Horário de início de Tampa Bay Buccaneers x Atlanta Falcons

O Tampa Bay Buccaneers recebe o Atlanta Falcons no Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida, em um duelo entre equipes da NFC South pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 13h ET / 10h PT (18h GMT).

Assim como todas as equipes da NFC South, os Bucs (2-5) e os Falcons (3-4) têm campanhas negativas, mas ambos tentarão aproveitar o embalo das vitórias na semana 7. Tampa Bay atropelou Carolina por 43 a 13, enquanto Atlanta encerrou a invencibilidade de San Francisco ao vencer por 29 a 20 em casa.

Como assistir a Tampa Bay Buccaneers x Atlanta Falcons

Nos EUA:

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No Reino Unido:

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Notícias das equipes para Tampa Bay Buccaneers x Atlanta Falcons

Os dois elencos foram bastante afetados por lesões, mas chegam animados pelas vitórias expressivas na semana 7.

Notícias do Tampa Bay Buccaneers

O principal reforço dos Buccaneers vem na defesa, embora a equipe ainda enfrente um surto de gripe no vestiário.

Antoine Winfield Jr. (S) : Prepara-se para voltar. Depois de perder três jogos por causa de uma fratura em uma costela, o safety All-Pro participou integralmente do treino de quinta-feira e deve comandar a defesa contra o jogo aéreo repleto de talentos dos Falcons.

: Prepara-se para voltar. Depois de perder três jogos por causa de uma fratura em uma costela, o safety All-Pro participou integralmente do treino de quinta-feira e deve comandar a defesa contra o jogo aéreo repleto de talentos dos Falcons. Baker Mayfield (QB) : Sem restrições. Mayfield voltou de uma luxação no polegar na semana passada e lançou apenas 11 passes em uma vitória folgada marcada pelo jogo terrestre. Ele não tem limitações para domingo.

: Sem restrições. Mayfield voltou de uma luxação no polegar na semana passada e lançou apenas 11 passes em uma vitória folgada marcada pelo jogo terrestre. Ele não tem limitações para domingo. Emeka Egbuka (WR) : Presença incerta. Egbuka não jogou na semana passada por causa de uma concussão e uma lesão no pé. Participou de dois treinos consecutivos com limitações, e sua disponibilidade segue indefinida.

: Presença incerta. Egbuka não jogou na semana passada por causa de uma concussão e uma lesão no pé. Participou de dois treinos consecutivos com limitações, e sua disponibilidade segue indefinida. Luke Goedeke (T) : Provável desfalque. O right tackle titular continuou afastado na quinta-feira pelo segundo dia seguido devido a uma lesão na panturrilha. A expectativa é que o calouro Benjamin Chukwuma continue como substituto depois de abrir caminho para 258 jardas terrestres na semana passada.

: Provável desfalque. O right tackle titular continuou afastado na quinta-feira pelo segundo dia seguido devido a uma lesão na panturrilha. A expectativa é que o calouro Benjamin Chukwuma continue como substituto depois de abrir caminho para 258 jardas terrestres na semana passada. Recuperados da gripe : O linebacker calouro de destaque Josiah Trotter e o pass-rusher Yaya Diaby, que registrou 3 sacks na semana passada, se recuperaram de um forte surto de gripe e participaram integralmente do treino de quinta-feira.

: O linebacker calouro de destaque Josiah Trotter e o pass-rusher Yaya Diaby, que registrou 3 sacks na semana passada, se recuperaram de um forte surto de gripe e participaram integralmente do treino de quinta-feira. Kenny Gainwell (RB): Participação limitada. Depois de lidar com uma lesão no quadril, passou a treinar com limitações na quinta-feira, ampliando as opções de um jogo terrestre em ascensão.

Notícias do Atlanta Falcons

Os Falcons têm um ataque muito forte sob o comando de Michael Penix Jr., mas chegam à semana 8 com uma extensa lista de 16 jogadores com problemas físicos, que afetam principalmente a defesa contra o jogo aéreo.

Brian Robinson Jr. (RB) : Provável desfalque. Robinson foi o único jogador dos Falcons a não treinar na quinta-feira, enquanto continua tratando uma lesão na parte posterior da coxa. Sua provável ausência deve aumentar muito a carga de trabalho de Bijan Robinson, líder da liga em jardas terrestres, com Khalil Herbert entrando na rotação.

: Provável desfalque. Robinson foi o único jogador dos Falcons a não treinar na quinta-feira, enquanto continua tratando uma lesão na parte posterior da coxa. Sua provável ausência deve aumentar muito a carga de trabalho de Bijan Robinson, líder da liga em jardas terrestres, com Khalil Herbert entrando na rotação. Reforços para a defesa : O linebacker Divine Deablo (antebraço) e o defensive back Billy Bowman Jr. (parte posterior da coxa) voltaram a treinar na quinta-feira, com limitações, após ficarem fora da vitória da semana passada.

: O linebacker Divine Deablo (antebraço) e o defensive back Billy Bowman Jr. (parte posterior da coxa) voltaram a treinar na quinta-feira, com limitações, após ficarem fora da vitória da semana passada. Problemas na virilha na defesa contra o jogo aéreo : Os cornerbacks de destaque A.J. Terrell e C.J. Henderson foram incluídos de surpresa na lista de jogadores com problemas físicos na quinta-feira, no meio da semana, após treinarem com limitações por lesões na virilha. O defensive back Avieon Terrell também está limitado por um problema na parte posterior da coxa.

: Os cornerbacks de destaque A.J. Terrell e C.J. Henderson foram incluídos de surpresa na lista de jogadores com problemas físicos na quinta-feira, no meio da semana, após treinarem com limitações por lesões na virilha. O defensive back Avieon Terrell também está limitado por um problema na parte posterior da coxa. Outros jogadores importantes com participação limitada: Os edge rushers Samson Ebukam (parte posterior da coxa) e Za'Darius Smith (descanso), o right tackle Jawaan Taylor (parte posterior da coxa) e o wide receiver Olamide Zaccheaus (ombro) continuam treinando com limitações.

Tampa Bay Buccaneers TB Sequência Atlanta Falcons ATL TB TB ATL ATL Todos os jogos Todos os jogos Carolina Panthers CAR 13 43 Tampa Bay Buccaneers TB V Tampa Bay Buccaneers TB 19 26 Pittsburgh Steelers PIT D Dallas Cowboys DAL 16 24 Tampa Bay Buccaneers TB V Tampa Bay Buccaneers TB 14 17 Green Bay Packers GB D Tampa Bay Buccaneers TB 16 23 Minnesota Vikings MIN D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 116 Todos os jogos Todos os jogos Atlanta Falcons ATL 29 20 San Francisco 49ers SF V Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI D Atlanta Falcons ATL 23 30 Baltimore Ravens BAL D New Orleans Saints NO 24 45 Atlanta Falcons ATL V Green Bay Packers GB 14 35 Atlanta Falcons ATL V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 155

Confrontos Empate 2 0 3 NFL Tampa Bay Buccaneers TB 28 Atlanta Falcons ATL 29 FJ NFL Atlanta Falcons ATL 20 Tampa Bay Buccaneers TB 23 FJ NFL Tampa Bay Buccaneers TB 26 Atlanta Falcons ATL 31 FJ NFL Atlanta Falcons ATL 36 Tampa Bay Buccaneers TB 30 FJ NFL Atlanta Falcons ATL 25 Tampa Bay Buccaneers TB 29 FJ 136 Pontos marcados 141

Links úteis

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