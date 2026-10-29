Horário de início de Cincinnati Bengals x Tennessee Titans
O Cincinnati Bengals recebe o Tennessee Titans no Paycor Stadium (Cincinnati, Ohio) pela Semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 14:00 (BRT).
O Cincinnati (4-2) tentará chegar à terceira vitória consecutiva para seguir pressionando os líderes da AFC North (Browns e Steelers). O Titans, visitante, tem uma campanha ruim de 1-6, mas foi competitivo em todos os confrontos desta temporada.
Onde assistir a Cincinnati Bengals x Tennessee Titans
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Notícias dos elencos de Cincinnati Bengals x Tennessee Titans
O Bengals chega ao confronto embalado por uma vitória histórica e dominante por 35 a 13 sobre o Ravens, enquanto o Titans tenta se recuperar da derrota por 27 a 24 para o Browns, sofrida nos últimos segundos sob o comando do técnico Robert Saleh.
Notícias do Cincinnati Bengals
O elenco do Bengals chega a novembro relativamente saudável, embora tenha sofrido baixas importantes de longo prazo entre seus tight ends.
- Ja'Marr Chase (WR): Passou a participar integralmente do treino de quinta-feira. Ele não treinou na quarta-feira por causa de um leve problema no tornozelo e para descansar, mas garantiu à imprensa que está totalmente bem para domingo.
- Kyle Dugger (S): Foi oficialmente descartado pelo técnico Zac Taylor. Dugger agravou uma lesão no quadríceps, cuja recuperação é avaliada semana a semana, durante o segundo tempo contra o Baltimore. P.J. Locke e Russ Yeast, seus substitutos imediatos, dividirão suas jogadas na defesa.
- Jordan Battle (S): Teve participação limitada nos treinos devido a um problema persistente no ombro e nos músculos posteriores da coxa. Ele já jogou outras vezes apesar do problema, e a expectativa é que entre em campo.
- Jack Endries (TE): Deve ter um grande aumento de participação como novo terceiro tight end. O Bengals perdeu o novato Erick All Jr. (ruptura do ligamento cruzado anterior) e Tanner Hudson (ruptura do músculo peitoral) por lesões que encerraram suas temporadas em semanas consecutivas.
- Joe Giles-Harris (LB): Seguiu com participação limitada nos treinos no início da semana devido a um problema na panturrilha.
Notícias do Tennessee Titans
A principal notícia no Tennessee diz respeito à estrutura do elenco, e não a uma lesão, embora a equipe também tenha sofrido um importante revés no ataque.
- Jeffery Simmons (DT, troca): O Titans trocou o defensive tackle All-Pro Jeffery Simmons com o Chicago Bears na quinta-feira. Simmons liderava todos os defensive tackles da NFL, com 21 pressões sobre quarterbacks antes da Semana 8, e deixa uma enorme lacuna no interior da linha defensiva.
- Carnell Tate (WR): O novato de destaque e principal recebedor da franquia perdeu dois treinos consecutivos devido a uma lesão no ombro. Tate lidera os novatos de toda a NFL, com 34 recepções e 413 jardas.
- Calvin Ridley (WR): Voltou a treinar de forma limitada enquanto se recupera de um problema no quadril, após perder a derrota da semana passada para o Cleveland. Ele caminha para retornar e ajudar o quarterback novato Cam Ward.
- Tyjae Spears (RB): Foi listado como ausente em treinos consecutivos devido a um problema persistente no joelho. Tony Pollard ficará com a grande maioria das corridas depois de registrar 129 jardas e três touchdowns na semana passada.
- John Franklin-Myers (DL): Depois de não treinar, passou a participar de forma limitada na quinta-feira enquanto se recupera de uma lesão na virilha. Sua condição física é crucial agora que Simmons foi trocado.
- Tommy Townsend (P): Está afastado por uma lesão no joelho esquerdo sofrida na Semana 7. O Titans contratou o veterano Thomas Morstead, de 40 anos, para o elenco de treinos como opção de emergência.
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