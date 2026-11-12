Horário de Green Bay Packers x Minnesota Vikings
O Green Bay Packers recebe o Minnesota Vikings no Lambeau Field, em Green Bay, Wisconsin, em um confronto entre equipes da NFC North pela semana 10 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 15 de novembro, às 13h no horário do leste dos EUA / 10h no horário do Pacífico (18h GMT).
Os Vikings (6-2) esperam voltar a vencer. Depois de ganhar os seis primeiros jogos da temporada, a equipe sofreu derrotas consecutivas para os Bills e os Lions.
O Green Bay (6-3) pode estar na última posição da divisão, mas vive um momento de ascensão após vitórias sobre os Panthers e os Patriots. A equipe tentará se vingar da dolorosa derrota por 39 a 22 para o Minnesota na primeira semana da temporada regular.
Como assistir a Green Bay Packers x Minnesota Vikings
Nos EUA:
No Reino Unido:
Como assistir de qualquer lugar com uma VPN
Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN serve principalmente para contornar restrições regionais de transmissão. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a partidas indisponíveis em sua região ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.
Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões de alto tráfego, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.
Notícias das equipes para Green Bay Packers x Minnesota Vikings
As duas equipes chegam ao confronto com novidades importantes em seus elencos e boletins médicos.
Notícias do Minnesota Vikings
- Retorno de Kirk Cousins por troca: O Minnesota trouxe de volta o veterano quarterback Kirk Cousins, do Las Vegas Raiders, antes do prazo final para trocas de terça-feira, em troca de uma escolha de terceira rodada do draft de 2027. Cousins havia lançado para 2.340 jardas e 20 touchdowns em nove partidas como titular pelo Las Vegas nesta temporada.
- Indefinição na posição de quarterback: O técnico Kevin O'Connell ainda não anunciou oficialmente Cousins como titular na semana 10, embora o Green Bay esteja se preparando como se ele fosse jogar. Carson Wentz, titular até então, teve dificuldades na derrota para o Buffalo na noite de segunda-feira e teve participação limitada na quarta-feira devido a uma lesão no tornozelo, enquanto Kyler Murray segue afastado por um problema na parte posterior da coxa.
- Blake Cashman no protocolo de concussão: O linebacker titular Blake Cashman, responsável por comandar as jogadas defensivas, entrou no protocolo de concussão após o jogo de segunda-feira à noite e não participou do treino leve de quarta-feira. Cashman lidera os Vikings com 76 tackles e 4,5 sacks, o que torna sua situação crucial em uma semana curta. Se não for liberado pelo protocolo, a expectativa é que Ivan Pace Jr. assuma um papel maior.
- Outras lesões importantes: O tight end T.J. Hockenson (punho/peito), o wide receiver Jauan Jennings (panturrilha), o outside linebacker Kyle Van Noy (panturrilha) e o jogador de linha defensiva Tyrion Ingram-Dawkins (tornozelo) foram listados como não participantes no boletim médico estimado de quarta-feira.
- Movimentações no elenco: Para abrir uma vaga no elenco para Cousins, o Minnesota rescindiu o contrato do wide receiver Odell Beckham Jr. A equipe também contratou o running back Damon Bankston e o linebacker Josh Ross para o elenco de treinos na quarta-feira.
Notícias do Green Bay Packers
- Josh Jacobs fora de ação: O running back Josh Jacobs fraturou o dedo anelar da mão direita durante a vitória sobre o New England na semana 9 e precisa passar por cirurgia. Ele não treinou na quarta-feira e perderá o jogo de domingo, deixando Kaleb Johnson e Pierre Strong Jr. responsáveis pela maior parte do trabalho no jogo terrestre.
- Período de treinos de Micah Parsons: O astro da pressão ao quarterback Micah Parsons permanece na lista de reserva de jogadores fisicamente incapazes de atuar (PUP), dentro do período de 21 dias em que pode treinar. Ele foi listado com participação limitada na quarta-feira devido à recuperação do joelho e a uma doença.
- Extenso boletim médico: Após uma sessão leve, o Green Bay incluiu 16 jogadores, o maior número da temporada, no boletim médico estimado de quarta-feira. Além de Jacobs, outros quatro titulares não participaram: o safety Javon Bullard (tornozelo/joelho), o linebacker Zaire Franklin (canela), o center Sean Rhyan (tornozelo) e Lukas Van Ness, responsável pela pressão ao quarterback (costas). O tight end Josh Whyle (concussão) também não participou.
- Ajustes na linha ofensiva: O veterano guard Kevin Zeitler (tornozelo) entrou em campo pela primeira vez na temporada na semana passada e se revezou na posição de guard pelo lado direito. O técnico Matt LaFleur confirmou que a comissão técnica decidiu a dupla de guards titulares para domingo, diante da defesa do Minnesota, que lidera a liga em frequência de blitz, mas não quis revelar publicamente a escalação.
- Movimentações recentes no elenco: Os Packers contrataram o tight end calouro Kenny Fletcher Jr. para o elenco de treinos na terça-feira e designaram o running back Chris Brooks (tornozelo) para retornar da lista de lesionados. Brooks treinou de forma limitada na quarta-feira.
Sequência
Todos os jogos
Todos os jogos
Confrontos
Links úteis
AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets
NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders
AFC North: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers
NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings
AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans
NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers
AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers
NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks