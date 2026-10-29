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Cincinnati Bengals vs Tennessee Titans
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Como assistir ao vivo ao jogo entre Cincinnati Bengals e Tennessee Titans pela NFL: transmissões online, canais de TV e horário de início

Cincinnati Bengals x Tennessee Titans
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Cincinnati Bengals e Tennessee Titans, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Cincinnati Bengals x Tennessee Titans

O Cincinnati Bengals recebe o Tennessee Titans no Paycor Stadium (Cincinnati, Ohio) pela Semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 14:00 (BRT).

O Cincinnati (4-2) tentará chegar à terceira vitória consecutiva para seguir pressionando os líderes da AFC North (Browns e Steelers). O Titans, visitante, tem uma campanha ruim de 1-6, mas foi competitivo em todos os confrontos desta temporada.

Onde assistir a Cincinnati Bengals x Tennessee Titans

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

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O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Notícias dos elencos de Cincinnati Bengals x Tennessee Titans

O Bengals chega ao confronto embalado por uma vitória histórica e dominante por 35 a 13 sobre o Ravens, enquanto o Titans tenta se recuperar da derrota por 27 a 24 para o Browns, sofrida nos últimos segundos sob o comando do técnico Robert Saleh.

Notícias do Cincinnati Bengals

O elenco do Bengals chega a novembro relativamente saudável, embora tenha sofrido baixas importantes de longo prazo entre seus tight ends.

  • Ja'Marr Chase (WR): Passou a participar integralmente do treino de quinta-feira. Ele não treinou na quarta-feira por causa de um leve problema no tornozelo e para descansar, mas garantiu à imprensa que está totalmente bem para domingo.
  • Kyle Dugger (S): Foi oficialmente descartado pelo técnico Zac Taylor. Dugger agravou uma lesão no quadríceps, cuja recuperação é avaliada semana a semana, durante o segundo tempo contra o Baltimore. P.J. Locke e Russ Yeast, seus substitutos imediatos, dividirão suas jogadas na defesa.
  • Jordan Battle (S): Teve participação limitada nos treinos devido a um problema persistente no ombro e nos músculos posteriores da coxa. Ele já jogou outras vezes apesar do problema, e a expectativa é que entre em campo.
  • Jack Endries (TE): Deve ter um grande aumento de participação como novo terceiro tight end. O Bengals perdeu o novato Erick All Jr. (ruptura do ligamento cruzado anterior) e Tanner Hudson (ruptura do músculo peitoral) por lesões que encerraram suas temporadas em semanas consecutivas.
  • Joe Giles-Harris (LB): Seguiu com participação limitada nos treinos no início da semana devido a um problema na panturrilha.

Notícias do Tennessee Titans

A principal notícia no Tennessee diz respeito à estrutura do elenco, e não a uma lesão, embora a equipe também tenha sofrido um importante revés no ataque.

  • Jeffery Simmons (DT, troca): O Titans trocou o defensive tackle All-Pro Jeffery Simmons com o Chicago Bears na quinta-feira. Simmons liderava todos os defensive tackles da NFL, com 21 pressões sobre quarterbacks antes da Semana 8, e deixa uma enorme lacuna no interior da linha defensiva.
  • Carnell Tate (WR): O novato de destaque e principal recebedor da franquia perdeu dois treinos consecutivos devido a uma lesão no ombro. Tate lidera os novatos de toda a NFL, com 34 recepções e 413 jardas.
  • Calvin Ridley (WR): Voltou a treinar de forma limitada enquanto se recupera de um problema no quadril, após perder a derrota da semana passada para o Cleveland. Ele caminha para retornar e ajudar o quarterback novato Cam Ward.
  • Tyjae Spears (RB): Foi listado como ausente em treinos consecutivos devido a um problema persistente no joelho. Tony Pollard ficará com a grande maioria das corridas depois de registrar 129 jardas e três touchdowns na semana passada.
  • John Franklin-Myers (DL): Depois de não treinar, passou a participar de forma limitada na quinta-feira enquanto se recupera de uma lesão na virilha. Sua condição física é crucial agora que Simmons foi trocado.
  • Tommy Townsend (P): Está afastado por uma lesão no joelho esquerdo sofrida na Semana 7. O Titans contratou o veterano Thomas Morstead, de 40 anos, para o elenco de treinos como opção de emergência.
Cincinnati Bengals
CIN

Sequência

Tennessee Titans
TEN

Todos os jogos

Baltimore Ravens
BAL
13
35
Cincinnati Bengals
CIN
V
Miami Dolphins
MIA
24
31
Cincinnati Bengals
CIN
V
Cincinnati Bengals
CIN
17
22
Jacksonville Jaguars
JAX
D
Pittsburgh Steelers
PIT
30
27
Cincinnati Bengals
CIN
D
Houston Texans
HOU
6
20
Cincinnati Bengals
CIN
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados130

Todos os jogos

Tennessee Titans
TEN
24
27
Cleveland Browns
CLE
D
Indianapolis Colts
IND
20
26
Tennessee Titans
TEN
V
Tennessee Titans
TEN
3
26
Houston Texans
HOU
D
Baltimore Ravens
BAL
24
18
Tennessee Titans
TEN
D
New York Giants
NYG
12
7
Tennessee Titans
TEN
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados78

Confrontos

Cincinnati Bengals
Empate
Tennessee Titans
4
0
1
NFL
Tennessee Titans badge
Tennessee Titans
TEN
27
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
37
FJ
NFL
Tennessee Titans badge
Tennessee Titans
TEN
27
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
3
FJ
NFL
Tennessee Titans badge
Tennessee Titans
TEN
16
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
20
FJ
NFL
Tennessee Titans badge
Tennessee Titans
TEN
16
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
19
FJ
NFL
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
31
Tennessee Titans badge
Tennessee Titans
TEN
20
FJ
110Pontos marcados106

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