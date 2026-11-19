Horário de Dallas Cowboys x Tennessee Titans
O Dallas Cowboys recebe o Tennessee Titans no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, pela 11ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 22 de novembro, às 14:00 (BRT).
Com campanha de quatro vitórias e seis derrotas, o Dallas aposta na mudança feita no meio da semana na responsabilidade por chamar as jogadas defensivas, entregue a Mike Pettine, para encerrar uma sequência de três derrotas em casa e manter vivas suas chances de ir aos playoffs pela NFC Leste. Do outro lado estão o ex-corredor dos Cowboys Tony Pollard e o Tennessee, que atravessa dificuldades e tem uma vitória e oito derrotas.
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Notícias das equipes para Dallas Cowboys x Tennessee Titans
Notícias do Dallas Cowboys
- Mudança no comando das jogadas defensivas: Na quarta-feira, o técnico Brian Schottenheimer retirou do coordenador defensivo Christian Parker, em seu primeiro ano na função, a responsabilidade por chamar as jogadas e a entregou ao assistente defensivo sênior Mike Pettine. A mudança veio após a derrota por 46 a 40 para o San Francisco 49ers, na qual Dallas cedeu 584 jardas no total. A defesa é a 30ª em pontos sofridos, com média de 28,2 por jogo.
- Ataque aéreo potente: O quarterback Dak Prescott lançou para 343 jardas e igualou sua melhor marca na carreira com cinco passes para touchdown contra o San Francisco. O wide receiver George Pickens alcançou recordes pessoais de 11 recepções e três touchdowns, além de somar 145 jardas, formando uma dupla dinâmica com CeeDee Lamb.
- Reforços e ausências na defesa contra o passe: O cornerback titular DaRon Bland (tornozelo) ficará fora do jogo de domingo após não participar dos treinos. Por outro lado, Dallas abriu o período de 21 dias para o safety titular Jalen Thompson (músculo posterior da coxa) treinar. Ele voltou a participar de forma limitada pela primeira vez desde a terceira semana. O cornerback Joey Porter Jr. (tornozelo/pé) e o safety Malik Hooker (virilha) treinaram sem restrições.
- Lesões importantes no ataque: O tight end titular Jake Ferguson (joelho/tornozelo) e o guard Tyler Booker (tornozelo) não participaram do treino de quarta-feira, o que coloca em dúvida a disponibilidade de ambos para a 11ª semana.
Notícias do Tennessee Titans
- Aceleração do ritmo ofensivo: Apesar da campanha de uma vitória e oito derrotas, os Titans registraram média de 27,3 pontos nos últimos quatro jogos depois que o coordenador ofensivo Brian Daboll acelerou o ritmo. O quarterback Cam Ward vem de uma boa atuação contra Jacksonville, com 28 passes completos em 39 tentativas, para 231 jardas e dois touchdowns.
- Reformulação do grupo de recebedores: O técnico Robert Saleh anunciou que Wan'Dale Robinson, contratado como agente livre, está fora da temporada após ser colocado na lista de lesionados por causa de uma lesão no tornozelo. O calouro Xavier Restrepo foi promovido ao elenco de 53 jogadores para atuar no slot ao lado de Chimere Dike, enquanto Carnell Tate (ombro) voltou a treinar de forma limitada após perder dois jogos.
- Retorno de Tony Pollard a Dallas: O ex-corredor dos Cowboys Tony Pollard volta a Arlington com 628 jardas terrestres e seis touchdowns na temporada, tendo marcado seis touchdowns no total em suas últimas três partidas. Seu companheiro no grupo de corredores, Tyjae Spears (joelho), não treinou na quarta-feira.
- Atualizações sobre a linha ofensiva interior e a defesa: O guard titular Peter Skoronski (músculo posterior da coxa) continua na lista de lesionados, embora o período de 21 dias para o guard Fernando Carmona Jr. (tornozelo) treinar tenha sido aberto. Na defesa, o linebacker Cody Barton (concussão) treinou sem restrições, enquanto o safety Tony Adams (concussão) não participou.
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