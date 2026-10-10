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Como assistir ao vivo ao jogo da NFL entre Los Angeles Rams e Buffalo Bills: transmissão online, canais de TV e horário de início

Los Angeles Rams x Buffalo Bills
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Los Angeles Rams e Buffalo Bills, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Los Angeles Rams x Buffalo Bills

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SoFi Stadium

O Los Angeles Rams recebe o Buffalo Bills no SoFi Stadium (Inglewood, Califórnia), durante a Semana 5 da temporada regular da NFL. O jogo está programado para começar na segunda-feira, 12 de outubro, às 21:15 (BRT).

O Bills (3-1) lidera a AFC East, mas vem de sua primeira derrota na temporada, enquanto o Rams (2-2) superou o Eagles na última partida para conquistar sua segunda vitória na campanha.

Como assistir a Los Angeles Rams x Buffalo Bills

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na ESPN e no Disney+.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Notícias das equipes de Los Angeles Rams x Buffalo Bills

A principal notícia para o Rams é o retorno confirmado de três titulares cruciais, enquanto o Bills, visitante, terá desfalques severos nos dois lados da bola.

Notícias do Los Angeles Rams

O Rams (2-2) recebeu um enorme reforço, já que o técnico Sean McVay confirmou que três titulares vitais que perderam a Semana 4 contra o Philadelphia Eagles estão totalmente liberados para jogar:

  • Aaron Donald (DE) (Costas): Depois de poupar umas costas doloridas que o deixaram fora na semana passada, o futuro membro do Hall da Fama treinou normalmente e está pronto para ir a campo.
  • Colby Parkinson (TE) (Joelho/Ombro): Totalmente recuperado de problemas menores nas articulações e retomará seu papel como alvo principal pelo meio.
  • Jaylen Watson (CB) (Ombro): Watson retorna para fortalecer a secundária depois de se recuperar de um ombro deslocado sofrido na Semana 3.
  • Questionável - Quentin Lake (Safety): O único jogador do Rams com designação de lesão por causa de um problema menor no quadril, embora McVay tenha observado que a expectativa é alta de que ele vá para o jogo.

Notícias do Buffalo Bills

O Bills (3-1) está lidando com problemas significativos de elenco após uma derrota física na Semana 4 para o New England:

  • Ed Oliver (DT) (Joelho) - FORA: O pass-rusher do interior sofreu uma lesão no joelho contra o Patriots e não treinou em toda a semana. Sua ausência deixa um enorme vazio na linha defensiva de Buffalo.
  • Joshua Palmer (WR) (Ombro) - FORA: Palmer torceu o ombro durante o treino de sexta-feira. Com exames ainda em andamento sobre a gravidade, ele foi oficialmente descartado.
  • Questionável - DJ Moore (WR) (Ombro): Oficialmente questionável depois de perder os treinos no início da semana com uma entorse na articulação AC. O recebedor calouro Skyler Bell deve estar ativo para sua estreia na NFL para preencher a lacuna de profundidade.
  • Questionável - Dee Alford (NB) (Tornozelo) & Landon Jackson (DL) (Joelho): Em uma nota mais positiva, Christian Benford (CB) (Dedo do pé) treinou bem e deve começar como titular.



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