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Como assistir New England Patriots x Las Vegas Raiders pela NFL ao vivo: transmissão online, canais de TV e horário de início

New England Patriots x Las Vegas Raiders
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre New England Patriots e Las Vegas Raiders, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de New England Patriots x Las Vegas Raiders

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Gillette Stadium

O New England Patriots recebe o Las Vegas Raiders no Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts), durante a Semana 5 da temporada regular da NFL. O jogo está programado para começar no domingo, 11 de outubro, às 14:00 (BRT).

Os Raiders, que têm campanha de 3-1, tentam se recuperar após sofrerem sua primeira derrota da temporada, enquanto os Patriots (2-2) buscam manter seu aproveitamento de 100% em casa.

Como assistir a New England Patriots x Las Vegas Raiders

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN e no SporTV.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Notícias das equipes de New England Patriots x Las Vegas Raiders

Notícias do New England Patriots

A secundária defensiva dos Patriots enfrenta um cenário de pesadelo, com quatro de seus principais cornerbacks fora. O head coach Mike Vrabel anunciou que os dois cornerbacks titulares de outside foram vetados.

Fora:

  • Christian Gonzalez (CB) (ombro) - Não treinou durante toda a semana.
  • Carlton Davis III (CB) (pescoço) - Fora das três sessões de treino.
  • Mack Hollins (WR) (panturrilha) - O veterano recebedor, que lidera os Patriots com 15 recepções para 209 jardas, deixou o jogo da semana passada contra Buffalo e foi vetado. Em sua ausência, espera-se que o novato WR Efton Chism III tenha muitos snaps.
  • Reggie Gilliam (FB) (tornozelo/joelho)
  • Karon Prunty (CB) (posterior da coxa)
  • Channing Canada (CB) (posterior da coxa)

Dúvida:

  • Rhamondre Stevenson (RB) (joelho) - Seguiu limitado nos treinos.
  • Christian Barmore (DT) (ombro) - Em um grande reforço para a linha interior de New England, Barmore passou a Participação Total na sexta-feira, com forte tendência de jogar.
  • Morgan Moses (OT) (pé)
  • Christian Elliss (LB) (peito)
  • Dre'Mont Jones (OLB) (ombro)
  • Charles Woods (CB) (ombro)
  • Craig Woodson (S) (ombro)

Sem status para o jogo (espera-se que jogue):

  • Drake Maye (QB) (ombro direito) - Treinou normalmente durante toda a semana e está totalmente liberado para jogar, sem restrições.

Notas do elenco:

  • O destaque dos special teams, Brenden Schooler (S), voltou aos treinos após a lista de lesão não relacionada ao futebol (NFI), mas segue inelegível para ir a campo nesta semana.
  • Para compensar os problemas de profundidade entre os cornerbacks, os Patriots assinaram com Mike Brown (S) para o elenco de 53 jogadores e devem promover Kindle Vildor (CB) do practice squad.

Notícias do Las Vegas Raiders

Os Raiders chegam a Foxborough em condições gerais muito mais saudáveis do que seus adversários, com apenas uma grande dúvida sobre seu ataque: a disponibilidade de seu running back estrela.

Fora:

  • Jalen Nailor (WR) (concussão) - Não treinou durante toda a semana e segue no protocolo da NFL.
  • Trey Zuhn III (G) (joelho) - Fora da sessão de sexta-feira e indisponível para pacotes ofensivos jumbo/heavy.
  • Dont'e Thornton Jr. (WR) (posterior da coxa) - Embora tenha treinado normalmente durante toda a semana enquanto estava designado para retornar da Injured Reserve, o coordenador ofensivo Klint Kubiak confirmou que ele não será ativado para esta partida.

Dúvida:

Ashton Jeanty (RB) (tornozelo/pé) - O ponto focal do jogo terrestre dos Raiders foi de participação total na quarta-feira para limitado na quinta e, por fim, não treinou na sexta-feira devido a um problema no pé que surgiu no fim. Se Jeanty não puder jogar, o novato Mike Washington receberá a oportunidade de começar como titular.

Sem status para o jogo (espera-se que jogue):

  • Brock Bowers (TE) (joelho) - Evoluiu para participação total na quinta e na sexta-feira e está totalmente liberado.
  • Jackson Powers-Johnson (G) (virilha) - Teve treinos completos no fim da semana e retomará sua função de titular como right guard após ficar fora da Semana 4.
  • Spencer Burford (G) (joelho), DT Foley Fatukasi (ombro) e LB Segun Olubi (pulso) terminaram a semana com participação total nos treinos e não têm restrições para domingo.



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