Horário de início de New England Patriots x New York Jets

18 de out. de 2026 - 13:00 Gillette Stadium

O New England Patriots recebe o New York Jets no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, em um confronto da AFC East pela semana 6 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 18 de outubro, às 14:00 (BRT).

O Patriots (3-2), que busca manter seu aproveitamento de 100% em Foxborough nesta temporada, tem dominado os confrontos recentes com o Jets: venceu 18 dos últimos 20 encontros entre as equipes na última década.

Como assistir a New England Patriots x New York Jets

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Notícias das equipes para New England Patriots x New York Jets

O New England chega com um reforço importante para a secundária, enquanto o grupo de running backs e a linha ofensiva do Jets seguem bastante desfalcados.

Notícias do New England Patriots

O Patriots vem de uma vitória dominante por 45 a 17 sobre o Las Vegas Raiders, mas atualmente lida com uma extensa lista de 16 jogadores lesionados.

Reforço na secundária : A principal notícia é que o cornerback All-Pro Christian Gonzalez voltou a participar integralmente do treino de quinta-feira após perder dois jogos por uma lesão no ombro. Sua presença está garantida para o aguardado duelo com o wide receiver Garrett Wilson, do Jets.

Peças-chave do ataque : O wide receiver A.J. Brown (tornozelo) e o offensive tackle Marcus Bryant (tornozelo) voltaram a treinar nesta semana após a abertura das janelas de 21 dias para seu retorno da lista de lesionados. Embora Brown tenha falado com a imprensa, sua condição para o dia do jogo ainda é incerta.

Jogadores fora dos treinos : O Patriots seguiu sem os cornerbacks titulares Carlton Davis III (pescoço) e o novato Karon Prunty (posterior da coxa). O defensive tackle titular Cory Durden também não treinou devido a uma doença.

Preocupações na linha e entre os running backs : O left tackle novato Will Campbell (entorse no joelho) e o running back de rotação TreVeyon Henderson (entorse alta no tornozelo) tiveram participação limitada.

Notícias do New York Jets

A equipe do técnico Aaron Glenn encerrou uma sequência de três derrotas na semana passada, contra o Cleveland, mas terá uma tarefa difícil, com a previsão de ausência de vários titulares importantes do ataque.

Desfalques no ataque : O running back Breece Hall (quadríceps) e o left guard Dylan Parham (joelho) continuaram sem treinar na quinta-feira, e suas condições serão avaliadas semana a semana.

Atualizações sobre os recebedores : A condição do wide receiver Adonai Mitchell segue sob avaliação semana a semana após um pequeno procedimento no dedo. Pelo lado positivo, o wide receiver novato Omar Cooper Jr. (tornozelo) voltou a treinar depois de passar pela lista de lesionados e pode dar um impulso importante ao jogo pelas pontas.

Situação da defesa : O pass rusher Joseph Ossai (tornozelo) não treinou, o que põe em dúvida sua disponibilidade. Já o linebacker veterano Kiko Mauigoa (quadríceps) participou integralmente do treino.







