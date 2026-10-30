Horário de início de Tampa Bay Buccaneers x Atlanta Falcons
O Tampa Bay Buccaneers recebe o Atlanta Falcons no Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida, em um duelo entre equipes da NFC South pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 13h ET / 10h PT (18h GMT).
Assim como todas as equipes da NFC South, os Bucs (2-5) e os Falcons (3-4) têm campanhas negativas, mas ambos tentarão aproveitar o embalo das vitórias na semana 7. Tampa Bay atropelou Carolina por 43 a 13, enquanto Atlanta encerrou a invencibilidade de San Francisco ao vencer por 29 a 20 em casa.
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Notícias das equipes para Tampa Bay Buccaneers x Atlanta Falcons
Os dois elencos foram bastante afetados por lesões, mas chegam animados pelas vitórias expressivas na semana 7.
Notícias do Tampa Bay Buccaneers
O principal reforço dos Buccaneers vem na defesa, embora a equipe ainda enfrente um surto de gripe no vestiário.
- Antoine Winfield Jr. (S): Prepara-se para voltar. Depois de perder três jogos por causa de uma fratura em uma costela, o safety All-Pro participou integralmente do treino de quinta-feira e deve comandar a defesa contra o jogo aéreo repleto de talentos dos Falcons.
- Baker Mayfield (QB): Sem restrições. Mayfield voltou de uma luxação no polegar na semana passada e lançou apenas 11 passes em uma vitória folgada marcada pelo jogo terrestre. Ele não tem limitações para domingo.
- Emeka Egbuka (WR): Presença incerta. Egbuka não jogou na semana passada por causa de uma concussão e uma lesão no pé. Participou de dois treinos consecutivos com limitações, e sua disponibilidade segue indefinida.
- Luke Goedeke (T): Provável desfalque. O right tackle titular continuou afastado na quinta-feira pelo segundo dia seguido devido a uma lesão na panturrilha. A expectativa é que o calouro Benjamin Chukwuma continue como substituto depois de abrir caminho para 258 jardas terrestres na semana passada.
- Recuperados da gripe: O linebacker calouro de destaque Josiah Trotter e o pass-rusher Yaya Diaby, que registrou 3 sacks na semana passada, se recuperaram de um forte surto de gripe e participaram integralmente do treino de quinta-feira.
- Kenny Gainwell (RB): Participação limitada. Depois de lidar com uma lesão no quadril, passou a treinar com limitações na quinta-feira, ampliando as opções de um jogo terrestre em ascensão.
Notícias do Atlanta Falcons
Os Falcons têm um ataque muito forte sob o comando de Michael Penix Jr., mas chegam à semana 8 com uma extensa lista de 16 jogadores com problemas físicos, que afetam principalmente a defesa contra o jogo aéreo.
- Brian Robinson Jr. (RB): Provável desfalque. Robinson foi o único jogador dos Falcons a não treinar na quinta-feira, enquanto continua tratando uma lesão na parte posterior da coxa. Sua provável ausência deve aumentar muito a carga de trabalho de Bijan Robinson, líder da liga em jardas terrestres, com Khalil Herbert entrando na rotação.
- Reforços para a defesa: O linebacker Divine Deablo (antebraço) e o defensive back Billy Bowman Jr. (parte posterior da coxa) voltaram a treinar na quinta-feira, com limitações, após ficarem fora da vitória da semana passada.
- Problemas na virilha na defesa contra o jogo aéreo: Os cornerbacks de destaque A.J. Terrell e C.J. Henderson foram incluídos de surpresa na lista de jogadores com problemas físicos na quinta-feira, no meio da semana, após treinarem com limitações por lesões na virilha. O defensive back Avieon Terrell também está limitado por um problema na parte posterior da coxa.
- Outros jogadores importantes com participação limitada: Os edge rushers Samson Ebukam (parte posterior da coxa) e Za'Darius Smith (descanso), o right tackle Jawaan Taylor (parte posterior da coxa) e o wide receiver Olamide Zaccheaus (ombro) continuam treinando com limitações.
Sequência
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Confrontos
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