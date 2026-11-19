Horário de Dallas Cowboys x Tennessee Titans

O Dallas Cowboys recebe o Tennessee Titans no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, pela 11ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 22 de novembro, às 14:00 (BRT).

Com campanha de quatro vitórias e seis derrotas, o Dallas aposta na mudança feita no meio da semana na responsabilidade por chamar as jogadas defensivas, entregue a Mike Pettine, para encerrar uma sequência de três derrotas em casa e manter vivas suas chances de ir aos playoffs pela NFC Leste. Do outro lado estão o ex-corredor dos Cowboys Tony Pollard e o Tennessee, que atravessa dificuldades e tem uma vitória e oito derrotas.

Como assistir a Dallas Cowboys x Tennessee Titans

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Notícias das equipes para Dallas Cowboys x Tennessee Titans

Notícias do Dallas Cowboys

Mudança no comando das jogadas defensivas : Na quarta-feira, o técnico Brian Schottenheimer retirou do coordenador defensivo Christian Parker, em seu primeiro ano na função, a responsabilidade por chamar as jogadas e a entregou ao assistente defensivo sênior Mike Pettine. A mudança veio após a derrota por 46 a 40 para o San Francisco 49ers, na qual Dallas cedeu 584 jardas no total. A defesa é a 30ª em pontos sofridos, com média de 28,2 por jogo.

: Na quarta-feira, o técnico Brian Schottenheimer retirou do coordenador defensivo Christian Parker, em seu primeiro ano na função, a responsabilidade por chamar as jogadas e a entregou ao assistente defensivo sênior Mike Pettine. A mudança veio após a derrota por 46 a 40 para o San Francisco 49ers, na qual Dallas cedeu 584 jardas no total. A defesa é a 30ª em pontos sofridos, com média de 28,2 por jogo. Ataque aéreo potente : O quarterback Dak Prescott lançou para 343 jardas e igualou sua melhor marca na carreira com cinco passes para touchdown contra o San Francisco. O wide receiver George Pickens alcançou recordes pessoais de 11 recepções e três touchdowns, além de somar 145 jardas, formando uma dupla dinâmica com CeeDee Lamb.

: O quarterback Dak Prescott lançou para 343 jardas e igualou sua melhor marca na carreira com cinco passes para touchdown contra o San Francisco. O wide receiver George Pickens alcançou recordes pessoais de 11 recepções e três touchdowns, além de somar 145 jardas, formando uma dupla dinâmica com CeeDee Lamb. Reforços e ausências na defesa contra o passe : O cornerback titular DaRon Bland (tornozelo) ficará fora do jogo de domingo após não participar dos treinos. Por outro lado, Dallas abriu o período de 21 dias para o safety titular Jalen Thompson (músculo posterior da coxa) treinar. Ele voltou a participar de forma limitada pela primeira vez desde a terceira semana. O cornerback Joey Porter Jr. (tornozelo/pé) e o safety Malik Hooker (virilha) treinaram sem restrições.

: O cornerback titular DaRon Bland (tornozelo) ficará fora do jogo de domingo após não participar dos treinos. Por outro lado, Dallas abriu o período de 21 dias para o safety titular Jalen Thompson (músculo posterior da coxa) treinar. Ele voltou a participar de forma limitada pela primeira vez desde a terceira semana. O cornerback Joey Porter Jr. (tornozelo/pé) e o safety Malik Hooker (virilha) treinaram sem restrições. Lesões importantes no ataque: O tight end titular Jake Ferguson (joelho/tornozelo) e o guard Tyler Booker (tornozelo) não participaram do treino de quarta-feira, o que coloca em dúvida a disponibilidade de ambos para a 11ª semana.

Notícias do Tennessee Titans

Aceleração do ritmo ofensivo : Apesar da campanha de uma vitória e oito derrotas, os Titans registraram média de 27,3 pontos nos últimos quatro jogos depois que o coordenador ofensivo Brian Daboll acelerou o ritmo. O quarterback Cam Ward vem de uma boa atuação contra Jacksonville, com 28 passes completos em 39 tentativas, para 231 jardas e dois touchdowns.

: Apesar da campanha de uma vitória e oito derrotas, os Titans registraram média de 27,3 pontos nos últimos quatro jogos depois que o coordenador ofensivo Brian Daboll acelerou o ritmo. O quarterback Cam Ward vem de uma boa atuação contra Jacksonville, com 28 passes completos em 39 tentativas, para 231 jardas e dois touchdowns. Reformulação do grupo de recebedores : O técnico Robert Saleh anunciou que Wan'Dale Robinson, contratado como agente livre, está fora da temporada após ser colocado na lista de lesionados por causa de uma lesão no tornozelo. O calouro Xavier Restrepo foi promovido ao elenco de 53 jogadores para atuar no slot ao lado de Chimere Dike, enquanto Carnell Tate (ombro) voltou a treinar de forma limitada após perder dois jogos.

: O técnico Robert Saleh anunciou que Wan'Dale Robinson, contratado como agente livre, está fora da temporada após ser colocado na lista de lesionados por causa de uma lesão no tornozelo. O calouro Xavier Restrepo foi promovido ao elenco de 53 jogadores para atuar no slot ao lado de Chimere Dike, enquanto Carnell Tate (ombro) voltou a treinar de forma limitada após perder dois jogos. Retorno de Tony Pollard a Dallas : O ex-corredor dos Cowboys Tony Pollard volta a Arlington com 628 jardas terrestres e seis touchdowns na temporada, tendo marcado seis touchdowns no total em suas últimas três partidas. Seu companheiro no grupo de corredores, Tyjae Spears (joelho), não treinou na quarta-feira.

: O ex-corredor dos Cowboys Tony Pollard volta a Arlington com 628 jardas terrestres e seis touchdowns na temporada, tendo marcado seis touchdowns no total em suas últimas três partidas. Seu companheiro no grupo de corredores, Tyjae Spears (joelho), não treinou na quarta-feira. Atualizações sobre a linha ofensiva interior e a defesa: O guard titular Peter Skoronski (músculo posterior da coxa) continua na lista de lesionados, embora o período de 21 dias para o guard Fernando Carmona Jr. (tornozelo) treinar tenha sido aberto. Na defesa, o linebacker Cody Barton (concussão) treinou sem restrições, enquanto o safety Tony Adams (concussão) não participou.

Dallas Cowboys DAL Sequência Tennessee Titans TEN DAL DAL TEN TEN Todos os jogos Todos os jogos Dallas Cowboys DAL 40 46 San Francisco 49ers SF D Indianapolis Colts IND 23 27 Dallas Cowboys DAL V Dallas Cowboys DAL 30 33 Arizona Cardinals ARZ D Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL V Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 148 Todos os jogos Todos os jogos Tennessee Titans TEN 23 40 Jacksonville Jaguars JAX D Cincinnati Bengals CIN 43 36 Tennessee Titans TEN D Tennessee Titans TEN 24 27 Cleveland Browns CLE D Indianapolis Colts IND 20 26 Tennessee Titans TEN V Tennessee Titans TEN 3 26 Houston Texans HOU D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 112