Horário de Carolina Panthers x Tampa Bay Buccaneers

25 de out. de 2026 - 13:00 Bank of America Stadium

O Carolina Panthers recebe o Tampa Bay Buccaneers no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte, em um confronto entre equipes da NFC South pela semana 7 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 25 de outubro, às 14:00 (BRT).

É um duelo entre o líder e o lanterna da NFC South. O Buccaneers voltou a perder na semana passada, contra o Steelers, e chegou à campanha ruim de uma vitória e cinco derrotas. O Panthers é o único time da divisão com mais vitórias do que derrotas e busca o terceiro triunfo consecutivo.

Como assistir a Carolina Panthers x Tampa Bay Buccaneers

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Notícias dos elencos de Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers

Notícias do Tampa Bay Buccaneers

A principal questão em Tampa é a posição de quarterback.

Reforço na posição de quarterback : Baker Mayfield (polegar direito) participou integralmente do treino após perder os últimos três jogos por causa de uma luxação no polegar. A menos que sofra um contratempo na sexta-feira, é bastante provável que seja titular no domingo usando uma luva especial de proteção.

Preocupações entre os recebedores : O destaque Emeka Egbuka (concussão/pé) voltou a ficar fora do treino na quinta-feira e trabalhou apenas à parte, com os preparadores. Ele segue no protocolo de concussão, e sua participação no jogo é bastante incerta. Chris Godwin Jr. também não treinou na quinta-feira, mas teve um dia de descanso programado.

Outras ausências importantes : O offensive tackle Luke Goedeke (panturrilha) e o linebacker Christian Rozeboom (dedo) não participaram do treino de quinta-feira.

Retorno gradual aos treinos : O cornerback Zyon McCollum, o running back Bucky Irving e o defensive lineman Calijah Kancey voltaram a treinar, com participação limitada, após enfrentarem doenças no início da semana.

Notícias do Carolina Panthers

O Carolina chega embalado pela vitória fora de casa sobre o Philadelphia Eagles na semana 6, e sua lista de lesionados está diminuindo rapidamente.

Baixa na pressão ao quarterback : O desfalque mais importante é na defesa. O outside linebacker Jaelan Phillips (posterior da coxa) não treinou na quarta nem na quinta-feira e foi descartado pelo técnico Dave Canales. O linebacker reserva Thomas Incoom (panturrilha) também está fora, com sua situação avaliada semana a semana, deixando uma lacuna importante nas extremidades da defesa e nas unidades de equipes especiais.

Força máxima no ataque : O quarterback Bryce Young (joelho), o running back Chuba Hubbard (descanso) e o tight end Darren Waller (descanso) participaram integralmente do treino de quinta-feira.

Retornos ao elenco : O Panthers atualizou oficialmente sua lista de titulares e reservas para a semana 7, refletindo três retornos importantes da lista de lesionados: Taylor Moton está de volta como right tackle titular. O novato Monroe Freeling (joelho) e o veterano AJ Dillon (tornozelo) voltaram a treinar sem restrições depois de perderem a semana 6. O running back novato Trevor Etienne foi ativado para ser reserva de Chuba Hubbard e atuar nos retornos.



