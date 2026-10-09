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Como assistir ao vivo ao jogo da NFL entre Miami Dolphins e Cincinnati Bengals: transmissão online, canais de TV e horário de início

Miami Dolphins x Cincinnati Bengals
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Miami Dolphins e Cincinnati Bengals, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário do jogo entre Miami Dolphins e Cincinnati Bengals

NFL
Hard Rock Stadium

O Miami Dolphins recebe o Cincinnati Bengals no Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Flórida), pela semana 5 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 11 de outubro, às 14:00 (BRT).

As duas equipes estão na última colocação de suas respectivas divisões da AFC, mas, enquanto os Bengals têm campanha de 2-2, os Dolphins, com 0-4, ainda não venceram uma única partida nesta temporada.

Como assistir a Miami Dolphins x Cincinnati Bengals

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Notícias das equipes de Miami Dolphins x Cincinnati Bengals

As duas equipes chegam a este confronto da semana 5 fortemente afetadas por lesões, criando enormes dúvidas de elenco dos dois lados da bola.

Notícias do Cincinnati Bengals

A principal história dos Bengals gira em torno do grupo de recebedores completamente desfalcado de Joe Burrow. Com o wide receiver Andrei Iosivas já na lista de lesionados, Cincinnati enfrenta a possibilidade muito real de jogar sem seus dois recebedores de elite:

  • Ja'Marr Chase (WR): Segue no protocolo de concussão após uma lesão contra Jacksonville. Embora tenha avançado para participação limitada no treino de quinta-feira, seu status para domingo continua bastante incerto.
  • Tee Higgins (WR): Sofreu uma dolorosa distensão no adutor/virilha, além de uma lesão no pescoço. Ele perdeu os treinos de quarta e quinta-feira consecutivamente e a tendência é forte de que fique fora do jogo.
  • Próximos nomes: Se ambos ficarem fora, Burrow vai depender do calouro Colbie Young, que voltou a treinar normalmente após uma lesão no joelho, ao lado de peças de profundidade como Dohnte Meyers e Mitchell Tinsley.
  • Defesa e secundária: O safety titular Jordan Battle (posterior da coxa) voltou a treinar normalmente. No entanto, o safety reserva Kyle Dugger (quadríceps) perdeu treino, e o safety Bryan Cook (tornozelo) segue limitado. No interior da linha defensiva, Dexter Lawrence II (punho) vem lidando com limitações, enquanto o veterano B.J. Hill (tendão de Aquiles) parece no caminho certo após participação completa.

Notícias do Miami Dolphins

Os Dolphins, ainda sem vencer, sob o comando do head coach Jeff Hafley, administram suas próprias ausências ofensivas importantes enquanto tentam fazer o quarterback Malik Willis engrenar:

  • Ausências ofensivas: O wide receiver calouro destaque Caleb Douglas (tornozelo) voltou a perder treino e corre sério risco de ficar fora do terceiro jogo consecutivo. O tight end Justin Joly foi incluído tardiamente na lista de ausentes de quinta-feira após entrar no protocolo de concussão.
  • Baque no backfield: Com o running back estrela De'Von Achane fora da temporada por uma ruptura de LCA, o calouro Jaylen Wright lidera a carga, mas foi uma nova adição ao relatório como limitado na quinta-feira por um problema no pé. Isso deixa um peso maior sobre o destaque universitário Ollie Gordon II.
  • Reforço defensivo: Em notícia melhor para Miami, a defesa deve receber um reforço muito necessário. Os Dolphins abriram as janelas de treino de 21 dias para o defensive tackle de segundo ano Kenneth Grant (dedo do pé) e para o cornerback Storm Duck (joelho), ambos vindos da lista de lesionados; os dois vêm treinando e podem dar um impulso imediato ao elenco mais jovem da liga.



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