Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
NFL
New England PatriotsNew England Patriots
Gillette Stadium
New York JetsNew York Jets
Assista aqui! DAZN Game Pass
Com a ajuda da

Como assistir ao vivo ao jogo da NFL entre New England Patriots e New York Jets: transmissão online, canais de TV e horário de início

New England Patriots x New York Jets
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre New England Patriots e New York Jets, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de New England Patriots x New York Jets

NFL
Gillette Stadium

O New England Patriots recebe o New York Jets no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, em um confronto da AFC East pela semana 6 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 18 de outubro, às 14:00 (BRT).

O Patriots (3-2), que busca manter seu aproveitamento de 100% em Foxborough nesta temporada, tem dominado os confrontos recentes com o Jets: venceu 18 dos últimos 20 encontros entre as equipes na última década.

Como assistir a New England Patriots x New York Jets

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN serve principalmente para contornar restrições geográficas, incluindo bloqueios de transmissões locais. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a confrontos não disponíveis em seu mercado ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões de grande audiência, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de serviços de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias das equipes para New England Patriots x New York Jets

O New England chega com um reforço importante para a secundária, enquanto o grupo de running backs e a linha ofensiva do Jets seguem bastante desfalcados.

Notícias do New England Patriots

O Patriots vem de uma vitória dominante por 45 a 17 sobre o Las Vegas Raiders, mas atualmente lida com uma extensa lista de 16 jogadores lesionados.

  • Reforço na secundária: A principal notícia é que o cornerback All-Pro Christian Gonzalez voltou a participar integralmente do treino de quinta-feira após perder dois jogos por uma lesão no ombro. Sua presença está garantida para o aguardado duelo com o wide receiver Garrett Wilson, do Jets.
  • Peças-chave do ataque: O wide receiver A.J. Brown (tornozelo) e o offensive tackle Marcus Bryant (tornozelo) voltaram a treinar nesta semana após a abertura das janelas de 21 dias para seu retorno da lista de lesionados. Embora Brown tenha falado com a imprensa, sua condição para o dia do jogo ainda é incerta.
  • Jogadores fora dos treinos: O Patriots seguiu sem os cornerbacks titulares Carlton Davis III (pescoço) e o novato Karon Prunty (posterior da coxa). O defensive tackle titular Cory Durden também não treinou devido a uma doença.
  • Preocupações na linha e entre os running backs: O left tackle novato Will Campbell (entorse no joelho) e o running back de rotação TreVeyon Henderson (entorse alta no tornozelo) tiveram participação limitada.

Notícias do New York Jets

A equipe do técnico Aaron Glenn encerrou uma sequência de três derrotas na semana passada, contra o Cleveland, mas terá uma tarefa difícil, com a previsão de ausência de vários titulares importantes do ataque.

  • Desfalques no ataque: O running back Breece Hall (quadríceps) e o left guard Dylan Parham (joelho) continuaram sem treinar na quinta-feira, e suas condições serão avaliadas semana a semana.
  • Atualizações sobre os recebedores: A condição do wide receiver Adonai Mitchell segue sob avaliação semana a semana após um pequeno procedimento no dedo. Pelo lado positivo, o wide receiver novato Omar Cooper Jr. (tornozelo) voltou a treinar depois de passar pela lista de lesionados e pode dar um impulso importante ao jogo pelas pontas.
  • Situação da defesa: O pass rusher Joseph Ossai (tornozelo) não treinou, o que põe em dúvida sua disponibilidade. Já o linebacker veterano Kiko Mauigoa (quadríceps) participou integralmente do treino.



GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google