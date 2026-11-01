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NFL
Los Angeles RamsLos Angeles Rams
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Como assistir ao vivo ao jogo da NFL entre Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers: informações sobre a Batalha de Los Angeles, transmissões online, canais de TV e horário de início

Los Angeles Rams x Los Angeles Chargers
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers, horário de início e notícias das equipes

Horário de início de Los Angeles Rams x Los Angeles Chargers

O Los Angeles Rams recebe o Los Angeles Chargers no SoFi Stadium (Inglewood, Califórnia), pela Semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 17:05 (BRT).

Os dois times de Los Angeles disputaram, juntos, sete partidas nesta temporada no SoFi Stadium, casa de ambos, e somaram apenas uma vitória entre si: a dos Rams sobre os Giants por 28 a 6, na Semana 2.

Após vencer os Raiders na Semana 7, os Rams (3-4) tentam conquistar duas vitórias seguidas pela primeira vez nesta temporada diante dos Chargers (0-6), único time da NFL que ainda não venceu.

Como assistir a Los Angeles Rams x Los Angeles Chargers

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Notícias dos times para Los Angeles Rams x Los Angeles Chargers

Los Angeles Rams

Time titular

Los Angeles Chargers
  • 87
    Davis Allen
    76
    Joe Alt
  • 8
    Tutu Atwell
    74
    Kayode Awosika
  • 73
    Steve Avila
    91
    Nick Barrett
  • 11
    Alex Bachman
    77
    Travis Burke
  • 47
    Wesley Bailey
    99
    Jamaree Caldwell
  • 13
    Stetson Bennett
    12
    Derius Davis
  • 49
    Joe Cardona
    11
    Cameron Dicker
  • 33
    Dean Connors
    48
    Bud Dupree
  • 24
    Blake Corum
    43
    Troy Dye
  • 3
    Kamren Curl
    92
    Justin Eboigbe
  • 6
    CJ Daniels
    29
    Kaiir Elam
  • 90
    Tyler Davis
    86
    Oronde Gadsden
  • 56
    Shaun Dolac
    8
    Omarion Hampton
  • 99
    Aaron Donald
    73
    Alex Harkey
  • 69
    Kevin Dotson
    47
    Josh Harris
  • 42
    Ethan Evans
    9
    Tre Harris
  • 55
    Braden Fiske
    20
    Cam Hart
  • 1
    Emmanuel Forbes Jr.
    Daiyan Henley
  • 57
    Ty Hamilton
    10
    Justin Herbert
  • 89
    Tyler Higbee
    23
    Tony Jefferson
  • 77
    Alaric Jackson
    1
    Quentin Johnston
  • Joshua Karty
    88
    Charlie Kolar
  • 5
    Kamren Kinchens
    84
    Keandre Lambert-Smith
  • 86
    Max Klare
    52
    Khalil Mack
  • 37
    Quentin Lake
    44
    Scott Matlock
  • 53
    Nate Landman
    15
    Ladd McConkey
  • 50
    Beaux Limmer
    90
    Akheem Mesidor
  • 71
    Warren McClendon
    27
    RJ Mickens
  • 2
    Jaylen McCollough
    34
    Keaton Mitchell
  • 22
    Trent McDuffie
    2
    Elijah Molden
  • 63
    Dylan McMahon
    50
    Caleb Murphy
  • 19
    Brandon McManus
    53
    Del'Shawn Phillips
  • Jake McQuaide
    40
    Hayden Rucci
  • 4
    Konata Mumpfield
    16
    J.K. Scott
  • 52
    Larrell Murchison
    66
    Jake Slaughter
  • 66
    Bill Murray
    22
    Genesis Smith
  • 12
    Puka Nacua
    60
    Jacob Spomer
  • 59
    Darryl Peterson III
    4
    Tarheeb Still
  • 36
    Maximus Pulley
    69
    Cole Strange
  • 68
    David Quessenberry
    93
    Teair Tart
  • 65
    Coleman Shelton
    65
    Logan Taylor
  • 48
    Omar Speights
    71
    Branson Taylor
  • 9
    Matthew Stafford
    94
    Dalvin Tomlinson
  • 10
    Josaiah Stewart
    45
    Tuli Tuipulotu
  • 44
    Grant Stuard
    7
    D.J. Uiagalelei
  • 79
    Keagen Trost
    28
    Kimani Vidal
  • 30
    Josh Wallace
    58
    Marlowe Wax
  • 35
    Jaylen Watson
    37
    Isas Waxter
  • 88
    Jordan Whittington
    32
    Kendall Williamson
  • 23
    Kyren Williams
  • Byron Young

Técnico

  • Sean McVay
  • Jim Harbaugh

O confronto entre os times de Los Angeles encontra os dois clubes que dividem o estádio enfrentando sérios problemas com lesões de jogadores de destaque.

