Horário de início de New Orleans Saints x Cleveland Browns
O New Orleans Saints recebe o Cleveland Browns no Caesars Superdome, em Nova Orleans, Louisiana, pela Semana 9 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 8 de novembro, às 13h no horário do leste dos EUA, 10h no horário do Pacífico e 18h no horário de Greenwich.
O New Orleans (2-5) espera ter sorte na quinta tentativa de encerrar sua má fase em casa no Superdome, após uma semana de folga. O Browns (5-3), que vem de uma derrota difícil para o Pittsburgh, rival da AFC Norte, jogará fora de casa pela terceira semana consecutiva.
Onde assistir a New Orleans Saints x Cleveland Browns
Nos EUA:
CBS / Paramount+ / Fubo
No Reino Unido:
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Notícias das equipes para New Orleans Saints x Cleveland Browns
Notícias do Cleveland Browns
A principal questão para o Browns está na posição de quarterback. Deshaun Watson está sob protocolo de concussão após um choque de capacetes contra o Steelers e não participou de dois treinos consecutivos.
- Quarterback: Shedeur Sanders se prepara para ser titular. Mesmo que Watson seja liberado do protocolo em cima da hora, o técnico Todd Monken indicou que, por não ter participado dos treinos, Sanders provavelmente comandará o ataque.
- Linha defensiva: O defensive tackle Maliek Collins (cotovelo) não treinou na quarta nem na quinta-feira. Sua ausência é um desfalque importante para a unidade que se prepara para enfrentar o jogo terrestre do Saints.
- Reforços para a equipe: O Browns recebeu boas notícias com o retorno aos treinos do right guard Austin Barber (panturrilha) e do linebacker Quincy Williams (posterior da coxa) na quinta-feira, ambos com participação limitada. O cornerback Myles Harden, o center Elgton Jenkins e o defensive end Jared Verse passaram a participar integralmente dos treinos na quinta-feira.
Notícias do New Orleans Saints
Após a semana de folga, o Saints volta a contar com peças importantes no ataque, embora tenha alguns problemas físicos entre seus running backs.
- Retornos de escolhas de primeira rodada: O promissor wide receiver estreante Jordyn Tyson (posterior da coxa) e o offensive tackle Kelvin Banks Jr. (tornozelo) voltaram a treinar nesta semana. A expectativa é que Tyson faça sua aguardada estreia na temporada regular da NFL e dê um novo impulso ao ataque ao lado de Chris Olave.
- Running backs: Alvin Kamara (costas) não participou do treino de quarta-feira, mas voltou com participação limitada na quinta-feira. Enquanto isso, o reserva estreante CJ Donaldson (ombro/concussão) passou à condição de “não participou” na quinta-feira. Para reforçar as opções na posição, o Saints contratou Audric Estimé após ele ser dispensado durante a semana de folga.
- Mudança nos times especiais: O Saints dispensou oficialmente o kicker Daniel Carlson, que vinha enfrentando dificuldades, durante a folga. Com isso, Charlie Smyth assumirá a função de kicker neste domingo.
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