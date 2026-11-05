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New Orleans SaintsNew Orleans Saints
Caesars Superdome
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Como assistir ao vivo ao jogo da NFL entre New Orleans Saints e Cleveland Browns: quarterback Shedeur Sanders deve ser titular pelo Cleveland Browns, transmissões online, canais de TV e horário de início

New Orleans Saints x Cleveland Browns
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre New Orleans Saints e Cleveland Browns, além do horário de início e das notícias sobre as equipes

Horário de início de New Orleans Saints x Cleveland Browns

O New Orleans Saints recebe o Cleveland Browns no Caesars Superdome, em Nova Orleans, Louisiana, pela Semana 9 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para domingo, 8 de novembro, às 13h no horário do leste dos EUA, 10h no horário do Pacífico e 18h no horário de Greenwich.

O New Orleans (2-5) espera ter sorte na quinta tentativa de encerrar sua má fase em casa no Superdome, após uma semana de folga. O Browns (5-3), que vem de uma derrota difícil para o Pittsburgh, rival da AFC Norte, jogará fora de casa pela terceira semana consecutiva.

Onde assistir a New Orleans Saints x Cleveland Browns

Nos EUA:

CBS / Paramount+ / Fubo

No Reino Unido:

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Notícias das equipes para New Orleans Saints x Cleveland Browns

Notícias do Cleveland Browns

A principal questão para o Browns está na posição de quarterback. Deshaun Watson está sob protocolo de concussão após um choque de capacetes contra o Steelers e não participou de dois treinos consecutivos.

  • Quarterback: Shedeur Sanders se prepara para ser titular. Mesmo que Watson seja liberado do protocolo em cima da hora, o técnico Todd Monken indicou que, por não ter participado dos treinos, Sanders provavelmente comandará o ataque.
  • Linha defensiva: O defensive tackle Maliek Collins (cotovelo) não treinou na quarta nem na quinta-feira. Sua ausência é um desfalque importante para a unidade que se prepara para enfrentar o jogo terrestre do Saints.
  • Reforços para a equipe: O Browns recebeu boas notícias com o retorno aos treinos do right guard Austin Barber (panturrilha) e do linebacker Quincy Williams (posterior da coxa) na quinta-feira, ambos com participação limitada. O cornerback Myles Harden, o center Elgton Jenkins e o defensive end Jared Verse passaram a participar integralmente dos treinos na quinta-feira.

Notícias do New Orleans Saints

Após a semana de folga, o Saints volta a contar com peças importantes no ataque, embora tenha alguns problemas físicos entre seus running backs.

  • Retornos de escolhas de primeira rodada: O promissor wide receiver estreante Jordyn Tyson (posterior da coxa) e o offensive tackle Kelvin Banks Jr. (tornozelo) voltaram a treinar nesta semana. A expectativa é que Tyson faça sua aguardada estreia na temporada regular da NFL e dê um novo impulso ao ataque ao lado de Chris Olave.
  • Running backs: Alvin Kamara (costas) não participou do treino de quarta-feira, mas voltou com participação limitada na quinta-feira. Enquanto isso, o reserva estreante CJ Donaldson (ombro/concussão) passou à condição de “não participou” na quinta-feira. Para reforçar as opções na posição, o Saints contratou Audric Estimé após ele ser dispensado durante a semana de folga.
  • Mudança nos times especiais: O Saints dispensou oficialmente o kicker Daniel Carlson, que vinha enfrentando dificuldades, durante a folga. Com isso, Charlie Smyth assumirá a função de kicker neste domingo.
New Orleans Saints
NO

Sequência

Cleveland Browns
CLE

Todos os jogos

New Orleans Saints
NO
10
16
Pittsburgh Steelers
PIT
D
New York Giants
NYG
27
34
New Orleans Saints
NO
V
New Orleans Saints
NO
13
23
Minnesota Vikings
MIN
D
New Orleans Saints
NO
24
45
Atlanta Falcons
ATL
D
New Orleans Saints
NO
27
35
Las Vegas Raiders
LVR
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados108

Todos os jogos

Pittsburgh Steelers
PIT
27
6
Cleveland Browns
CLE
D
Tennessee Titans
TEN
24
27
Cleveland Browns
CLE
V
Cleveland Browns
CLE
13
10
Baltimore Ravens
BAL
V
New York Jets
NYJ
17
12
Cleveland Browns
CLE
D
Cleveland Browns
CLE
27
24
Pittsburgh Steelers
PIT
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados85

Confrontos

New Orleans Saints
Empate
Cleveland Browns
3
0
2
NFL
New Orleans Saints badge
New Orleans Saints
NO
35
Cleveland Browns badge
Cleveland Browns
CLE
14
FJ
NFL
Cleveland Browns badge
Cleveland Browns
CLE
10
New Orleans Saints badge
New Orleans Saints
NO
17
FJ
NFL
New Orleans Saints badge
New Orleans Saints
NO
21
Cleveland Browns badge
Cleveland Browns
CLE
18
FJ
NFL Preseason
Cleveland Browns badge
Cleveland Browns
CLE
20
New Orleans Saints badge
New Orleans Saints
NO
14
FJ
NFL
Cleveland Browns badge
Cleveland Browns
CLE
26
New Orleans Saints badge
New Orleans Saints
NO
24
FJ
111Pontos marcados88

Links úteis

AFC Leste: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

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