Como assistir ao vivo ao jogo da NFL entre New England Patriots e Green Bay Packers: Drake Maye x Jordan Love, transmissões online, canais de TV e horário de início

Horário de New England Patriots x Green Bay Packers

O New England Patriots recebe o Green Bay Packers no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, pela nona semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 8 de novembro, às 17:25 (BRT).

Com as duas equipes somando cinco vitórias e três derrotas, as atenções se voltam para o duelo entre os quarterbacks em ascensão Drake Maye e Jordan Love. O Packers tenta se tornar o primeiro time a vencer no Gillette Stadium nesta temporada.

Como assistir a New England Patriots x Green Bay Packers

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Notícias dos elencos de New England Patriots e Green Bay Packers

Notícias do New England Patriots

O técnico Mike Vrabel terá de lidar com desfalques importantes no ataque, embora a secundária tenha recebido reforços no fim da semana.

A.J. Brown (WR) : Fora do jogo devido a problemas persistentes no joelho e no tornozelo que o impediram de treinar durante toda a semana. Persistem as preocupações com um problema degenerativo no joelho.

: Fora do jogo devido a problemas persistentes no joelho e no tornozelo que o impediram de treinar durante toda a semana. Persistem as preocupações com um problema degenerativo no joelho. TreVeyon Henderson (RB) : Fora do jogo após uma emergência médica inesperada, com sintomas neurológicos sem explicação, que exigiu uma internação de vários dias.

: Fora do jogo após uma emergência médica inesperada, com sintomas neurológicos sem explicação, que exigiu uma internação de vários dias. Hunter Henry (TE) : Participação incerta (pé). Henry não treinou na quarta nem na quinta-feira, mas voltou a participar de forma limitada na sexta, o que lhe dá uma chance de jogar.

: Participação incerta (pé). Henry não treinou na quarta nem na quinta-feira, mas voltou a participar de forma limitada na sexta, o que lhe dá uma chance de jogar. Reforços na secundária : O cornerback Marcus Jones (pé), o safety Kevin Byard III (peito) e o cornerback Carlton Davis III (pescoço) participaram integralmente do treino de sexta-feira. Jones não consta na lista de jogadores com lesões para a partida.

: O cornerback Marcus Jones (pé), o safety Kevin Byard III (peito) e o cornerback Carlton Davis III (pescoço) participaram integralmente do treino de sexta-feira. Jones não consta na lista de jogadores com lesões para a partida. Retornos da lista de lesionados: O wide receiver Mack Hollins (panturrilha) e o jogador de linha ofensiva Greg Van Roten (músculo posterior da coxa) foram designados para retornar da lista de lesionados, mas suas participações seguem oficialmente incertas.

Notícias do Green Bay Packers

O técnico Matt LaFleur terá desfalques confirmados nas linhas e na defesa, embora um de seus principais astros siga com previsão de jogar.

Keisean Nixon (CB) : Participação incerta (virilha). O cornerback titular apareceu no relatório de lesões e não treinou na quinta-feira, mas voltou a participar de forma limitada na sexta. A decisão sobre sua participação deve ser tomada perto do início do jogo.

: Participação incerta (virilha). O cornerback titular apareceu no relatório de lesões e não treinou na quinta-feira, mas voltou a participar de forma limitada na sexta. A decisão sobre sua participação deve ser tomada perto do início do jogo. Cinco jogadores fora : O Packers confirmou os desfalques do pass rusher Micah Parsons (joelho; permanece na lista de jogadores fisicamente incapazes de atuar, apesar da abertura de seu período de treinos), do linebacker Zaire Franklin (canela), do center Sean Rhyan (tornozelo), do guard do lado direito Travis Glover (joelho) e do tight end Josh Whyle (concussão).

: O Packers confirmou os desfalques do pass rusher Micah Parsons (joelho; permanece na lista de jogadores fisicamente incapazes de atuar, apesar da abertura de seu período de treinos), do linebacker Zaire Franklin (canela), do center Sean Rhyan (tornozelo), do guard do lado direito Travis Glover (joelho) e do tight end Josh Whyle (concussão). Christian Watson (WR) : Liberado para jogar. Apesar de uma lesão na costela que limitou sua participação nos treinos no início da semana, Watson não tem restrições para a partida e está plenamente liberado.

: Liberado para jogar. Apesar de uma lesão na costela que limitou sua participação nos treinos no início da semana, Watson não tem restrições para a partida e está plenamente liberado. Opções entre os running backs: As participações dos running backs MarShawn Lloyd (joelho) e Chris Brooks (tornozelo) estão listadas como incertas.

New England Patriots NE Sequência Green Bay Packers GB NE NE GB GB Todos os jogos Todos os jogos Miami Dolphins MIA 19 24 New England Patriots NE V Chicago Bears CHI 30 24 New England Patriots NE D New England Patriots NE 26 19 New York Jets NYJ V New England Patriots NE 45 17 Las Vegas Raiders LVR V Buffalo Bills BUF 26 29 New England Patriots NE V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 148 Todos os jogos Todos os jogos Green Bay Packers GB 27 19 Carolina Panthers CAR V Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB D Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL V Green Bay Packers GB 31 7 Chicago Bears CHI V Tampa Bay Buccaneers TB 14 17 Green Bay Packers GB V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 115