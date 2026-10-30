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Como assistir ao vivo ao jogo da NFL entre Tampa Bay Buccaneers e Atlanta Falcons: Baker Mayfield deve enfrentar seu ex-técnico Kevin Stefanski! Transmissões online, canais de TV e horário de início

Tampa Bay Buccaneers x Atlanta Falcons
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Tampa Bay Buccaneers e Atlanta Falcons, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Tampa Bay Buccaneers x Atlanta Falcons

O Tampa Bay Buccaneers recebe o Atlanta Falcons no Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida, em um duelo entre equipes da NFC South pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 13h ET / 10h PT (18h GMT).

Assim como todas as equipes da NFC South, os Bucs (2-5) e os Falcons (3-4) têm campanhas negativas, mas ambos tentarão aproveitar o embalo das vitórias na semana 7. Tampa Bay atropelou Carolina por 43 a 13, enquanto Atlanta encerrou a invencibilidade de San Francisco ao vencer por 29 a 20 em casa.

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Notícias das equipes para Tampa Bay Buccaneers x Atlanta Falcons

Os dois elencos foram bastante afetados por lesões, mas chegam animados pelas vitórias expressivas na semana 7.

Notícias do Tampa Bay Buccaneers

O principal reforço dos Buccaneers vem na defesa, embora a equipe ainda enfrente um surto de gripe no vestiário.

  • Antoine Winfield Jr. (S): Prepara-se para voltar. Depois de perder três jogos por causa de uma fratura em uma costela, o safety All-Pro participou integralmente do treino de quinta-feira e deve comandar a defesa contra o jogo aéreo repleto de talentos dos Falcons.
  • Baker Mayfield (QB): Sem restrições. Mayfield voltou de uma luxação no polegar na semana passada e lançou apenas 11 passes em uma vitória folgada marcada pelo jogo terrestre. Ele não tem limitações para domingo.
  • Emeka Egbuka (WR): Presença incerta. Egbuka não jogou na semana passada por causa de uma concussão e uma lesão no pé. Participou de dois treinos consecutivos com limitações, e sua disponibilidade segue indefinida.
  • Luke Goedeke (T): Provável desfalque. O right tackle titular continuou afastado na quinta-feira pelo segundo dia seguido devido a uma lesão na panturrilha. A expectativa é que o calouro Benjamin Chukwuma continue como substituto depois de abrir caminho para 258 jardas terrestres na semana passada.
  • Recuperados da gripe: O linebacker calouro de destaque Josiah Trotter e o pass-rusher Yaya Diaby, que registrou 3 sacks na semana passada, se recuperaram de um forte surto de gripe e participaram integralmente do treino de quinta-feira.
  • Kenny Gainwell (RB): Participação limitada. Depois de lidar com uma lesão no quadril, passou a treinar com limitações na quinta-feira, ampliando as opções de um jogo terrestre em ascensão.

Notícias do Atlanta Falcons

Os Falcons têm um ataque muito forte sob o comando de Michael Penix Jr., mas chegam à semana 8 com uma extensa lista de 16 jogadores com problemas físicos, que afetam principalmente a defesa contra o jogo aéreo.

  • Brian Robinson Jr. (RB): Provável desfalque. Robinson foi o único jogador dos Falcons a não treinar na quinta-feira, enquanto continua tratando uma lesão na parte posterior da coxa. Sua provável ausência deve aumentar muito a carga de trabalho de Bijan Robinson, líder da liga em jardas terrestres, com Khalil Herbert entrando na rotação.
  • Reforços para a defesa: O linebacker Divine Deablo (antebraço) e o defensive back Billy Bowman Jr. (parte posterior da coxa) voltaram a treinar na quinta-feira, com limitações, após ficarem fora da vitória da semana passada.
  • Problemas na virilha na defesa contra o jogo aéreo: Os cornerbacks de destaque A.J. Terrell e C.J. Henderson foram incluídos de surpresa na lista de jogadores com problemas físicos na quinta-feira, no meio da semana, após treinarem com limitações por lesões na virilha. O defensive back Avieon Terrell também está limitado por um problema na parte posterior da coxa.
  • Outros jogadores importantes com participação limitada: Os edge rushers Samson Ebukam (parte posterior da coxa) e Za'Darius Smith (descanso), o right tackle Jawaan Taylor (parte posterior da coxa) e o wide receiver Olamide Zaccheaus (ombro) continuam treinando com limitações.
Tampa Bay Buccaneers
TB

Sequência

Atlanta Falcons
ATL

Todos os jogos

Carolina Panthers
CAR
13
43
Tampa Bay Buccaneers
TB
V
Tampa Bay Buccaneers
TB
19
26
Pittsburgh Steelers
PIT
D
Dallas Cowboys
DAL
16
24
Tampa Bay Buccaneers
TB
V
Tampa Bay Buccaneers
TB
14
17
Green Bay Packers
GB
D
Tampa Bay Buccaneers
TB
16
23
Minnesota Vikings
MIN
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados116

Todos os jogos

Atlanta Falcons
ATL
29
20
San Francisco 49ers
SF
V
Atlanta Falcons
ATL
23
31
Chicago Bears
CHI
D
Atlanta Falcons
ATL
23
30
Baltimore Ravens
BAL
D
New Orleans Saints
NO
24
45
Atlanta Falcons
ATL
V
Green Bay Packers
GB
14
35
Atlanta Falcons
ATL
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados155

Confrontos

Tampa Bay Buccaneers
Empate
Atlanta Falcons
2
0
3
NFL
Tampa Bay Buccaneers badge
Tampa Bay Buccaneers
TB
28
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Atlanta Falcons
ATL
29
FJ
NFL
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ATL
20
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TB
23
FJ
NFL
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Tampa Bay Buccaneers
TB
26
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Atlanta Falcons
ATL
31
FJ
NFL
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Atlanta Falcons
ATL
36
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Tampa Bay Buccaneers
TB
30
FJ
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Atlanta Falcons
ATL
25
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Tampa Bay Buccaneers
TB
29
FJ
136Pontos marcados141

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