Horário de início de Los Angeles Rams x Los Angeles Chargers

O Los Angeles Rams recebe o Los Angeles Chargers no SoFi Stadium (Inglewood, Califórnia), pela Semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 17:05 (BRT).

Os dois times de Los Angeles disputaram, juntos, sete partidas nesta temporada no SoFi Stadium, casa de ambos, e somaram apenas uma vitória entre si: a dos Rams sobre os Giants por 28 a 6, na Semana 2.

Após vencer os Raiders na Semana 7, os Rams (3-4) tentam conquistar duas vitórias seguidas pela primeira vez nesta temporada diante dos Chargers (0-6), único time da NFL que ainda não venceu.

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Notícias dos times para Los Angeles Rams x Los Angeles Chargers

LA LAC Time titular 87 Davis Allen 76 Joe Alt

8 Tutu Atwell 74 Kayode Awosika

73 Steve Avila 91 Nick Barrett

11 Alex Bachman 77 Travis Burke

47 Wesley Bailey 99 Jamaree Caldwell

13 Stetson Bennett 12 Derius Davis

49 Joe Cardona 11 Cameron Dicker

33 Dean Connors 48 Bud Dupree

24 Blake Corum 43 Troy Dye

3 Kamren Curl 92 Justin Eboigbe

6 CJ Daniels 29 Kaiir Elam

90 Tyler Davis 86 Oronde Gadsden

56 Shaun Dolac 8 Omarion Hampton

99 Aaron Donald 73 Alex Harkey

69 Kevin Dotson 47 Josh Harris

42 Ethan Evans 9 Tre Harris

55 Braden Fiske 20 Cam Hart

1 Emmanuel Forbes Jr. Daiyan Henley

57 Ty Hamilton 10 Justin Herbert

89 Tyler Higbee 23 Tony Jefferson

77 Alaric Jackson 1 Quentin Johnston

Joshua Karty 88 Charlie Kolar

5 Kamren Kinchens 84 Keandre Lambert-Smith

86 Max Klare 52 Khalil Mack

37 Quentin Lake 44 Scott Matlock

53 Nate Landman 15 Ladd McConkey

50 Beaux Limmer 90 Akheem Mesidor

71 Warren McClendon 27 RJ Mickens

2 Jaylen McCollough 34 Keaton Mitchell

22 Trent McDuffie 2 Elijah Molden

63 Dylan McMahon 50 Caleb Murphy

19 Brandon McManus 53 Del'Shawn Phillips

Jake McQuaide 40 Hayden Rucci

4 Konata Mumpfield 16 J.K. Scott

52 Larrell Murchison 66 Jake Slaughter

66 Bill Murray 22 Genesis Smith

12 Puka Nacua 60 Jacob Spomer

59 Darryl Peterson III 4 Tarheeb Still

36 Maximus Pulley 69 Cole Strange

68 David Quessenberry 93 Teair Tart

65 Coleman Shelton 65 Logan Taylor

48 Omar Speights 71 Branson Taylor

9 Matthew Stafford 94 Dalvin Tomlinson

10 Josaiah Stewart 45 Tuli Tuipulotu

44 Grant Stuard 7 D.J. Uiagalelei

79 Keagen Trost 28 Kimani Vidal

30 Josh Wallace 58 Marlowe Wax

35 Jaylen Watson 37 Isas Waxter

88 Jordan Whittington 32 Kendall Williamson

23 Kyren Williams

Byron Young Técnico Sean McVay Jim Harbaugh

O confronto entre os times de Los Angeles encontra os dois clubes que dividem o estádio enfrentando sérios problemas com lesões de jogadores de destaque.

Notícias do Los Angeles Rams

Os Rams buscam voltar a um aproveitamento de 50%, mas continuam enfrentando desfalques importantes, sobretudo na defesa.

Myles Garrett (joelho) : O defensive end ficará fora pelo sétimo jogo consecutivo. O técnico Sean McVay confirmou que o time não iniciará nesta semana o período de 21 dias para seu retorno aos treinos, enquanto ele segue se recuperando de uma cirurgia no joelho.

: O defensive end ficará fora pelo sétimo jogo consecutivo. O técnico Sean McVay confirmou que o time não iniciará nesta semana o período de 21 dias para seu retorno aos treinos, enquanto ele segue se recuperando de uma cirurgia no joelho. Davante Adams (músculo posterior da coxa) : Adams passou por uma cirurgia de limpeza no músculo posterior da coxa, realizada com sucesso. Embora esteja evoluindo bem e tenha previsão de retorno próxima do limite inferior do prazo de 6 a 10 semanas, ele segue fora.

