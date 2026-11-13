Horário de início de Las Vegas Raiders x Seattle Seahawks

O Las Vegas Raiders recebe o Seattle Seahawks no Allegiant Stadium, em Paradise, Nevada, pela Semana 10 da temporada regular da NFL. O início da partida está marcado para domingo, 15 de novembro, às 17:05 (BRT).

O quarterback calouro Fernando Mendoza fará sua primeira partida como titular na NFL pelo Las Vegas Raiders (4-5) contra a defesa mais bem colocada da liga, a do Seattle Seahawks (5-4).

O técnico do Raiders, Klint Kubiak, reencontra a franquia que ajudou a conquistar o título do Super Bowl como coordenador ofensivo na temporada passada e que é a atual campeã.

Onde assistir a Las Vegas Raiders x Seattle Seahawks

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, no SporTV.



O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.



Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN. O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN como a ExpressVPN serve principalmente para contornar restrições regionais, evitando bloqueios de transmissões na TV local. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a partidas indisponíveis em sua região ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam a velocidade da sua conexão durante transmissões com tráfego elevado, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming do seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias de Las Vegas Raiders e Seattle Seahawks

Notícias do Las Vegas Raiders

Começa a era Fernando Mendoza : Após a negociação no prazo final de trocas que levou o veterano quarterback Kirk Cousins ao Minnesota Vikings em troca de uma escolha de terceira rodada do draft, Fernando Mendoza, primeira escolha geral do draft de 2026, fará sua primeira partida como titular na NFL.

: Após a negociação no prazo final de trocas que levou o veterano quarterback Kirk Cousins ao Minnesota Vikings em troca de uma escolha de terceira rodada do draft, Fernando Mendoza, primeira escolha geral do draft de 2026, fará sua primeira partida como titular na NFL. Reencontro com a antiga equipe : Klint Kubiak, técnico do Raiders em sua primeira temporada, e o coordenador ofensivo Andrew Janocko enfrentam sua antiga equipe. Os dois ajudaram Seattle a conquistar o Super Bowl LX na temporada passada antes de irem para Las Vegas, onde Kubiak levou o ataque do Raiders ao top 10 da liga em pontos e jardas.

: Klint Kubiak, técnico do Raiders em sua primeira temporada, e o coordenador ofensivo Andrew Janocko enfrentam sua antiga equipe. Os dois ajudaram Seattle a conquistar o Super Bowl LX na temporada passada antes de irem para Las Vegas, onde Kubiak levou o ataque do Raiders ao top 10 da liga em pontos e jardas. Dificuldades defensivas : Embora o ataque tenha melhorado, Las Vegas chega à Semana 10 na última posição da NFL em distância total cedida e na defesa contra corridas, permitindo 138,2 metros terrestres por jogo, com média de 4,6 metros por corrida.

: Embora o ataque tenha melhorado, Las Vegas chega à Semana 10 na última posição da NFL em distância total cedida e na defesa contra corridas, permitindo 138,2 metros terrestres por jogo, com média de 4,6 metros por corrida. Elenco praticamente sem problemas físicos : O Raiders tem um dos elencos mais saudáveis da liga, com apenas quatro jogadores relacionados no boletim de lesões de quinta-feira do Las Vegas Raiders:

: O Raiders tem um dos elencos mais saudáveis da liga, com apenas quatro jogadores relacionados no boletim de lesões de quinta-feira do Las Vegas Raiders: Participação integral : O defensive tackle Folorunso Fatukasi (ombro/cotovelo) passou a participar integralmente do treino na quinta-feira, assim como o tight end Ian Thomas (tornozelo).

: O defensive tackle Folorunso Fatukasi (ombro/cotovelo) passou a participar integralmente do treino na quinta-feira, assim como o tight end Ian Thomas (tornozelo). Participação limitada: O defensive tackle Thomas Booker (tornozelo) e o guard direito titular Trey Zuhn (concussão) tiveram participação limitada nos treinos de quarta e quinta-feira.

Notícias do Seattle Seahawks

Drew Lock assume como quarterback : O quarterback titular Sam Darnold está fora por lesões nas costelas e no quadríceps, e Seattle espera seu retorno na Semana 12, após a folga da Semana 11. O reserva Drew Lock será titular pela segunda partida consecutiva, apesar de ter treinado com limitações devido a problemas no cotovelo direito e nos músculos oblíquos. Atuando como substituto, Lock completou 71,1% dos passes para 546 metros, cinco touchdowns e nenhuma interceptação.

