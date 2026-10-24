Horário de início de Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys

26 de out. de 2026 - 20:15 Lincoln Financial Field

O Philadelphia Eagles recebe o Dallas Cowboys no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, em um confronto entre equipes da NFC East pela Semana 7 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para segunda-feira, 26 de outubro, às 21:15 (BRT).

Os rivais de divisão têm campanhas idênticas de duas vitórias e quatro derrotas, mas o Eagles acumula a sequência mais longa de derrotas. A equipe vem de quatro tropeços consecutivos, enquanto o Cowboys perdeu os últimos dois jogos.

Onde assistir a Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys

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Notícias das equipes para Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys

Notícias do Philadelphia Eagles

O Eagles está bastante desfalcado, sobretudo nas posições de quarterback e nas demais posições de habilidade. O elenco comandado pelo técnico Nick Sirianni tenta estabilizar um ataque que não conta com sua principal peça.

Quarterback : Jalen Hurts está fora pelo restante da temporada após uma situação médica amplamente divulgada envolvendo um coágulo sanguíneo superficial. O reserva Tanner McKee fará sua segunda partida consecutiva como titular. A equipe contratou recentemente Joe Milton, que estava no elenco de treinos do Dallas, para reforçar as opções na posição.

Reforço para o jogo terrestre : Em um grande impulso para o ânimo da equipe, o running back Saquon Barkley (músculo posterior da coxa) voltou a treinar com participação limitada e está no caminho para jogar. A equipe também ajustou suas opções no elenco, contratando Elijah Mitchell para o elenco de treinos e dispensando Jaydon Blue.

Grupo de recebedores desfalcado : Os wide receivers DeVonta Smith (músculo posterior da coxa) e Dontayvion Wicks (tornozelo), além do tight end Dallas Goedert (joelho), ficaram fora dos treinos de quinta e sexta-feira, o que coloca em séria dúvida a participação dos três no jogo.

Reforços na linha ofensiva : O center Drew Kendall (joelho) e o left guard Landon Dickerson (joelho/peitoral) voltaram a treinar com a unidade titular na sexta-feira, um reforço importante diante da aposentadoria repentina de Lane Johnson e das trocas recentes.

Preocupações na pressão sobre o quarterback : A linha de frente comandada pelo coordenador defensivo Vic Fangio tem poucas opções. Jonathan Greenard (tornozelo) passou a constar como não participante do treino de sexta-feira. Nolan Smith Jr. segue no protocolo de concussão, enquanto os linebackers A.J. Epenesa e Jalyx Hunt tiveram participação limitada.

Notícias do Dallas Cowboys

A equipe de Brian Schottenheimer chega à Semana 7 sob enorme pressão interna após duas derrotas consecutivas por ampla margem para Tampa Bay e Green Bay em jogos do horário nobre. Ao contrário do Eagles, porém, o Dallas vem recuperando jogadores.

Opções na posição de quarterback : Dak Prescott segue como titular estabelecido. Depois que o Eagles tirou Joe Milton da equipe, o Dallas contratou o veterano Kyle Trask para seu elenco de treinos, como opção atrás do reserva Sam Howell.

Situação do jogo aéreo : O wide receiver George Pickens (ombro) passou a participar integralmente do treino de sexta-feira e terá papel importante ao lado de CeeDee Lamb. Já o especialista em retornos e recebedor KaVontae Turpin (costelas) deve perder o jogo de segunda-feira.

Reforços na defesa : A defesa, que vem enfrentando dificuldades e é comandada por Christian Parker com o auxílio dos experientes Mike Zimmer/Mike Pettine, deve contar com o retorno de titulares importantes. O cornerback Cobie Durant (músculo posterior da coxa) e o linebacker DeMarvion Overshown (músculo posterior da coxa) passaram a participar integralmente dos treinos. O linebacker Marist Liufau (antebraço) também foi liberado para treinar sem restrições.

Condição da linha ofensiva : O defensive end Jadeveon Clowney e o left tackle Tyler Guyton (tornozelo) não treinaram, mas Broderick Jones (punho) conseguiu participar de forma limitada.



