago e está sendo monitorado dia a dia
  • Kingsley Enagbare (EDGE) (Joelho): Enagbare voltou aos treinos de forma limitada depois de ser cortado de última hora na semana passada, evoluindo bem para retornar à rotação.

Notícias do Cleveland Browns

As principais preocupações dos Browns estão no interior da defesa, que sofreu múltiplos golpes apesar da vitória na Semana 4 sobre Pittsburgh:

  • Mason Graham (DT) (Joelho/Tornozelo) & DT Mike Hall Jr. (Tornozelo): Ambos os defensive tackles titulares lidam com problemas significativos na parte inferior do corpo e não treinaram, com expectativa de que Graham perca algumas semanas.
  • Derek Barnett (DE) (Tornozelo): Barnett perdeu a preparação inicial, mas voltou aos treinos de forma limitada na quinta-feira, dando um impulso ao pass rush pelo edge.
  • Grant Delpit (S) (Ombro): Delpit vem treinando apesar de uma lesão no ombro, passando a participante integral na quinta-feira.
  • Teven Jenkins (OL) (Costas): Jenkins perdeu o treino e continua sendo uma preocupação para a profundidade da linha ofensiva.
  • Kalia Davis (DT) (Quadríceps): Davis foi designado para retornar da lista de lesionados, abrindo sua janela de treinos para ajudar a dar suporte a uma linha defensiva desfalcada.
  • Dillon Gabriel (QB) (Costas) & Elgton Jenkins (OL) (Concussão): Ambos lidam com problemas menores, mas participaram integralmente dos treinos, o que os mantém no caminho para jogar.


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google