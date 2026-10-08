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Washington CommandersWashington Commanders
Northwest Stadium
New York GiantsNew York Giants
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Como assistir ao vivo ao jogo da NFL entre Washington Commanders e New York Giants: transmissão online, canais de TV e horário do início

Washington Commanders x New York Giants
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Washington Commanders e New York Giants, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Washington Commanders x New York Giants

NFL
Northwest Stadium

O Washington Commanders recebe o New York Giants no Northwest Stadium (Landover, Maryland), em um confronto totalmente da NFC East, durante a semana 5 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 11 de outubro, às 13h ET / 10h PT (18h BST).

Como assistir a Washington Commanders x New York Giants

Nos EUA:

Fox / Fox One / Fubo

No Reino Unido:

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Notícias das equipes de Washington Commanders x New York Giants

Notícias do Washington Commanders

O relatório de lesões dos Commanders está bastante congestionado, afetando particularmente o corpo de wide receivers.

  • Quarterback: Jayden Daniels participou integralmente do treino de quinta-feira e a expectativa é total de que seja titular. O veterano reserva Marcus Mariota segue fora por causa de uma lesão no joelho.
  • Wide Receivers: Os recebedores estrela Terry McLaurin (posterior da coxa) e Stefon Diggs (posterior da coxa) ambos perderam o treino pelo segundo dia consecutivo. A disponibilidade deles para domingo está seriamente ameaçada.
  • Linha ofensiva: O guard/center Nick Allegretti (quadril/Achilles) caiu de participação limitada na quarta-feira para Did Not Participate (DNP) na quinta-feira.
  • Defesa & Special Teams: O safety Nick Cross (doença) teve participação limitada na quinta-feira depois de registrar treino completo na quarta-feira. O linebacker Frankie Luvu (virilha) e o running back Jacory Croskey-Merritt (virilha) também tiveram participação limitada, mas caminham para jogar. Em nota positiva, a janela de retorno de 21 dias foi aberta para o defensive end Deatrich Wise, o cornerback Trey Amos e o running back Jeremy McNichols.

Notícias do New York Giants

Os Giants receberam um incentivo animador na quinta-feira, com vários alvos importantes voltando ao campo de forma limitada.

  • Wide Receivers: O calouro estrela Malik Nabers (joelho) passou a participante limitado na quinta-feira depois de perder a sessão de quarta-feira. No entanto, Braxton Berrios foi oficialmente colocado na Injured Reserve na quarta-feira e perderá o restante da temporada devido a uma lesão no pé/tornozelo que exige cirurgia.
  • Linha ofensiva: O left tackle de elite Andrew Thomas (virilha) também voltou a um treino limitado na quinta-feira depois de registrar um DNP no dia anterior.
  • Running Backs: Najee Harris perdeu o treino de quinta-feira devido a uma questão pessoal não relacionada a lesão. Cam Skattebo (ombro) segue limitado e tem usado uma camisa vermelha sem contato.
  • Defesa & Tight Ends: O defensive lineman Chauncey Golston (pescoço) e o safety Jason Pinnock (concussão) ambos voltaram a ficar fora do treino na quinta-feira, colocando seus status para o dia do jogo em dúvida. O tight end Isaiah Likely (joelho/virilha) teve participação limitada pelo segundo dia consecutivo. O cornerback Deonte Banks (panturrilha) segue como participante integral e está completamente pronto.

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks

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