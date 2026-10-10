Como assistir ao vivo ao jogo da NFL entre Seattle Seahawks e San Francisco 49ers: transmissão online, canais de TV e horário de início

Horário de início de Seattle Seahawks x San Francisco 49ers

11 de out. de 2026 - 16:25 Lumen Field

O Seattle Seahawks recebe o San Francisco 49ers no Lumen Field (Seattle, Washington), em um grande confronto totalmente dentro da NFC West, durante a Semana 5 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 11 de outubro, às 17:25 (BRT).

Os 49ers estão atualmente isolados na liderança da NFC West, com uma campanha perfeita de 4-0. No entanto, os atuais campeões do Super Bowl, os Seahawks, aparecem logo atrás, com um início de temporada de 3-1.

Como assistir a Seattle Seahawks x San Francisco 49ers

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Notícias das equipes de Seattle Seahawks x San Francisco 49ers

Notícias do San Francisco 49ers

A formidável defesa dos 49ers enfrenta um teste crítico, já que ficará sem várias peças de elite, embora ganhe um reforço enorme pelo edge.

Nick Bosa FORA : O defensive end All-Pro perderá seu terceiro jogo consecutivo devido a uma persistente lesão na panturrilha e no joelho, deixando um grande vazio no pass rush dos 49ers.

Estreia de Mykel Williams : Em um grande reforço no elenco, o defensive end Mykel Williams está previsto para fazer sua estreia na temporada 2026. Ele será ativado da lista PUP no sábado, após se recuperar de uma ruptura de LCA sofrida no fim de 2025. Embora oficialmente listado como questionável, o técnico Kyle Shanahan confirmou que ele está pronto para jogar.

Kyle Juszczyk FORA : A ausência por várias semanas de seu star fullback (joelho) tira do ataque sua principal ferramenta híbrida de bloqueio.

Outras ausências importantes : O defensive tackle James Thompson Jr. (tornozelo) e o safety Marques Sigle (entorse de tornozelo alta) também foram descartados. O nickel back Upton Stout (ombro) é questionável.

Mike Evans liberado para jogar : Apesar de lidar com uma dolorosa lesão na costela, o wide receiver Mike Evans não tem designação para a partida e será titular ao lado de Deebo Samuel.

Notícias do Seattle Seahawks

O técnico Mike Macdonald recebeu notícias muito animadoras em relação à sua linha defensiva, embora o backfield continue bastante desfalcado.

Leonard Williams VAI jogar : Depois de torcer o tornozelo na vitória da semana passada sobre o Chargers, o líder do time em sacks foi totalmente liberado no relatório de lesão e é plenamente esperado em campo.

Crise de profundidade no backfield : O líder terrestre Kenneth Walker III segue fora. Para piorar, Zach Charbonnet (joelho) continua na lista PUP e foi descartado. Com Jadarian Price já na IR, a responsabilidade pelas corridas cairá diretamente sobre Emmanuel Wilson e o recém-contratado Robert Henry Jr., que foi tirado do practice squad do Commanders.

Ty Okada retorna : O safety Ty Okada não tem designação de lesão e fará sua estreia na temporada depois de perder quatro semanas por causa de um problema no tendão da coxa.

Outros desfalques : O linebacker Chazz Surratt (panturrilha) e o cornerback calouro Julian Neal (tendão da coxa) estão oficialmente fora. O running back George Holani (costelas/joelho) e o wide receiver Irv Charles (joelho) são questionáveis.