: Adams passou por uma cirurgia de limpeza no músculo posterior da coxa, realizada com sucesso. Embora esteja evoluindo bem e tenha previsão de retorno próxima do limite inferior do prazo de 6 a 10 semanas, ele segue fora. Trent McDuffie (virilha) : Em uma notícia positiva, McDuffie voltou a treinar nesta semana, com participação limitada. Sua presença no jogo de domingo está cada vez mais provável, e ele será fundamental para conter as opções dos Chargers que atuam pelo meio do campo.

: Em uma notícia positiva, McDuffie voltou a treinar nesta semana, com participação limitada. Sua presença no jogo de domingo está cada vez mais provável, e ele será fundamental para conter as opções dos Chargers que atuam pelo meio do campo. Nate Landman (concussão) : O inside linebacker cumpriu o protocolo de concussão e participou integralmente do treino, ficando próximo de voltar à equipe titular.

: O inside linebacker cumpriu o protocolo de concussão e participou integralmente do treino, ficando próximo de voltar à equipe titular. Colby Parkinson (costela) e Coleman Shelton (quadril) : Os dois titulares não treinaram no início da semana, e a disponibilidade deles para o jogo segue indefinida.

e : Os dois titulares não treinaram no início da semana, e a disponibilidade deles para o jogo segue indefinida. Joe Cardona (tornozelo): O long snapper não treinou após sofrer uma lesão no tornozelo. Como precaução, os Rams contrataram o veterano Jake McQuaide para o elenco de treinos.

Notícias do Los Angeles Chargers

Os Chargers de Jim Harbaugh, ainda sem vitórias, vêm de uma semana de folga, mas receberam uma notícia dura sobre uma peça fundamental da defesa.

Derwin James Jr. (músculo posterior da coxa) : Em um duro golpe para a defesa contra o jogo aéreo, James sofreu uma grave piora durante a recuperação. O técnico Harbaugh revelou que James é um forte candidato a entrar na lista de lesionados (IR) e certamente ficará fora do confronto entre os times de Los Angeles.

: Em um duro golpe para a defesa contra o jogo aéreo, James sofreu uma grave piora durante a recuperação. O técnico Harbaugh revelou que James é um forte candidato a entrar na lista de lesionados (IR) e certamente ficará fora do confronto entre os times de Los Angeles. Ladd McConkey (concussão) : O wide receiver de destaque cumpriu os protocolos de concussão e treinou integralmente durante toda a semana, o que significa que comandará o ataque aéreo dos Chargers no domingo.

: O wide receiver de destaque cumpriu os protocolos de concussão e treinou integralmente durante toda a semana, o que significa que comandará o ataque aéreo dos Chargers no domingo. Tre' Harris e Donte Jackson (músculo posterior da coxa) : Os dois jogadores tiveram participação limitada nos treinos ao longo da semana. Embora estejam realizando apenas parte das atividades, a decisão sobre a presença de ambos deve ser tomada perto da hora do jogo.

e : Os dois jogadores tiveram participação limitada nos treinos ao longo da semana. Embora estejam realizando apenas parte das atividades, a decisão sobre a presença de ambos deve ser tomada perto da hora do jogo. Kayode Awosika (fíbula) e Brenen Thompson (quadríceps/músculo posterior da coxa) : Nenhum dos dois conseguiu treinar nesta semana, o que, na prática, descarta a participação deles no jogo de domingo.

e : Nenhum dos dois conseguiu treinar nesta semana, o que, na prática, descarta a participação deles no jogo de domingo. Joe Alt (pescoço): A expectativa é que o offensive tackle calouro volte à equipe titular, um reforço importante para proteger Justin Herbert da pressão dos Rams pelo centro da linha defensiva.

Los Angeles Rams LA Sequência Los Angeles Chargers LAC LA LA LAC LAC Todos os jogos Todos os jogos Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA V Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ D Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF D Philadelphia Eagles PHI 20 24 Los Angeles Rams LA V Denver Broncos DEN 30 26 Los Angeles Rams LA D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 135 Todos os jogos Todos os jogos Kansas City Chiefs KC 22 6 Los Angeles Chargers LAC D Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN D Seattle Seahawks SEA 30 23 Los Angeles Chargers LAC D Buffalo Bills BUF 24 16 Los Angeles Chargers LAC D Los Angeles Chargers LAC 14 26 Las Vegas Raiders LVR D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 76