Horário de início de Miami Dolphins x Detroit Lions

O Miami Dolphins recebe o Detroit Lions no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida, pela Semana 9 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 8 de novembro, às 14:00 (BRT).

O Miami (1-6) voltou a perder na semana passada, ao ser derrotado por 24 a 19 pelo New England, rival da AFC East. Agora, enfrenta um Lions (5-2) embalado, que se tornou o primeiro time a vencer o Minnesota Vikings.

Onde assistir a Miami Dolphins x Detroit Lions

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.



O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.



Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.

O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN serve principalmente para contornar restrições geográficas e bloqueios locais de transmissão. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, é possível assistir a jogos fora da área de cobertura local ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite que você acesse assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, enquanto viaja para o exterior.

Notícias dos times para Miami Dolphins x Detroit Lions

O jogo no Hard Rock Stadium representa um duro teste para a estrutura dos dois times devido a uma grande onda de lesões recentes.

Notícias do Detroit Lions

A principal notícia em Detroit é a grave crise de lesões na defesa, entre os linebackers e na secundária.

Jack Campbell (LB) (pescoço) : O linebacker All-Pro sofreu uma grave lesão por compressão da medula espinhal cervical e do pescoço na Semana 8, contra Minnesota. Ele continua hospitalizado, mas divulgou um comunicado animador informando que recuperou totalmente os movimentos da parte inferior do corpo e está progredindo na recuperação dos movimentos da parte superior. Ele não jogará e deve ser colocado em breve na lista de lesionados (IR).

: O linebacker All-Pro sofreu uma grave lesão por compressão da medula espinhal cervical e do pescoço na Semana 8, contra Minnesota. Ele continua hospitalizado, mas divulgou um comunicado animador informando que recuperou totalmente os movimentos da parte inferior do corpo e está progredindo na recuperação dos movimentos da parte superior. Ele não jogará e deve ser colocado em breve na lista de lesionados (IR). Reservas da posição de linebacker desfalcados : Com o reserva calouro Jimmy Rolder também colocado na IR devido a uma ruptura no músculo posterior da coxa que encerrou sua temporada, o Lions contratou o veterano K.J. Britt do elenco de treinamento do Patriots e promoveu Joe Bachie ao elenco principal.

: Com o reserva calouro Jimmy Rolder também colocado na IR devido a uma ruptura no músculo posterior da coxa que encerrou sua temporada, o Lions contratou o veterano K.J. Britt do elenco de treinamento do Patriots e promoveu Joe Bachie ao elenco principal. Situação da secundária e da pressão sobre o quarterback : O safety Brian Branch (concussão) voltou a treinar de forma limitada, mas o edge rusher DJ Wonnum (concussão) não participou da atividade de quarta-feira. O cornerback titular D.J. Reed (quadril) também não participou. A expectativa é de que o safety Kerby Joseph (joelho) não jogue no domingo.

: O safety Brian Branch (concussão) voltou a treinar de forma limitada, mas o edge rusher DJ Wonnum (concussão) não participou da atividade de quarta-feira. O cornerback titular D.J. Reed (quadril) também não participou. A expectativa é de que o safety Kerby Joseph (joelho) não jogue no domingo. Situação do ataque: O wide receiver Amon-Ra St. Brown enfrenta um problema na costela, mas participou de forma limitada do treino de quarta-feira. O center Cade Mays (tornozelo) não treinou e é muito improvável que esteja disponível no domingo.

Notícias do Miami Dolphins

O Dolphins chega à Semana 9 tentando encerrar uma sequência de derrotas sob o comando de Jeff Hafley, técnico em seu primeiro ano, enquanto lida com sérios problemas entre os running backs.

Instabilidade entre os running backs : Com o astro De'Von Achane fora do restante da temporada e na IR, as opções de reserva atrás do novo titular Ollie Gordon II estão comprometidas. Jaylen Wright não participou do treino de quarta-feira devido a uma lesão no quadríceps. Seu reserva imediato, Kaytron Allen, contratado após ser dispensado por outro time, também está limitado por um problema no quadríceps.

: Com o astro De'Von Achane fora do restante da temporada e na IR, as opções de reserva atrás do novo titular Ollie Gordon II estão comprometidas. Jaylen Wright não participou do treino de quarta-feira devido a uma lesão no quadríceps. Seu reserva imediato, Kaytron Allen, contratado após ser dispensado por outro time, também está limitado por um problema no quadríceps. Reforço para a linha ofensiva : Há uma notícia muito positiva para a linha ofensiva: o guard calouro Kadyn Proctor participou integralmente do treino. Embora tecnicamente ainda esteja sob o protocolo de concussão, sua evolução indica fortemente que será titular no domingo.

: Há uma notícia muito positiva para a linha ofensiva: o guard calouro Kadyn Proctor participou integralmente do treino. Embora tecnicamente ainda esteja sob o protocolo de concussão, sua evolução indica fortemente que será titular no domingo. Condição física dos jogadores do jogo aéreo : O quarterback Malik Willis (virilha) participou integralmente do treino de quarta-feira e não enfrenta limitações persistentes. Os jovens wide receivers em ascensão Caleb Douglas (tornozelo) e Malik Washington não constam mais no relatório de lesões após sofrerem problemas leves na derrota da semana passada para o New England.

: O quarterback Malik Willis (virilha) participou integralmente do treino de quarta-feira e não enfrenta limitações persistentes. Os jovens wide receivers em ascensão Caleb Douglas (tornozelo) e Malik Washington não constam mais no relatório de lesões após sofrerem problemas leves na derrota da semana passada para o New England. Problemas na linha defensiva: O defensive tackle Zach Sieler (ombro) e o edge rusher calouro Chop Robinson (joelho) treinaram de forma limitada na quarta-feira, mas, a princípio, a expectativa é de que joguem.

Miami Dolphins MIA Sequência Detroit Lions DET MIA MIA DET DET Todos os jogos Todos os jogos Miami Dolphins MIA 19 24 New England Patriots NE D New York Jets NYJ 25 28 Miami Dolphins MIA V Miami Dolphins MIA 24 31 Cincinnati Bengals CIN D Minnesota Vikings MIN 15 10 Miami Dolphins MIA D Miami Dolphins MIA 10 24 Kansas City Chiefs KC D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 91 Todos os jogos Todos os jogos Detroit Lions DET 19 15 Minnesota Vikings MIN V Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB V Arizona Cardinals ARZ 21 45 Detroit Lions DET V Carolina Panthers CAR 32 26 Detroit Lions DET D Detroit Lions DET 31 24 New York Jets NYJ V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 141