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Como assistir ao vivo ao jogo da NFL entre Las Vegas Raiders e Seattle Seahawks: quarterback calouro Fernando Mendoza tenta furar a defesa dos Seahawks; transmissões online, canais de TV e horário de início da partida

Las Vegas Raiders x Seattle Seahawks
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Las Vegas Raiders e Seattle Seahawks, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Las Vegas Raiders x Seattle Seahawks

O Las Vegas Raiders recebe o Seattle Seahawks no Allegiant Stadium, em Paradise, Nevada, pela Semana 10 da temporada regular da NFL. O início da partida está marcado para domingo, 15 de novembro, às 17:05 (BRT).

O quarterback calouro Fernando Mendoza fará sua primeira partida como titular na NFL pelo Las Vegas Raiders (4-5) contra a defesa mais bem colocada da liga, a do Seattle Seahawks (5-4).

O técnico do Raiders, Klint Kubiak, reencontra a franquia que ajudou a conquistar o título do Super Bowl como coordenador ofensivo na temporada passada e que é a atual campeã.

Onde assistir a Las Vegas Raiders x Seattle Seahawks

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, no SporTV.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN. O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Notícias de Las Vegas Raiders e Seattle Seahawks

Notícias do Las Vegas Raiders

  • Começa a era Fernando Mendoza: Após a negociação no prazo final de trocas que levou o veterano quarterback Kirk Cousins ao Minnesota Vikings em troca de uma escolha de terceira rodada do draft, Fernando Mendoza, primeira escolha geral do draft de 2026, fará sua primeira partida como titular na NFL.
  • Reencontro com a antiga equipe: Klint Kubiak, técnico do Raiders em sua primeira temporada, e o coordenador ofensivo Andrew Janocko enfrentam sua antiga equipe. Os dois ajudaram Seattle a conquistar o Super Bowl LX na temporada passada antes de irem para Las Vegas, onde Kubiak levou o ataque do Raiders ao top 10 da liga em pontos e jardas.
  • Dificuldades defensivas: Embora o ataque tenha melhorado, Las Vegas chega à Semana 10 na última posição da NFL em distância total cedida e na defesa contra corridas, permitindo 138,2 metros terrestres por jogo, com média de 4,6 metros por corrida.
  • Elenco praticamente sem problemas físicos: O Raiders tem um dos elencos mais saudáveis da liga, com apenas quatro jogadores relacionados no boletim de lesões de quinta-feira do Las Vegas Raiders:
  • Participação integral: O defensive tackle Folorunso Fatukasi (ombro/cotovelo) passou a participar integralmente do treino na quinta-feira, assim como o tight end Ian Thomas (tornozelo).
  • Participação limitada: O defensive tackle Thomas Booker (tornozelo) e o guard direito titular Trey Zuhn (concussão) tiveram participação limitada nos treinos de quarta e quinta-feira.

Notícias do Seattle Seahawks

  • Drew Lock assume como quarterback: O quarterback titular Sam Darnold está fora por lesões nas costelas e no quadríceps, e Seattle espera seu retorno na Semana 12, após a folga da Semana 11. O reserva Drew Lock será titular pela segunda partida consecutiva, apesar de ter treinado com limitações devido a problemas no cotovelo direito e nos músculos oblíquos. Atuando como substituto, Lock completou 71,1% dos passes para 546 metros, cinco touchdowns e nenhuma interceptação.
  • Melhor defesa da liga: O técnico Mike Macdonald leva ao Allegiant Stadium a defesa que ocupa a primeira posição no ranking da NFL. Seattle lidera a liga em menor distância total cedida (223,3 metros por jogo) e está entre os cinco melhores em pontos sofridos (18,0 por jogo), recuperações de posse (13) e frequência de pressão sobre o quarterback (27%). Macdonald também tem quatro vitórias e nenhuma derrota na carreira contra quarterbacks calouros.
  • Boletim de lesões extenso: Antes da folga da Semana 11, Seattle relacionou 15 jogadores no boletim de lesões de quinta-feira do Seattle Seahawks
  • Fora / Não treinaram: Além de Sam Darnold, o guard esquerdo Quenton Nelson (joelho) está fora. Os defensive tackles Leonard Williams (lesão por impacto em um nervo) e Brandon Pili (costas) não treinaram na quarta nem na quinta-feira, enquanto o defensive tackle Jarran Reed ficou de fora nos dois dias por um assunto pessoal.
  • Evolução no retorno aos treinos: O wide receiver Rashid Shaheed (joelho) treinou integralmente na quarta e na quinta-feira após perder duas partidas. O tackle esquerdo Charles Cross (tornozelo) voltou aos treinos com participação limitada na quinta-feira após ficar fora por duas partidas, e o recebedor All-Pro Jaxon Smith-Njigba participou integralmente após descansar na quarta-feira.
  • Linebackers e linha com limitações: O guard Anthony Bradford (joelho) e os linebackers Uchenna Nwosu (tornozelo), Derick Hall (costas), Patrick O'Connell (dedo do pé) e Connor O'Toole (pé) treinaram com limitações até quinta-feira.
Las Vegas Raiders
LVR

Sequência

Seattle Seahawks
SEA

Todos os jogos

San Francisco 49ers
SF
38
17
Las Vegas Raiders
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D
New York Jets
NYJ
33
38
Las Vegas Raiders
LVR
V
Las Vegas Raiders
LVR
21
35
Los Angeles Rams
LA
D
Las Vegas Raiders
LVR
30
33
Buffalo Bills
BUF
D
New England Patriots
NE
45
17
Las Vegas Raiders
LVR
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados123

Todos os jogos

Seattle Seahawks
SEA
17
3
Arizona Cardinals
ARZ
V
Seattle Seahawks
SEA
17
34
Chicago Bears
CHI
D
Seattle Seahawks
SEA
20
3
Kansas City Chiefs
KC
V
Denver Broncos
DEN
17
14
Seattle Seahawks
SEA
D
Seattle Seahawks
SEA
29
32
San Francisco 49ers
SF
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados97

Confrontos

Las Vegas Raiders
Empate
Seattle Seahawks
2
1
2
NFL Preseason
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Seattle Seahawks
SEA
23
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Las Vegas Raiders
LVR
23
FJ
NFL
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Seattle Seahawks
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34
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40
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20
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NFL Preseason
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Seattle Seahawks
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Las Vegas Raiders
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15
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Las Vegas Raiders
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Seattle Seahawks
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27
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101Pontos marcados108

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