Notícias do Los Angeles Rams

Os Rams buscam voltar a um aproveitamento de 50%, mas continuam enfrentando desfalques importantes, sobretudo na defesa.

  • Myles Garrett (joelho): O defensive end ficará fora pelo sétimo jogo consecutivo. O técnico Sean McVay confirmou que o time não iniciará nesta semana o período de 21 dias para seu retorno aos treinos, enquanto ele segue se recuperando de uma cirurgia no joelho.
  • Davante Adams (músculo posterior da coxa): Adams passou por uma cirurgia de limpeza no músculo posterior da coxa, realizada com sucesso. Embora esteja evoluindo bem e tenha previsão de retorno próxima do limite inferior do prazo de 6 a 10 semanas, ele segue fora.
  • Trent McDuffie (virilha): Em uma notícia positiva, McDuffie voltou a treinar nesta semana, com participação limitada. Sua presença no jogo de domingo está cada vez mais provável, e ele será fundamental para conter as opções dos Chargers que atuam pelo meio do campo.
  • Nate Landman (concussão): O inside linebacker cumpriu o protocolo de concussão e participou integralmente do treino, ficando próximo de voltar à equipe titular.
  • Colby Parkinson (costela) e Coleman Shelton (quadril): Os dois titulares não treinaram no início da semana, e a disponibilidade deles para o jogo segue indefinida.
  • Joe Cardona (tornozelo): O long snapper não treinou após sofrer uma lesão no tornozelo. Como precaução, os Rams contrataram o veterano Jake McQuaide para o elenco de treinos.

Notícias do Los Angeles Chargers

Os Chargers de Jim Harbaugh, ainda sem vitórias, vêm de uma semana de folga, mas receberam uma notícia dura sobre uma peça fundamental da defesa.

  • Derwin James Jr. (músculo posterior da coxa): Em um duro golpe para a defesa contra o jogo aéreo, James sofreu uma grave piora durante a recuperação. O técnico Harbaugh revelou que James é um forte candidato a entrar na lista de lesionados (IR) e certamente ficará fora do confronto entre os times de Los Angeles.
  • Ladd McConkey (concussão): O wide receiver de destaque cumpriu os protocolos de concussão e treinou integralmente durante toda a semana, o que significa que comandará o ataque aéreo dos Chargers no domingo.
  • Tre' Harris e Donte Jackson (músculo posterior da coxa): Os dois jogadores tiveram participação limitada nos treinos ao longo da semana. Embora estejam realizando apenas parte das atividades, a decisão sobre a presença de ambos deve ser tomada perto da hora do jogo.
  • Kayode Awosika (fíbula) e Brenen Thompson (quadríceps/músculo posterior da coxa): Nenhum dos dois conseguiu treinar nesta semana, o que, na prática, descarta a participação deles no jogo de domingo.
  • Joe Alt (pescoço): A expectativa é que o offensive tackle calouro volte à equipe titular, um reforço importante para proteger Justin Herbert da pressão dos Rams pelo centro da linha defensiva.
Los Angeles Rams
LA

Sequência

Los Angeles Chargers
LAC

Todos os jogos

Las Vegas Raiders
LVR
21
35
Los Angeles Rams
LA
V
Los Angeles Rams
LA
16
18
Arizona Cardinals
ARZ
D
Los Angeles Rams
LA
34
37
Buffalo Bills
BUF
D
Philadelphia Eagles
PHI
20
24
Los Angeles Rams
LA
V
Denver Broncos
DEN
30
26
Los Angeles Rams
LA
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados135

Todos os jogos

Kansas City Chiefs
KC
22
6
Los Angeles Chargers
LAC
D
Los Angeles Chargers
LAC
17
23
Denver Broncos
DEN
D
Seattle Seahawks
SEA
30
23
Los Angeles Chargers
LAC
D
Buffalo Bills
BUF
24
16
Los Angeles Chargers
LAC
D
Los Angeles Chargers
LAC
14
26
Las Vegas Raiders
LVR
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados76

Confrontos

Los Angeles Rams
Empate
Los Angeles Chargers
3
0
2
NFL Preseason
Los Angeles Chargers badge
Los Angeles Chargers
LAC
18
Los Angeles Rams badge
Los Angeles Rams
LA
20
FJ
NFL Preseason
Los Angeles Rams badge
Los Angeles Rams
LA
23
Los Angeles Chargers badge
Los Angeles Chargers
LAC
22
FJ
NFL Preseason
Los Angeles Chargers badge
Los Angeles Chargers
LAC
9
Los Angeles Rams badge
Los Angeles Rams
LA
13
FJ
NFL Preseason
Los Angeles Rams badge
Los Angeles Rams
LA
17
Los Angeles Chargers badge
Los Angeles Chargers
LAC
34
FJ
NFL
Los Angeles Chargers badge
Los Angeles Chargers
LAC
31
Los Angeles Rams badge
Los Angeles Rams
LA
10
FJ
83Pontos marcados114

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