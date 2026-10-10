Como assistir ao vivo ao jogo da NFL entre Los Angeles Rams e Buffalo Bills: transmissão online, canais de TV e horário de início

Horário de início de Los Angeles Rams x Buffalo Bills

12 de out. de 2026 - 20:15 SoFi Stadium

O Los Angeles Rams recebe o Buffalo Bills no SoFi Stadium (Inglewood, Califórnia), durante a Semana 5 da temporada regular da NFL. O jogo está programado para começar na segunda-feira, 12 de outubro, às 21:15 (BRT).

O Bills (3-1) lidera a AFC East, mas vem de sua primeira derrota na temporada, enquanto o Rams (2-2) superou o Eagles na última partida para conquistar sua segunda vitória na campanha.

Como assistir a Los Angeles Rams x Buffalo Bills

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, na ESPN e no Disney+.



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Notícias das equipes de Los Angeles Rams x Buffalo Bills

A principal notícia para o Rams é o retorno confirmado de três titulares cruciais, enquanto o Bills, visitante, terá desfalques severos nos dois lados da bola.

Notícias do Los Angeles Rams

O Rams (2-2) recebeu um enorme reforço, já que o técnico Sean McVay confirmou que três titulares vitais que perderam a Semana 4 contra o Philadelphia Eagles estão totalmente liberados para jogar:

Aaron Donald (DE) (Costas) : Depois de poupar umas costas doloridas que o deixaram fora na semana passada, o futuro membro do Hall da Fama treinou normalmente e está pronto para ir a campo.

Colby Parkinson (TE) (Joelho/Ombro) : Totalmente recuperado de problemas menores nas articulações e retomará seu papel como alvo principal pelo meio.

Jaylen Watson (CB) (Ombro) : Watson retorna para fortalecer a secundária depois de se recuperar de um ombro deslocado sofrido na Semana 3.

Questionável - Quentin Lake (Safety): O único jogador do Rams com designação de lesão por causa de um problema menor no quadril, embora McVay tenha observado que a expectativa é alta de que ele vá para o jogo.

Notícias do Buffalo Bills

O Bills (3-1) está lidando com problemas significativos de elenco após uma derrota física na Semana 4 para o New England:

Ed Oliver (DT) (Joelho) - FORA : O pass-rusher do interior sofreu uma lesão no joelho contra o Patriots e não treinou em toda a semana. Sua ausência deixa um enorme vazio na linha defensiva de Buffalo.

Joshua Palmer (WR) (Ombro) - FORA : Palmer torceu o ombro durante o treino de sexta-feira. Com exames ainda em andamento sobre a gravidade, ele foi oficialmente descartado.

Questionável - DJ Moore (WR) (Ombro) : Oficialmente questionável depois de perder os treinos no início da semana com uma entorse na articulação AC. O recebedor calouro Skyler Bell deve estar ativo para sua estreia na NFL para preencher a lacuna de profundidade.

Questionável - Dee Alford (NB) (Tornozelo) & Landon Jackson (DL) (Joelho) : Em uma nota mais positiva, Christian Benford (CB) (Dedo do pé) treinou bem e deve começar como titular.







