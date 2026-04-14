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Switzerland v Northern Ireland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

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Como assistir aos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 da UEFA ao vivo? Transmissões ao vivo e canais de TV

Eliminatórias Europeias

Um guia completo com tudo o que você precisa saber sobre como assistir a todos os jogos das eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 transmitidos ao vivo

As eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 nunca deixam a desejar em termos de emoção, e o que as torna tão cativantes é a mistura de gigantes consagrados e desafiantes ambiciosos de toda a Europa. A Inglaterra, por exemplo, carrega o peso da tradição e das expectativas sempre que entra em campo. Sua resiliência e força em casa são características marcantes há muito tempo, e os torcedores sabem que, quando a Inglaterra joga, há sempre um clima de grande evento. A Espanha, por outro lado, traz um tipo diferente de energia — brilhantismo técnico, futebol de posse de bola e uma reputação crescente como uma das seleções mais empolgantes do futebol feminino.

Ao norte, a Suécia e a Dinamarca mantêm viva a rivalidade nórdica, e é um confronto que sempre parece ter um significado maior do que apenas pontos na tabela. Ambas as seleções são conhecidas por seu preparo físico e disciplina tática, e sempre que se enfrentam, o que está em jogo é tanto o orgulho quanto a classificação. Depois, temos a Holanda e a França, duas nações que personificam pontos fortes contrastantes. A consistência e a profundidade da França a tornaram uma referência no futebol europeu, enquanto as holandesas apostam no talento e na criatividade ofensiva para construir sua própria identidade.

E, claro, a Alemanha continua sendo a potência de sempre. Seu domínio nas eliminatórias é quase uma tradição em si, estabelecendo o padrão que as outras equipes buscam alcançar. A Áustria, por sua vez, representa a determinação das nações que se esforçam para diminuir a diferença, trazendo garra e ambição mesmo quando a história não tem estado a seu favor. Juntas, essas seleções contam a história do futebol feminino europeu — onde rivalidades, legados e ambições se chocam no caminho para o Brasil.

Aqui está o guia da GOAL sobre como você pode acompanhar todos os jogos.

Próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA na programação da TV

Onde assistir em todo o mundo

EUAFOX
Reino UnidoBBC
ÍndiaFanCode
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Transmissão universal no FIFA+

Em muitas regiões, se uma partida específica não for transmitida pela emissora local, ela costuma ser transmitida ao vivo e gratuitamente no FIFA+.

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