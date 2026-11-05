Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
NFL
Miami DolphinsMiami Dolphins
Hard Rock Stadium
Detroit LionsDetroit Lions
Assista aqui! DAZN Game Pass
Com a ajuda da

Como assistir ao vivo ao jogo entre Miami Dolphins e Detroit Lions pela NFL: Detroit Lions busca a quarta vitória consecutiva, transmissões online, canais de TV e horário de início

Miami Dolphins x Detroit Lions
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Miami Dolphins e Detroit Lions, além do horário de início e das novidades das equipes

Horário de início de Miami Dolphins x Detroit Lions

O Miami Dolphins recebe o Detroit Lions no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida, pela Semana 9 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 8 de novembro, às 14:00 (BRT).

O Miami (1-6) voltou a perder na semana passada, ao ser derrotado por 24 a 19 pelo New England, rival da AFC East. Agora, enfrenta um Lions (5-2) embalado, que se tornou o primeiro time a vencer o Minnesota Vikings.

Onde assistir a Miami Dolphins x Detroit Lions

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN serve principalmente para contornar restrições geográficas e bloqueios locais de transmissão. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, é possível assistir a jogos fora da área de cobertura local ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite que você acesse assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, enquanto viaja para o exterior.

Notícias dos times para Miami Dolphins x Detroit Lions

O jogo no Hard Rock Stadium representa um duro teste para a estrutura dos dois times devido a uma grande onda de lesões recentes.

Notícias do Detroit Lions

A principal notícia em Detroit é a grave crise de lesões na defesa, entre os linebackers e na secundária.

  • Jack Campbell (LB) (pescoço): O linebacker All-Pro sofreu uma grave lesão por compressão da medula espinhal cervical e do pescoço na Semana 8, contra Minnesota. Ele continua hospitalizado, mas divulgou um comunicado animador informando que recuperou totalmente os movimentos da parte inferior do corpo e está progredindo na recuperação dos movimentos da parte superior. Ele não jogará e deve ser colocado em breve na lista de lesionados (IR).
  • Reservas da posição de linebacker desfalcados: Com o reserva calouro Jimmy Rolder também colocado na IR devido a uma ruptura no músculo posterior da coxa que encerrou sua temporada, o Lions contratou o veterano K.J. Britt do elenco de treinamento do Patriots e promoveu Joe Bachie ao elenco principal.
  • Situação da secundária e da pressão sobre o quarterback: O safety Brian Branch (concussão) voltou a treinar de forma limitada, mas o edge rusher DJ Wonnum (concussão) não participou da atividade de quarta-feira. O cornerback titular D.J. Reed (quadril) também não participou. A expectativa é de que o safety Kerby Joseph (joelho) não jogue no domingo.
  • Situação do ataque: O wide receiver Amon-Ra St. Brown enfrenta um problema na costela, mas participou de forma limitada do treino de quarta-feira. O center Cade Mays (tornozelo) não treinou e é muito improvável que esteja disponível no domingo.

Notícias do Miami Dolphins

O Dolphins chega à Semana 9 tentando encerrar uma sequência de derrotas sob o comando de Jeff Hafley, técnico em seu primeiro ano, enquanto lida com sérios problemas entre os running backs.

  • Instabilidade entre os running backs: Com o astro De'Von Achane fora do restante da temporada e na IR, as opções de reserva atrás do novo titular Ollie Gordon II estão comprometidas. Jaylen Wright não participou do treino de quarta-feira devido a uma lesão no quadríceps. Seu reserva imediato, Kaytron Allen, contratado após ser dispensado por outro time, também está limitado por um problema no quadríceps.
  • Reforço para a linha ofensiva: Há uma notícia muito positiva para a linha ofensiva: o guard calouro Kadyn Proctor participou integralmente do treino. Embora tecnicamente ainda esteja sob o protocolo de concussão, sua evolução indica fortemente que será titular no domingo.
  • Condição física dos jogadores do jogo aéreo: O quarterback Malik Willis (virilha) participou integralmente do treino de quarta-feira e não enfrenta limitações persistentes. Os jovens wide receivers em ascensão Caleb Douglas (tornozelo) e Malik Washington não constam mais no relatório de lesões após sofrerem problemas leves na derrota da semana passada para o New England.
  • Problemas na linha defensiva: O defensive tackle Zach Sieler (ombro) e o edge rusher calouro Chop Robinson (joelho) treinaram de forma limitada na quarta-feira, mas, a princípio, a expectativa é de que joguem.
Miami Dolphins
MIA

Sequência

Detroit Lions
DET

Todos os jogos

Miami Dolphins
MIA
19
24
New England Patriots
NE
D
New York Jets
NYJ
25
28
Miami Dolphins
MIA
V
Miami Dolphins
MIA
24
31
Cincinnati Bengals
CIN
D
Minnesota Vikings
MIN
15
10
Miami Dolphins
MIA
D
Miami Dolphins
MIA
10
24
Kansas City Chiefs
KC
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados91

Todos os jogos

Detroit Lions
DET
19
15
Minnesota Vikings
MIN
V
Detroit Lions
DET
20
17
Green Bay Packers
GB
V
Arizona Cardinals
ARZ
21
45
Detroit Lions
DET
V
Carolina Panthers
CAR
32
26
Detroit Lions
DET
D
Detroit Lions
DET
31
24
New York Jets
NYJ
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados141

Confrontos

Miami Dolphins
Empate
Detroit Lions
2
0
3
NFL Preseason
Detroit Lions badge
Detroit Lions
DET
17
Miami Dolphins badge
Miami Dolphins
MIA
24
FJ
NFL
Detroit Lions badge
Detroit Lions
DET
27
Miami Dolphins badge
Miami Dolphins
MIA
31
FJ
NFL
Miami Dolphins badge
Miami Dolphins
MIA
21
Detroit Lions badge
Detroit Lions
DET
32
FJ
NFL
Detroit Lions badge
Detroit Lions
DET
20
Miami Dolphins badge
Miami Dolphins
MIA
16
FJ
NFL
Miami Dolphins badge
Miami Dolphins
MIA
27
Detroit Lions badge
Detroit Lions
DET
34
FJ
119Pontos marcados130

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google