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Green Bay Packers v Minnesota VikingsGetty Images Sport
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Como assistir ao vivo ao jogo Green Bay Packers x Minnesota Vikings pela NFL: Kirk Cousins pode ser titular pelos Vikings, transmissões online, canais de TV e horário de início

Green Bay Packers x Minnesota Vikings
NFL

Como assistir a Green Bay Packers x Minnesota Vikings pela NFL: horário de início e notícias dos times

Horário de Green Bay Packers x Minnesota Vikings

O Green Bay Packers recebe o Minnesota Vikings no Lambeau Field, em Green Bay, Wisconsin, em um confronto entre equipes da NFC North pela semana 10 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 15 de novembro, às 13h no horário do leste dos EUA / 10h no horário do Pacífico (18h GMT).

Os Vikings (6-2) esperam voltar a vencer. Depois de ganhar os seis primeiros jogos da temporada, a equipe sofreu derrotas consecutivas para os Bills e os Lions.

O Green Bay (6-3) pode estar na última posição da divisão, mas vive um momento de ascensão após vitórias sobre os Panthers e os Patriots. A equipe tentará se vingar da dolorosa derrota por 39 a 22 para o Minnesota na primeira semana da temporada regular.

Como assistir a Green Bay Packers x Minnesota Vikings

Nos EUA:

Fox / Fox One / Fubo

No Reino Unido:

Sky Sports NFL

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Notícias das equipes para Green Bay Packers x Minnesota Vikings

As duas equipes chegam ao confronto com novidades importantes em seus elencos e boletins médicos.

Notícias do Minnesota Vikings

  • Retorno de Kirk Cousins por troca: O Minnesota trouxe de volta o veterano quarterback Kirk Cousins, do Las Vegas Raiders, antes do prazo final para trocas de terça-feira, em troca de uma escolha de terceira rodada do draft de 2027. Cousins havia lançado para 2.340 jardas e 20 touchdowns em nove partidas como titular pelo Las Vegas nesta temporada.
  • Indefinição na posição de quarterback: O técnico Kevin O'Connell ainda não anunciou oficialmente Cousins como titular na semana 10, embora o Green Bay esteja se preparando como se ele fosse jogar. Carson Wentz, titular até então, teve dificuldades na derrota para o Buffalo na noite de segunda-feira e teve participação limitada na quarta-feira devido a uma lesão no tornozelo, enquanto Kyler Murray segue afastado por um problema na parte posterior da coxa.
  • Blake Cashman no protocolo de concussão: O linebacker titular Blake Cashman, responsável por comandar as jogadas defensivas, entrou no protocolo de concussão após o jogo de segunda-feira à noite e não participou do treino leve de quarta-feira. Cashman lidera os Vikings com 76 tackles e 4,5 sacks, o que torna sua situação crucial em uma semana curta. Se não for liberado pelo protocolo, a expectativa é que Ivan Pace Jr. assuma um papel maior.
  • Outras lesões importantes: O tight end T.J. Hockenson (punho/peito), o wide receiver Jauan Jennings (panturrilha), o outside linebacker Kyle Van Noy (panturrilha) e o jogador de linha defensiva Tyrion Ingram-Dawkins (tornozelo) foram listados como não participantes no boletim médico estimado de quarta-feira.
  • Movimentações no elenco: Para abrir uma vaga no elenco para Cousins, o Minnesota rescindiu o contrato do wide receiver Odell Beckham Jr. A equipe também contratou o running back Damon Bankston e o linebacker Josh Ross para o elenco de treinos na quarta-feira.

Notícias do Green Bay Packers

  • Josh Jacobs fora de ação: O running back Josh Jacobs fraturou o dedo anelar da mão direita durante a vitória sobre o New England na semana 9 e precisa passar por cirurgia. Ele não treinou na quarta-feira e perderá o jogo de domingo, deixando Kaleb Johnson e Pierre Strong Jr. responsáveis pela maior parte do trabalho no jogo terrestre.
  • Período de treinos de Micah Parsons: O astro da pressão ao quarterback Micah Parsons permanece na lista de reserva de jogadores fisicamente incapazes de atuar (PUP), dentro do período de 21 dias em que pode treinar. Ele foi listado com participação limitada na quarta-feira devido à recuperação do joelho e a uma doença.
  • Extenso boletim médico: Após uma sessão leve, o Green Bay incluiu 16 jogadores, o maior número da temporada, no boletim médico estimado de quarta-feira. Além de Jacobs, outros quatro titulares não participaram: o safety Javon Bullard (tornozelo/joelho), o linebacker Zaire Franklin (canela), o center Sean Rhyan (tornozelo) e Lukas Van Ness, responsável pela pressão ao quarterback (costas). O tight end Josh Whyle (concussão) também não participou.
  • Ajustes na linha ofensiva: O veterano guard Kevin Zeitler (tornozelo) entrou em campo pela primeira vez na temporada na semana passada e se revezou na posição de guard pelo lado direito. O técnico Matt LaFleur confirmou que a comissão técnica decidiu a dupla de guards titulares para domingo, diante da defesa do Minnesota, que lidera a liga em frequência de blitz, mas não quis revelar publicamente a escalação.
  • Movimentações recentes no elenco: Os Packers contrataram o tight end calouro Kenny Fletcher Jr. para o elenco de treinos na terça-feira e designaram o running back Chris Brooks (tornozelo) para retornar da lista de lesionados. Brooks treinou de forma limitada na quarta-feira.
Green Bay Packers
GB

Sequência

Minnesota Vikings
MIN

Todos os jogos

New England Patriots
NE
27
45
Green Bay Packers
GB
V
Green Bay Packers
GB
27
19
Carolina Panthers
CAR
V
Detroit Lions
DET
20
17
Green Bay Packers
GB
D
Green Bay Packers
GB
23
13
Dallas Cowboys
DAL
V
Green Bay Packers
GB
31
7
Chicago Bears
CHI
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados143

Todos os jogos

Minnesota Vikings
MIN
6
23
Buffalo Bills
BUF
D
Detroit Lions
DET
19
15
Minnesota Vikings
MIN
D
Minnesota Vikings
MIN
16
10
Indianapolis Colts
IND
V
New Orleans Saints
NO
13
23
Minnesota Vikings
MIN
V
Minnesota Vikings
MIN
15
10
Miami Dolphins
MIA
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados75

Confrontos

Green Bay Packers
Empate
Minnesota Vikings
1
0
4
NFL
Minnesota Vikings badge
Minnesota Vikings
MIN
39
Green Bay Packers badge
Green Bay Packers
GB
22
FJ
NFL
Minnesota Vikings badge
Minnesota Vikings
MIN
16
Green Bay Packers badge
Green Bay Packers
GB
3
FJ
NFL
Green Bay Packers badge
Green Bay Packers
GB
23
Minnesota Vikings badge
Minnesota Vikings
MIN
6
FJ
NFL
Minnesota Vikings badge
Minnesota Vikings
MIN
27
Green Bay Packers badge
Green Bay Packers
GB
25
FJ
NFL
Green Bay Packers badge
Green Bay Packers
GB
29
Minnesota Vikings badge
Minnesota Vikings
MIN
31
FJ
102Pontos marcados119

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

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NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

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