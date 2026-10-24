Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
NFL
Philadelphia EaglesPhiladelphia Eagles
Lincoln Financial Field
Dallas CowboysDallas Cowboys
Assista à transmissão ao vivo com um teste grátis de 7 dias do DAZN NFL Game Pass
Com a ajuda da

Como assistir ao vivo ao jogo da NFL entre Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys: transmissão online, canais de TV e horário de início

Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, além do horário de início e das notícias sobre as equipes

Horário de início de Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys

NFL
Lincoln Financial Field

O Philadelphia Eagles recebe o Dallas Cowboys no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, em um confronto entre equipes da NFC East pela Semana 7 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para segunda-feira, 26 de outubro, às 21:15 (BRT).

Os rivais de divisão têm campanhas idênticas de duas vitórias e quatro derrotas, mas o Eagles acumula a sequência mais longa de derrotas. A equipe vem de quatro tropeços consecutivos, enquanto o Cowboys perdeu os últimos dois jogos.

Onde assistir a Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na ESPN e no Disney+.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN ajuda principalmente a contornar restrições regionais, incluindo bloqueios de transmissões na TV local. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a jogos indisponíveis em seu mercado ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões com alto tráfego, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias das equipes para Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys

Notícias do Philadelphia Eagles

O Eagles está bastante desfalcado, sobretudo nas posições de quarterback e nas demais posições de habilidade. O elenco comandado pelo técnico Nick Sirianni tenta estabilizar um ataque que não conta com sua principal peça.

  • Quarterback: Jalen Hurts está fora pelo restante da temporada após uma situação médica amplamente divulgada envolvendo um coágulo sanguíneo superficial. O reserva Tanner McKee fará sua segunda partida consecutiva como titular. A equipe contratou recentemente Joe Milton, que estava no elenco de treinos do Dallas, para reforçar as opções na posição.
  • Reforço para o jogo terrestre: Em um grande impulso para o ânimo da equipe, o running back Saquon Barkley (músculo posterior da coxa) voltou a treinar com participação limitada e está no caminho para jogar. A equipe também ajustou suas opções no elenco, contratando Elijah Mitchell para o elenco de treinos e dispensando Jaydon Blue.
  • Grupo de recebedores desfalcado: Os wide receivers DeVonta Smith (músculo posterior da coxa) e Dontayvion Wicks (tornozelo), além do tight end Dallas Goedert (joelho), ficaram fora dos treinos de quinta e sexta-feira, o que coloca em séria dúvida a participação dos três no jogo.
  • Reforços na linha ofensiva: O center Drew Kendall (joelho) e o left guard Landon Dickerson (joelho/peitoral) voltaram a treinar com a unidade titular na sexta-feira, um reforço importante diante da aposentadoria repentina de Lane Johnson e das trocas recentes.
  • Preocupações na pressão sobre o quarterback: A linha de frente comandada pelo coordenador defensivo Vic Fangio tem poucas opções. Jonathan Greenard (tornozelo) passou a constar como não participante do treino de sexta-feira. Nolan Smith Jr. segue no protocolo de concussão, enquanto os linebackers A.J. Epenesa e Jalyx Hunt tiveram participação limitada.

Notícias do Dallas Cowboys

A equipe de Brian Schottenheimer chega à Semana 7 sob enorme pressão interna após duas derrotas consecutivas por ampla margem para Tampa Bay e Green Bay em jogos do horário nobre. Ao contrário do Eagles, porém, o Dallas vem recuperando jogadores.

  • Opções na posição de quarterback: Dak Prescott segue como titular estabelecido. Depois que o Eagles tirou Joe Milton da equipe, o Dallas contratou o veterano Kyle Trask para seu elenco de treinos, como opção atrás do reserva Sam Howell.
  • Situação do jogo aéreo: O wide receiver George Pickens (ombro) passou a participar integralmente do treino de sexta-feira e terá papel importante ao lado de CeeDee Lamb. Já o especialista em retornos e recebedor KaVontae Turpin (costelas) deve perder o jogo de segunda-feira.
  • Reforços na defesa: A defesa, que vem enfrentando dificuldades e é comandada por Christian Parker com o auxílio dos experientes Mike Zimmer/Mike Pettine, deve contar com o retorno de titulares importantes. O cornerback Cobie Durant (músculo posterior da coxa) e o linebacker DeMarvion Overshown (músculo posterior da coxa) passaram a participar integralmente dos treinos. O linebacker Marist Liufau (antebraço) também foi liberado para treinar sem restrições.
  • Condição da linha ofensiva: O defensive end Jadeveon Clowney e o left tackle Tyler Guyton (tornozelo) não treinaram, mas Broderick Jones (punho) conseguiu participar de forma limitada.


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google