: O quarterback titular Sam Darnold está fora por lesões nas costelas e no quadríceps, e Seattle espera seu retorno na Semana 12, após a folga da Semana 11. O reserva Drew Lock será titular pela segunda partida consecutiva, apesar de ter treinado com limitações devido a problemas no cotovelo direito e nos músculos oblíquos. Atuando como substituto, Lock completou 71,1% dos passes para 546 metros, cinco touchdowns e nenhuma interceptação. Melhor defesa da liga : O técnico Mike Macdonald leva ao Allegiant Stadium a defesa que ocupa a primeira posição no ranking da NFL. Seattle lidera a liga em menor distância total cedida (223,3 metros por jogo) e está entre os cinco melhores em pontos sofridos (18,0 por jogo), recuperações de posse (13) e frequência de pressão sobre o quarterback (27%). Macdonald também tem quatro vitórias e nenhuma derrota na carreira contra quarterbacks calouros.

: O técnico Mike Macdonald leva ao Allegiant Stadium a defesa que ocupa a primeira posição no ranking da NFL. Seattle lidera a liga em menor distância total cedida (223,3 metros por jogo) e está entre os cinco melhores em pontos sofridos (18,0 por jogo), recuperações de posse (13) e frequência de pressão sobre o quarterback (27%). Macdonald também tem quatro vitórias e nenhuma derrota na carreira contra quarterbacks calouros. Boletim de lesões extenso : Antes da folga da Semana 11, Seattle relacionou 15 jogadores no boletim de lesões de quinta-feira do Seattle Seahawks

: Antes da folga da Semana 11, Seattle relacionou 15 jogadores no boletim de lesões de quinta-feira do Seattle Seahawks Fora / Não treinaram : Além de Sam Darnold, o guard esquerdo Quenton Nelson (joelho) está fora. Os defensive tackles Leonard Williams (lesão por impacto em um nervo) e Brandon Pili (costas) não treinaram na quarta nem na quinta-feira, enquanto o defensive tackle Jarran Reed ficou de fora nos dois dias por um assunto pessoal.

: Além de Sam Darnold, o guard esquerdo Quenton Nelson (joelho) está fora. Os defensive tackles Leonard Williams (lesão por impacto em um nervo) e Brandon Pili (costas) não treinaram na quarta nem na quinta-feira, enquanto o defensive tackle Jarran Reed ficou de fora nos dois dias por um assunto pessoal. Evolução no retorno aos treinos : O wide receiver Rashid Shaheed (joelho) treinou integralmente na quarta e na quinta-feira após perder duas partidas. O tackle esquerdo Charles Cross (tornozelo) voltou aos treinos com participação limitada na quinta-feira após ficar fora por duas partidas, e o recebedor All-Pro Jaxon Smith-Njigba participou integralmente após descansar na quarta-feira.

: O wide receiver Rashid Shaheed (joelho) treinou integralmente na quarta e na quinta-feira após perder duas partidas. O tackle esquerdo Charles Cross (tornozelo) voltou aos treinos com participação limitada na quinta-feira após ficar fora por duas partidas, e o recebedor All-Pro Jaxon Smith-Njigba participou integralmente após descansar na quarta-feira. Linebackers e linha com limitações: O guard Anthony Bradford (joelho) e os linebackers Uchenna Nwosu (tornozelo), Derick Hall (costas), Patrick O'Connell (dedo do pé) e Connor O'Toole (pé) treinaram com limitações até quinta-feira.

Las Vegas Raiders LVR Sequência Seattle Seahawks SEA LVR LVR SEA SEA Todos os jogos Todos os jogos San Francisco 49ers SF 38 17 Las Vegas Raiders LVR D New York Jets NYJ 33 38 Las Vegas Raiders LVR V Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA D Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF D New England Patriots NE 45 17 Las Vegas Raiders LVR D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 123 Todos os jogos Todos os jogos Seattle Seahawks SEA 17 3 Arizona Cardinals ARZ V Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI D Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC V Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA D Seattle Seahawks SEA 29 32 San Francisco 49ers SF D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 97