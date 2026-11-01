Horário de início de Los Angeles Rams x Los Angeles Chargers
O Los Angeles Rams recebe o Los Angeles Chargers no SoFi Stadium (Inglewood, Califórnia), pela Semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 17:05 (BRT).
Os dois times de Los Angeles disputaram, juntos, sete partidas nesta temporada no SoFi Stadium, casa de ambos, e somaram apenas uma vitória entre si: a dos Rams sobre os Giants por 28 a 6, na Semana 2.
Após vencer os Raiders na Semana 7, os Rams (3-4) tentam conquistar duas vitórias seguidas pela primeira vez nesta temporada diante dos Chargers (0-6), único time da NFL que ainda não venceu.
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Notícias dos times para Los Angeles Rams x Los Angeles Chargers
Time titular
- 87Davis Allen76Joe Alt
- 8Tutu Atwell74Kayode Awosika
- 73Steve Avila91Nick Barrett
- 11Alex Bachman77Travis Burke
- 47Wesley Bailey99Jamaree Caldwell
- 13Stetson Bennett12Derius Davis
- 49Joe Cardona11Cameron Dicker
- 33Dean Connors48Bud Dupree
- 24Blake Corum43Troy Dye
- 3Kamren Curl92Justin Eboigbe
- 6CJ Daniels29Kaiir Elam
- 90Tyler Davis86Oronde Gadsden
- 56Shaun Dolac8Omarion Hampton
- 99Aaron Donald73Alex Harkey
- 69Kevin Dotson47Josh Harris
- 42Ethan Evans9Tre Harris
- 55Braden Fiske20Cam Hart
- 1Emmanuel Forbes Jr.Daiyan Henley
- 57Ty Hamilton10Justin Herbert
- 89Tyler Higbee23Tony Jefferson
- 77Alaric Jackson1Quentin Johnston
- Joshua Karty88Charlie Kolar
- 5Kamren Kinchens84Keandre Lambert-Smith
- 86Max Klare52Khalil Mack
- 37Quentin Lake44Scott Matlock
- 53Nate Landman15Ladd McConkey
- 50Beaux Limmer90Akheem Mesidor
- 71Warren McClendon27RJ Mickens
- 2Jaylen McCollough34Keaton Mitchell
- 22Trent McDuffie2Elijah Molden
- 63Dylan McMahon50Caleb Murphy
- 19Brandon McManus53Del'Shawn Phillips
- Jake McQuaide40Hayden Rucci
- 4Konata Mumpfield16J.K. Scott
- 52Larrell Murchison66Jake Slaughter
- 66Bill Murray22Genesis Smith
- 12Puka Nacua60Jacob Spomer
- 59Darryl Peterson III4Tarheeb Still
- 36Maximus Pulley69Cole Strange
- 68David Quessenberry93Teair Tart
- 65Coleman Shelton65Logan Taylor
- 48Omar Speights71Branson Taylor
- 9Matthew Stafford94Dalvin Tomlinson
- 10Josaiah Stewart45Tuli Tuipulotu
- 44Grant Stuard7D.J. Uiagalelei
- 79Keagen Trost28Kimani Vidal
- 30Josh Wallace58Marlowe Wax
- 35Jaylen Watson37Isas Waxter
- 88Jordan Whittington32Kendall Williamson
- 23Kyren Williams
- Byron Young
Técnico
- Sean McVay
- Jim Harbaugh
O confronto entre os times de Los Angeles encontra os dois clubes que dividem o estádio enfrentando sérios problemas com lesões de jogadores de destaque.
Notícias do Los Angeles Rams
Os Rams buscam voltar a um aproveitamento de 50%, mas continuam enfrentando desfalques importantes, sobretudo na defesa.
- Myles Garrett (joelho): O defensive end ficará fora pelo sétimo jogo consecutivo. O técnico Sean McVay confirmou que o time não iniciará nesta semana o período de 21 dias para seu retorno aos treinos, enquanto ele segue se recuperando de uma cirurgia no joelho.
- Davante Adams (músculo posterior da coxa): Adams passou por uma cirurgia de limpeza no músculo posterior da coxa, realizada com sucesso. Embora esteja evoluindo bem e tenha previsão de retorno próxima do limite inferior do prazo de 6 a 10 semanas, ele segue fora.
- Trent McDuffie (virilha): Em uma notícia positiva, McDuffie voltou a treinar nesta semana, com participação limitada. Sua presença no jogo de domingo está cada vez mais provável, e ele será fundamental para conter as opções dos Chargers que atuam pelo meio do campo.
- Nate Landman (concussão): O inside linebacker cumpriu o protocolo de concussão e participou integralmente do treino, ficando próximo de voltar à equipe titular.
- Colby Parkinson (costela) e Coleman Shelton (quadril): Os dois titulares não treinaram no início da semana, e a disponibilidade deles para o jogo segue indefinida.
- Joe Cardona (tornozelo): O long snapper não treinou após sofrer uma lesão no tornozelo. Como precaução, os Rams contrataram o veterano Jake McQuaide para o elenco de treinos.
Notícias do Los Angeles Chargers
Os Chargers de Jim Harbaugh, ainda sem vitórias, vêm de uma semana de folga, mas receberam uma notícia dura sobre uma peça fundamental da defesa.
- Derwin James Jr. (músculo posterior da coxa): Em um duro golpe para a defesa contra o jogo aéreo, James sofreu uma grave piora durante a recuperação. O técnico Harbaugh revelou que James é um forte candidato a entrar na lista de lesionados (IR) e certamente ficará fora do confronto entre os times de Los Angeles.
- Ladd McConkey (concussão): O wide receiver de destaque cumpriu os protocolos de concussão e treinou integralmente durante toda a semana, o que significa que comandará o ataque aéreo dos Chargers no domingo.
- Tre' Harris e Donte Jackson (músculo posterior da coxa): Os dois jogadores tiveram participação limitada nos treinos ao longo da semana. Embora estejam realizando apenas parte das atividades, a decisão sobre a presença de ambos deve ser tomada perto da hora do jogo.
- Kayode Awosika (fíbula) e Brenen Thompson (quadríceps/músculo posterior da coxa): Nenhum dos dois conseguiu treinar nesta semana, o que, na prática, descarta a participação deles no jogo de domingo.
- Joe Alt (pescoço): A expectativa é que o offensive tackle calouro volte à equipe titular, um reforço importante para proteger Justin Herbert da pressão dos Rams pelo centro da linha defensiva.
Sequência
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