Veja como assistir aos duelos preparatórios do Brasil feminino

E temos mais novidades no catálogo de plataformas que estão transmitindo jogos de futebol . O Desimpedidos, popular canal de futebol no YouTube, já tem tradição em exibir futebol feminino e trará mais alguns amistosos da seleção antes da disputa dos Jogos Olímpicos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em parceria com a Centauro, o canal passará os duelos e contará com promoções para os torcedores que acompanharem ao vivo poderem aproveitar. Serão exibidos os confrontos do Brasil contra a Rússia - no dia 11 de junho, às 16h (de Brasília) - e contra o Canadá - no dia 14 de junho, também às 16h (de Brasília).

O jogo contra a Rússia terá narração de Chicungunha, com comentários de Ale Xavier e Mari Pereira. Já a partida contra a Espanha terá Fred na narração com comentários de Bira e Joroca.

Assim, pode pintar a dúvida: como assistir aos jogos da seleção feminina no Desimpedidos?

Como assistir aos jogos da seleção feminina antes da Olimpíada no Desimpedidos?

A transmissão dos jogos do Brasil feminino no Desimpedidos não precisa nem de inscrição no canal e é completamente gratuita.

Nem mesmo é necessário fazer um grande passo a passo: basta entrar no canal durante a exibição do confronto, achar o link que estará em destaque na homepage, clicar e assistir. Clicando AQUI você será redirecionado ao canal do Desimpedidos no YouTube.

Você também não precisa ter uma conta no YouTube para assistir aos jogos.