Como assistir ao vivo ao jogo da NFL entre Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers: transmissão online, canais de TV e horário de início

Horário de início de Dallas Cowboys x Tampa Bay Buccaneers

8 de out. de 2026 - 20:15 AT&T Stadium

O Dallas Cowboys recebe o Tampa Bay Buccaneers no AT&T Stadium (Arlington, Texas), durante a Semana 5 da temporada regular da NFL. O jogo está programado para começar na quinta-feira, 8 de outubro, às 21:15 (BRT).

Como assistir a Dallas Cowboys x Tampa Bay Buccaneers

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, no Disney+, ESPN e na SporTV.



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Notícias das equipes de Dallas Cowboys x Tampa Bay Buccaneers

Os Buccaneers, ainda sem vitórias (0-4), atravessam uma crise crítica de lesões, enquanto os Cowboys (2-2) estão perto de receber um grande reforço ofensivo.

Notícias do Tampa Bay Buccaneers

Os Buccaneers estão bastante desfalcados em várias posições importantes após a derrota na Semana 4.

Quarterback : O QB titular Baker Mayfield está fora enquanto continua se recuperando de uma luxação no polegar direito sofrida na Semana 3. O rookie undrafted e free agent Jalon Daniels fará sua segunda partida consecutiva como titular na NFL.

Defesa (golpes duros) : O safety All-Pro Antoine Winfield Jr. foi descartado por 2 a 4 semanas após sofrer uma fratura na costela. Além disso, o cornerback Benjamin Morrison (quadríceps) e o linebacker SirVocea Dennis (tornozelo/pé) não treinaram na terça-feira e são muito dúvida.

Incerteza com o kicker : O principal pontuador Chase McLaughlin foi uma ausência surpreendente na atividade leve de terça-feira devido a uma lesão recém-surgida na virilha direita e no quadril. Sem kicker reserva no practice squad, sua disponibilidade é um dos principais pontos a serem observados.

Sinais positivos : O pass rusher Rueben Bain Jr. (virilha/ombro) participou integralmente em dias consecutivos e deve ancorar a linha defensiva. O linebacker Josiah Trotter (joelho) também evoluiu para participação total na terça-feira.

Notícias do Dallas Cowboys

Dallas volta para casa após uma emocionante vitória de virada por 34 a 30 sobre os Texans, buscando emendar triunfos consecutivos pela primeira vez nesta temporada.

Reforço na linha ofensiva : O guard All-Pro Tyler Smith caminha para fazer sua aguardada estreia na temporada de 2026. Smith, que perdeu os quatro primeiros jogos na injured reserve após cirurgia no polegar antes da temporada, treinou de forma limitada na segunda e na terça-feira, mas segue muito otimista quanto à possibilidade de jogar.

Ausências na defesa : O cornerback Cobie Durant (isquiotibiais) não treinou na terça-feira e a projeção é que fique fora por várias semanas. O linebacker DeMarvion Overshown (isquiotibiais) também seguiu fora; o técnico Brian Schottenheimer classificou suas chances de jogar na noite de quinta-feira como "remotas".

Núcleo saudável : Os principais playmakers dos Cowboys, incluindo Dak Prescott, CeeDee Lamb, George Pickens e o running back Javonte Williams, estão totalmente saudáveis e prontos para desafiar uma secundária de Tampa Bay fortemente rotacionada.



