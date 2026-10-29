Horário de início de Cincinnati Bengals x Tennessee Titans

O Cincinnati Bengals recebe o Tennessee Titans no Paycor Stadium (Cincinnati, Ohio) pela Semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 14:00 (BRT).

O Cincinnati (4-2) tentará chegar à terceira vitória consecutiva para seguir pressionando os líderes da AFC North (Browns e Steelers). O Titans, visitante, tem uma campanha ruim de 1-6, mas foi competitivo em todos os confrontos desta temporada.

Onde assistir a Cincinnati Bengals x Tennessee Titans

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Notícias dos elencos de Cincinnati Bengals x Tennessee Titans

O Bengals chega ao confronto embalado por uma vitória histórica e dominante por 35 a 13 sobre o Ravens, enquanto o Titans tenta se recuperar da derrota por 27 a 24 para o Browns, sofrida nos últimos segundos sob o comando do técnico Robert Saleh.

Notícias do Cincinnati Bengals

O elenco do Bengals chega a novembro relativamente saudável, embora tenha sofrido baixas importantes de longo prazo entre seus tight ends.

Ja'Marr Chase (WR) : Passou a participar integralmente do treino de quinta-feira. Ele não treinou na quarta-feira por causa de um leve problema no tornozelo e para descansar, mas garantiu à imprensa que está totalmente bem para domingo.

: Passou a participar integralmente do treino de quinta-feira. Ele não treinou na quarta-feira por causa de um leve problema no tornozelo e para descansar, mas garantiu à imprensa que está totalmente bem para domingo. Kyle Dugger (S) : Foi oficialmente descartado pelo técnico Zac Taylor. Dugger agravou uma lesão no quadríceps, cuja recuperação é avaliada semana a semana, durante o segundo tempo contra o Baltimore. P.J. Locke e Russ Yeast, seus substitutos imediatos, dividirão suas jogadas na defesa.

: Foi oficialmente descartado pelo técnico Zac Taylor. Dugger agravou uma lesão no quadríceps, cuja recuperação é avaliada semana a semana, durante o segundo tempo contra o Baltimore. P.J. Locke e Russ Yeast, seus substitutos imediatos, dividirão suas jogadas na defesa. Jordan Battle (S) : Teve participação limitada nos treinos devido a um problema persistente no ombro e nos músculos posteriores da coxa. Ele já jogou outras vezes apesar do problema, e a expectativa é que entre em campo.

: Teve participação limitada nos treinos devido a um problema persistente no ombro e nos músculos posteriores da coxa. Ele já jogou outras vezes apesar do problema, e a expectativa é que entre em campo. Jack Endries (TE) : Deve ter um grande aumento de participação como novo terceiro tight end. O Bengals perdeu o novato Erick All Jr. (ruptura do ligamento cruzado anterior) e Tanner Hudson (ruptura do músculo peitoral) por lesões que encerraram suas temporadas em semanas consecutivas.

: Deve ter um grande aumento de participação como novo terceiro tight end. O Bengals perdeu o novato Erick All Jr. (ruptura do ligamento cruzado anterior) e Tanner Hudson (ruptura do músculo peitoral) por lesões que encerraram suas temporadas em semanas consecutivas. Joe Giles-Harris (LB): Seguiu com participação limitada nos treinos no início da semana devido a um problema na panturrilha.

Notícias do Tennessee Titans

A principal notícia no Tennessee diz respeito à estrutura do elenco, e não a uma lesão, embora a equipe também tenha sofrido um importante revés no ataque.

Jeffery Simmons (DT, troca) : O Titans trocou o defensive tackle All-Pro Jeffery Simmons com o Chicago Bears na quinta-feira. Simmons liderava todos os defensive tackles da NFL, com 21 pressões sobre quarterbacks antes da Semana 8, e deixa uma enorme lacuna no interior da linha defensiva.

: O Titans trocou o defensive tackle All-Pro Jeffery Simmons com o Chicago Bears na quinta-feira. Simmons liderava todos os defensive tackles da NFL, com 21 pressões sobre quarterbacks antes da Semana 8, e deixa uma enorme lacuna no interior da linha defensiva. Carnell Tate (WR) : O novato de destaque e principal recebedor da franquia perdeu dois treinos consecutivos devido a uma lesão no ombro. Tate lidera os novatos de toda a NFL, com 34 recepções e 413 jardas.

: O novato de destaque e principal recebedor da franquia perdeu dois treinos consecutivos devido a uma lesão no ombro. Tate lidera os novatos de toda a NFL, com 34 recepções e 413 jardas. Calvin Ridley (WR) : Voltou a treinar de forma limitada enquanto se recupera de um problema no quadril, após perder a derrota da semana passada para o Cleveland. Ele caminha para retornar e ajudar o quarterback novato Cam Ward.

: Voltou a treinar de forma limitada enquanto se recupera de um problema no quadril, após perder a derrota da semana passada para o Cleveland. Ele caminha para retornar e ajudar o quarterback novato Cam Ward. Tyjae Spears (RB) : Foi listado como ausente em treinos consecutivos devido a um problema persistente no joelho. Tony Pollard ficará com a grande maioria das corridas depois de registrar 129 jardas e três touchdowns na semana passada.

: Foi listado como ausente em treinos consecutivos devido a um problema persistente no joelho. Tony Pollard ficará com a grande maioria das corridas depois de registrar 129 jardas e três touchdowns na semana passada. John Franklin-Myers (DL) : Depois de não treinar, passou a participar de forma limitada na quinta-feira enquanto se recupera de uma lesão na virilha. Sua condição física é crucial agora que Simmons foi trocado.

: Depois de não treinar, passou a participar de forma limitada na quinta-feira enquanto se recupera de uma lesão na virilha. Sua condição física é crucial agora que Simmons foi trocado. Tommy Townsend (P): Está afastado por uma lesão no joelho esquerdo sofrida na Semana 7. O Titans contratou o veterano Thomas Morstead, de 40 anos, para o elenco de treinos como opção de emergência.

Cincinnati Bengals CIN Sequência Tennessee Titans TEN CIN CIN TEN TEN Todos os jogos Todos os jogos Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN V Miami Dolphins MIA 24 31 Cincinnati Bengals CIN V Cincinnati Bengals CIN 17 22 Jacksonville Jaguars JAX D Pittsburgh Steelers PIT 30 27 Cincinnati Bengals CIN D Houston Texans HOU 6 20 Cincinnati Bengals CIN V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 130 Todos os jogos Todos os jogos Tennessee Titans TEN 24 27 Cleveland Browns CLE D Indianapolis Colts IND 20 26 Tennessee Titans TEN V Tennessee Titans TEN 3 26 Houston Texans HOU D Baltimore Ravens BAL 24 18 Tennessee Titans TEN D New York Giants NYG 12 7 Tennessee Titans TEN D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 78