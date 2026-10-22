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Como assistir Carolina Panthers x Tampa Bay Buccaneers ao vivo pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início

Carolina Panthers x Tampa Bay Buccaneers
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Como assistir ao jogo da NFL entre Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers, horário de início e notícias das equipes

Horário de Carolina Panthers x Tampa Bay Buccaneers

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Bank of America Stadium

O Carolina Panthers recebe o Tampa Bay Buccaneers no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte, em um confronto entre equipes da NFC South pela semana 7 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 25 de outubro, às 14:00 (BRT).

É um duelo entre o líder e o lanterna da NFC South. O Buccaneers voltou a perder na semana passada, contra o Steelers, e chegou à campanha ruim de uma vitória e cinco derrotas. O Panthers é o único time da divisão com mais vitórias do que derrotas e busca o terceiro triunfo consecutivo.

Como assistir a Carolina Panthers x Tampa Bay Buccaneers

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Notícias dos elencos de Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers

Notícias do Tampa Bay Buccaneers

A principal questão em Tampa é a posição de quarterback.

  • Reforço na posição de quarterback: Baker Mayfield (polegar direito) participou integralmente do treino após perder os últimos três jogos por causa de uma luxação no polegar. A menos que sofra um contratempo na sexta-feira, é bastante provável que seja titular no domingo usando uma luva especial de proteção.
  • Preocupações entre os recebedores: O destaque Emeka Egbuka (concussão/pé) voltou a ficar fora do treino na quinta-feira e trabalhou apenas à parte, com os preparadores. Ele segue no protocolo de concussão, e sua participação no jogo é bastante incerta. Chris Godwin Jr. também não treinou na quinta-feira, mas teve um dia de descanso programado.
  • Outras ausências importantes: O offensive tackle Luke Goedeke (panturrilha) e o linebacker Christian Rozeboom (dedo) não participaram do treino de quinta-feira.
  • Retorno gradual aos treinos: O cornerback Zyon McCollum, o running back Bucky Irving e o defensive lineman Calijah Kancey voltaram a treinar, com participação limitada, após enfrentarem doenças no início da semana.

Notícias do Carolina Panthers

O Carolina chega embalado pela vitória fora de casa sobre o Philadelphia Eagles na semana 6, e sua lista de lesionados está diminuindo rapidamente.

  • Baixa na pressão ao quarterback: O desfalque mais importante é na defesa. O outside linebacker Jaelan Phillips (posterior da coxa) não treinou na quarta nem na quinta-feira e foi descartado pelo técnico Dave Canales. O linebacker reserva Thomas Incoom (panturrilha) também está fora, com sua situação avaliada semana a semana, deixando uma lacuna importante nas extremidades da defesa e nas unidades de equipes especiais.
  • Força máxima no ataque: O quarterback Bryce Young (joelho), o running back Chuba Hubbard (descanso) e o tight end Darren Waller (descanso) participaram integralmente do treino de quinta-feira.
  • Retornos ao elenco: O Panthers atualizou oficialmente sua lista de titulares e reservas para a semana 7, refletindo três retornos importantes da lista de lesionados: Taylor Moton está de volta como right tackle titular. O novato Monroe Freeling (joelho) e o veterano AJ Dillon (tornozelo) voltaram a treinar sem restrições depois de perderem a semana 6. O running back novato Trevor Etienne foi ativado para ser reserva de Chuba Hubbard e atuar nos retornos.


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